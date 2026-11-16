Die SMA Solar Aktie ist der unangefochtene TecDAX Gewinner des Montags. Zum Xetra-Handelsschluss um 17:30 Uhr kostete das Papier 47,66 Euro, ein Plus von 2,40 Euro oder 5,30 Prozent gegenüber dem Freitagsschluss von 45,26 Euro. Damit lag der Wechselrichter-Spezialist aus Niestetal mit großem Abstand an der Spitze des Technologieindex, der selbst um 0,14 Prozent auf 4.070,39 Punkte nachgab. Der Sprung ist vor allem eine Gegenbewegung: Am Freitag war die SMA Solar Aktie mit einem Minus von 8,23 Prozent noch das Schlusslicht im TecDAX gewesen.
SMA Solar Aktie: TecDAX Gewinner – Spitzenreiter zum Handelsschluss nach dem Freitags-Ausverkauf, kippt jetzt die Wette der Leerverkäufer?
Die SMA Solar Aktie ist zum Handelsschluss der klare TecDAX Gewinner: Plus 5,30 Prozent auf 47,66 Euro auf Xetra, nachdem das Papier am Freitag noch 8,23 Prozent verloren hatte. Rekord-Auftragsbestand, ein bestätigtes Jefferies-Kursziel von 90 Euro und aufgestockte Short-Positionen von Marshall Wace treffen aufeinander. Was hinter der Gegenbewegung steckt und welche Marken jetzt zählen.
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Der Auslöser
Nach dem Ausverkauf: die Käufer kehren zurück
Einen neuen Unternehmensbericht gab es am Montag nicht. Die Bewegung erklärt sich aus dem, was in den Tagen davor passiert ist.
Binnen eines Monats hatte die SMA Solar Aktie mehr als ein Viertel ihres Wertes eingebüßt, allein in der vergangenen Woche ging es um 11,52 Prozent abwärts. Zum Wochenstart setzten Anleger auf eine Erholung: Schon am Vormittag lag das Papier mit zeitweise mehr als 6 Prozent im Plus an der Spitze des TecDAX und hielt den Großteil des Gewinns bis zum Handelsschluss. Aus Sicht der Redaktion spricht vieles für eine technische Gegenbewegung nach einer übertriebenen Verkaufswelle, ein einzelner neuer Auslöser ist nicht belegt. Rückenwind kam von den Analysten, die nach den Quartalszahlen deutlich optimistischer sind als die Börse.
So bestätigte Jefferies-Analyst Constantin Hesse in einer Studie vom 13. November sein Kaufvotum mit einem Kursziel von 90 Euro. Er verwies auf die ermutigenden Quartalszahlen, starke Aufträge und eine zunehmend besser planbare Geschäftsentwicklung. Das ist die Einschätzung des Hauses, keine Prognose der Redaktion.
Die Gegenspieler
Hedgefonds gegen Käufer: die Short-Wetten wachsen
Spannend macht die Lage der Blick auf die Leerverkäufer. Der britische Hedgefonds Marshall Wace hat seine Netto-Leerverkaufsposition am 13. November von 0,90 auf 1,01 Prozent des Aktienkapitals erhöht – ausgerechnet am Tag des Kurseinbruchs. Daneben halten Citadel Advisors und Marchant MC jeweils 0,68 Prozent, High Ground Investment Management 0,53 Prozent. Zusammen kommen die zuletzt gemeldeten Positionen auf 2,90 Prozent. Steigt die Aktie weiter, geraten diese Wetten unter Druck. Ob am Montag bereits Eindeckungskäufe mitgespielt haben, lässt sich aus den öffentlichen Daten allerdings nicht ablesen.
Die Zahlen
SMA Solar Aktie: volle Bücher, dünnere Marge
Fundamental steht SMA besser da als vor einem Jahr. Nach neun Monaten stieg der Umsatz auf 1,16 Milliarden Euro, unter dem Strich blieb ein Gewinn von 98,9 Millionen Euro nach einem hohen Verlust im Vorjahr. Der Auftragsbestand kletterte auf 1,86 Milliarden Euro, getragen von Wechselrichtern für große Solar- und Batteriespeicherkraftwerke, vor allem in den USA. Für 2026 peilt der Vorstand Umsatz und EBITDA in der oberen Hälfte der Spannen von 1,625 bis 1,725 Milliarden Euro beziehungsweise 180 bis 230 Millionen Euro an. Der Haken, der den Kurs zuletzt belastet hat: Vor Sondereffekten sank das EBITDA von 118,6 auf 109,6 Millionen Euro.
Großkraftwerke und Speicher
Die Division Large Scale & Project Solutions bündelt rund 1,73 Milliarden Euro des Auftragsbestands und ist der Wachstumsmotor.
Politischer Rückenwind möglich
Die geplante EEG-Reform rückt die Förderung kleiner Solaranlagen in den Fokus – ein Thema für das Geschäft mit Heim- und Gewerbeanlagen.
Ergebnisqualität bleibt Streitpunkt
Ohne Sondereffekte und US-Zollrückerstattungen ist die operative Ertragskraft rückläufig.
Die Marken
Zwischen 45 und 50 Euro: wo sich die Erholung beweisen muss
Charttechnisch bewertet die Redaktion den Bereich um 45 Euro, das Niveau des Freitagsschlusses, als wichtigste Unterstützung. Eine finanzen.net-Chartanalyse spricht von einem Fehlausbruch unter das Sommertief – fällt die Aktie nicht zurück, hätten sich die Verkäufer vom Freitag verschätzt. Nach oben ist die runde Marke von 50 Euro die erste Hürde. Erst darüber würde aus Sicht der Redaktion der Abwärtstrend seit Mitte Oktober, als die Aktie noch um 62 Euro notierte, ernsthaft infrage gestellt. Das Jahreshoch von knapp 70 Euro liegt weit entfernt.
Die Analysten
Jefferies sieht 90 Euro: die Börse bleibt skeptischer
Neben Jefferies äußerte sich zuletzt auch die Deutsche Bank zuversichtlich. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten lag Ende Oktober bei rund 68,80 Euro. Doch nicht alle trauen der Erholung: Investing.com etwa beleuchtete am Montag ausdrücklich die Argumente, die gegen eine nachhaltige Trendwende sprechen. Alle Kursziele sind Einschätzungen der jeweiligen Häuser, keine Prognose der Redaktion.
Häufige Fragen zur SMA Solar Aktie
Warum ist die SMA Solar Aktie heute TecDAX Gewinner?
Nach dem Einbruch um 8,23 Prozent am Freitag und einem Monatsminus von mehr als 27 Prozent setzten Anleger auf eine Gegenbewegung. Das bestätigte Jefferies-Kursziel von 90 Euro lieferte Rückenwind. Ein neuer Unternehmensbericht lag nicht vor.
Wie hoch ist der Auftragsbestand von SMA Solar?
Ende September lag er bei 1,86 Milliarden Euro, rund 45 Prozent mehr als ein Jahr zuvor.
Welche Hedgefonds wetten gegen die SMA Solar Aktie?
Unter anderem Marshall Wace mit 1,01 Prozent sowie Citadel und Marchant MC mit jeweils 0,68 Prozent des Aktienkapitals.
Wo liegen wichtige Marken?
Aus Sicht der Redaktion bei 45 Euro als Unterstützung und 50 Euro als erste Hürde.
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