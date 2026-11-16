An der Wall Street weitete sich der Ausverkauf bis kurz vor Handelsende aus. Der Nasdaq Composite lag wenige Minuten vor der Schlussglocke 2,47 Prozent im Minus, der S&P 500 gab 1,94 Prozent nach. Angeführt wurde die Schwäche von den Halbleitern: Nvidia verlor vor den eigenen Quartalszahlen am Dienstag gut 4 Prozent, zusätzlich belastete eine neue Regel des US-Handelsministeriums zum Fernzugriff auf KI-Chips. Nach Einschätzung der Redaktion profitiert die SMA Solar Aktie in diesem Umfeld davon, dass sie mit dem KI-Handel wenig zu tun hat. Ihr Geschäft hängt am Ausbau von Solar- und Batteriespeicherkraftwerken, nicht an Rechenzentren.