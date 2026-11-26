Die Sonne kommt zurück: Die SMA Solar Aktie gewinnt am Donnerstagmittag 4,79% auf 44,22 Euro und ist drittgrößter TecDAX Gewinner. Gegenüber dem Vortagesschluss legt der Wechselrichter-Hersteller aus Niestetal rund 2 Euro zu. Erst am Mittwochmorgen hatte das Papier mit 42,06 Euro noch auf der Verliererliste gestanden.
SMA Solar Aktie: TecDAX Gewinner am Mittag mit +4,79% - Deutsche Bank sieht 78 Euro und deutlich gesunkene Risiken
Die SMA Solar Aktie steigt am Donnerstagmittag um 4,79% auf 44,22 Euro und gehört zu den TecDAX Gewinnern. Nach 13% Verlust seit den Quartalszahlen bestätigt die Deutsche Bank ihr Kaufvotum. Der Speicher-Boom rückt in den Mittelpunkt.
Der Auslöser
Warum die SMA Solar Aktie heute TecDAX Gewinner ist
Zwei Kräfte wirken zusammen: Die breite Erholung der Technologiewerte nach der Wende an der Wall Street - und ein Analystenkommentar, der die Zweifel der vergangenen zwei Wochen frontal angeht.
Deutsche Bank Research hat die Einstufung für SMA Solar mit einem Kursziel von 78 Euro auf "Buy" belassen. Analystin Mengxian Sun sieht in der Geschäftsentwicklung 2026 eine breite, positive Trendwende, die Risiken seien deutlich gesunken. Das Segment Large Scale bleibe der wichtigste Ergebnistreiber, während sich das Speichergeschäft (Storage) als struktureller Wachstumstreiber herausbilde.
Rückenwind kommt zugleich vom Gesamtmarkt. Am Mittwochabend hatte der Nasdaq 100 im Handelsverlauf fast 5% verloren, schloss aber nur 0,6% im Minus. Am Donnerstag greifen Anleger in Frankfurt deshalb gezielt bei volatilen Titeln zu, die zuletzt besonders stark gefallen waren - und die SMA Solar Aktie gehört genau in diese Kategorie.
Das Paradox
Prognose rauf, Kurs runter
Die vergangenen zwei Wochen waren für SMA-Aktionäre schwer zu verstehen. Am 12. November hatte das Unternehmen mit der Neunmonatsmitteilung die unteren Enden seiner Prognose für 2026 angehoben. SMA erwartet nun einen Umsatz von 1,675 bis 1,725 Mrd. Euro. Das EBITDA inklusive Sondereffekten erreichte nach neun Monaten 146,3 Mio. Euro, der Auftragsbestand lag Ende September bei 1.857,6 Mio. Euro.
Trotzdem rutschte die SMA Solar Aktie fast ununterbrochen ab: von 48,24 Euro am 11. November über 45,26 Euro am 13. November bis auf 42,06 Euro am Mittwochmorgen - ein Minus von rund 13%. Ein Grund: Das bereinigte EBITDA lag nach neun Monaten unter dem Vorjahr. Hinzu kam die allgemeine Schwäche der Technologiewerte.
|Haus
|Einstufung
|Kursziel / fairer Wert
|Deutsche Bank Research
|Buy
|78 €
|Jefferies
|Buy
|90 €
|DZ Bank
|Halten
|52 €
Quelle: Deutsche Bank Research 26.11.2026; Jefferies 13.11.2026; DZ Bank 12.11.2026
Die Spanne der Analysten ist bemerkenswert groß. Selbst der vorsichtigste Wert der DZ Bank liegt aber noch klar über dem aktuellen Kurs. Die Zahlen sind Einschätzungen der jeweiligen Häuser, keine Prognose der Redaktion.
Die Story
Speicher statt nur Wechselrichter
Für die mittelfristige Bewertung der SMA Solar Aktie dürfte die Einschätzung der Deutschen Bank zum Speichergeschäft besonders wichtig sein. Batteriespeicher gewinnen bei Großprojekten und im Gewerbe an Bedeutung, weil sie Solarstrom zeitversetzt nutzbar machen und das Netz entlasten. Gelingt es SMA, dieses Feld als zweites Standbein neben den Großanlagen-Wechselrichtern auszubauen, würde sich das Geschäftsmodell breiter und weniger zyklisch aufstellen.
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