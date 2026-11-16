SMA Solar Aktie: TecDAX Gewinner – Spitzenreiter zum Handelsschluss nach dem Freitags-Ausverkauf, kippt jetzt die Wette der Leerverkäufer?

Binnen eines Monats hatte die SMA Solar Aktie mehr als ein Viertel ihres Wertes eingebüßt, allein in der vergangenen Woche ging es um 11,52 Prozent abwärts. Zum Wochenstart setzten Anleger auf eine Erholung: Schon am Vormittag lag das Papier mit zeitweise mehr als 6 Prozent im Plus an der Spitze des TecDAX und hielt den Großteil des Gewinns bis zum Handelsschluss. Aus Sicht der Redaktion spricht vieles für eine technische Gegenbewegung nach einer übertriebenen Verkaufswelle, ein einzelner neuer Auslöser ist nicht belegt. Rückenwind kam von den Analysten, die nach den Quartalszahlen deutlich optimistischer sind als die Börse.