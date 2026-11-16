Die SMA Solar Aktie hat ihren Spitzenplatz bis in den Abend verteidigt. Im Späthandel notierte das Papier an der Börse Stuttgart um 19:46 Uhr bei 47,24 Euro, ein Plus von 2,06 Euro oder 4,56 Prozent gegenüber dem dortigen Vortagesschluss. Damit ist der Wechselrichter-Spezialist aus Niestetal weiterhin der größte TecDAX Gewinner des Montags. Zum Xetra-Schluss um 17:30 Uhr hatte die SMA Solar Aktie bereits 5,30 Prozent auf 47,66 Euro zugelegt. Bemerkenswert ist, dass sie den Großteil dieses Gewinns hält, obwohl die Stimmung am Abend weiter kippte: Der TecDAX lag laut einer Ariva-Indikation um 22:00 Uhr 0,90 Prozent im Minus.
SMA Solar Aktie: TecDAX Gewinner – im Späthandel trotzt der Solarwert dem Nasdaq-Rutsch, wird aus der Gegenbewegung eine Wende?
Die SMA Solar Aktie bleibt auch im Späthandel der größte TecDAX Gewinner: Plus 4,56 Prozent auf 47,24 Euro an der Börse Stuttgart, nachdem sie auf Xetra schon 5,30 Prozent höher geschlossen hatte. Während an der Wall Street Chipwerte und der Nasdaq deutlich nachgeben, hält der Wechselrichter-Hersteller den Großteil seiner Gewinne. Was die Aktie stützt, wo die Leerverkäufer stehen und welche Marken jetzt zählen.
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Seit dem Handelsschluss
Nasdaq im Rückwärtsgang: warum SMA trotzdem oben bleibt
Nach 17:30 Uhr bestimmten die US-Börsen das Geschehen. Für die meisten Technologiewerte war das keine gute Nachricht – für die SMA Solar Aktie kaum ein Thema.
An der Wall Street weitete sich der Ausverkauf bis kurz vor Handelsende aus. Der Nasdaq Composite lag wenige Minuten vor der Schlussglocke 2,47 Prozent im Minus, der S&P 500 gab 1,94 Prozent nach. Angeführt wurde die Schwäche von den Halbleitern: Nvidia verlor vor den eigenen Quartalszahlen am Dienstag gut 4 Prozent, zusätzlich belastete eine neue Regel des US-Handelsministeriums zum Fernzugriff auf KI-Chips. Nach Einschätzung der Redaktion profitiert die SMA Solar Aktie in diesem Umfeld davon, dass sie mit dem KI-Handel wenig zu tun hat. Ihr Geschäft hängt am Ausbau von Solar- und Batteriespeicherkraftwerken, nicht an Rechenzentren.
Der eigentliche Antrieb bleibt die Gegenbewegung nach dem Ausverkauf. Am Freitag war die Aktie noch um 8,23 Prozent eingebrochen, auf Monatssicht hatte sie mehr als ein Viertel ihres Wertes verloren. Eine neue Unternehmensmeldung gab es am Montag nicht. Ein Teil der Anleger nutzte offenbar das gedrückte Niveau zum Einstieg, und am Abend fand sich niemand, der die Gewinne in größerem Stil wieder abgab.
Die Gegenspieler
SMA Solar Aktie als TecDAX Gewinner: Druck auf die Short-Seite
Spannung bringt die Positionierung der Hedgefonds. Marshall Wace hatte seine Netto-Leerverkaufsposition ausgerechnet am Freitag von 0,90 auf 1,01 Prozent erhöht. Daneben sind Citadel Advisors und Marchant MC mit jeweils 0,68 Prozent sowie High Ground mit 0,53 Prozent gemeldet. Zusammen kommen diese Positionen auf rund 2,90 Prozent des Aktienkapitals. Je länger die Erholung anhält, desto teurer werden diese Wetten. Ob am Montag bereits Eindeckungen stattfanden, lässt sich aus öffentlichen Daten allerdings nicht ablesen.
Volle Bücher
Der Auftragsbestand stieg bis Ende September auf 1,86 Milliarden Euro, getragen von Großkraftwerken und Speichern vor allem in den USA.
Zurück in der Gewinnzone
Nach neun Monaten stehen 1,16 Milliarden Euro Umsatz und ein Überschuss von 98,9 Millionen Euro in den Büchern.
Rückenwind von Jefferies
Analyst Constantin Hesse bestätigte am 13. November sein Kaufvotum mit einem Kursziel von 90 Euro – eine Einschätzung des Hauses.
Die Marken
Zwischen 45 und 50 Euro: die Bewährungszone
Aus Sicht der Redaktion bleibt der Bereich um 45 Euro, das Niveau des Freitagsschlusses, die entscheidende Unterstützung. Solange die SMA Solar Aktie darüber notiert, wäre der Kurssturz vom Freitag als Übertreibung entlarvt. Nach oben ist die runde Marke von 50 Euro die erste Hürde; erst darüber würde der Abwärtstrend seit Mitte Oktober, als die Aktie noch um 62 Euro stand, ernsthaft infrage gestellt. Das sind Beobachtungsmarken, keine Kursprognose.
Die Analysten
Ziele weit über dem Kurs
Die Analysten sind deutlich optimistischer als die Börse der vergangenen Wochen. Neben Jefferies mit 90 Euro lag das durchschnittliche Kursziel Ende Oktober bei rund 68,80 Euro. Es handelt sich um Einschätzungen der jeweiligen Häuser, nicht um eine Prognose von aktiencheck.de. Die Lücke zum Kurs zeigt vor allem, wie stark die Zweifel an der Ergebnisqualität zuletzt gewogen haben.
Häufige Fragen zur SMA Solar Aktie
Warum ist die SMA Solar Aktie heute TecDAX Gewinner?
Nach dem Einbruch vom Freitag setzte eine kräftige Gegenbewegung ein. Weil SMA kaum vom KI-Chipthema abhängt, belastete der Abend an der Wall Street die Aktie nur wenig.
Wo notiert die SMA Solar Aktie im Späthandel?
Um 19:46 Uhr an der Börse Stuttgart bei 47,24 Euro, 4,56 Prozent im Plus.
Wer wettet gegen die SMA Solar Aktie?
Gemeldet sind unter anderem Marshall Wace mit 1,01 Prozent sowie Citadel und Marchant MC mit jeweils 0,68 Prozent.
Welche Marken beobachtet die Redaktion?
45 Euro als Unterstützung und 50 Euro als erste Hürde.
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