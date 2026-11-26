Deutsche Bank Research hat die Einstufung für SMA Solar mit einem Kursziel von 78 Euro auf "Buy" belassen. Analystin Mengxian Sun sieht in der Geschäftsentwicklung 2026 eine breite, positive Trendwende, die Risiken seien deutlich gesunken. Das Segment Large Scale bleibe der wichtigste Ergebnistreiber, während sich das Speichergeschäft (Storage) als struktureller Wachstumstreiber herausbilde.

Rückenwind kommt zugleich vom Gesamtmarkt. Am Mittwochabend hatte der Nasdaq 100 im Handelsverlauf fast 5% verloren, schloss aber nur 0,6% im Minus. Am Donnerstag greifen Anleger in Frankfurt deshalb gezielt bei volatilen Titeln zu, die zuletzt besonders stark gefallen waren - und die SMA Solar Aktie gehört genau in diese Kategorie.