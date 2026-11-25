SMA Solar Aktie: SDAX Verlierer am Morgen – Prognose rauf, Kurs runter: 13 Prozent seit den Zahlen verloren

aktiencheck.de Redaktion 25.11.2026, 09:35 3 Min.

Die SMA Solar Aktie fällt am Mittwochmorgen um 2,23 Prozent auf 42,06 Euro und ist zweitgrößter SDAX Verlierer. Seit den Neunmonatszahlen geht es fast ohne Pause abwärts, obwohl der Vorstand die Prognose angehoben hat.

Bild: SMA Solar Technology AG

Gute Zahlen, schwacher Kurs: Die SMA Solar Aktie verliert am Mittwochmorgen 2,23 Prozent auf 42,06 Euro und reiht sich auf Platz zwei der SDAX Verlierer ein (Stand 09:23 Uhr, comdirect). Vor zwei Wochen stand das Papier des Wechselrichter-Herstellers aus Niestetal noch bei gut 48 Euro. Kurs der SMA Solar Aktie am Morgen 42,06 € Tagesverlust, Platz 2 der SDAX Verlierer −2,23 % Umsatz nach neun Monaten 1.160,7 Mio. € Auftragsbestand Ende September 1.857,6 Mio. € Quelle : comdirect, 25.11.2026, 09:23 Uhr; SMA Solar, Neunmonatsmitteilung vom 12. November 2026 Der Auslöser Warum fällt die SMA Solar Aktie heute? Eine Unternehmensnachricht vom Mittwoch liegt nicht vor. Die SMA Solar Aktie setzt vielmehr einen Trend fort, der am Tag nach den Neunmonatszahlen begann. Am 11. November schloss der Titel auf Xetra bei 48,24 Euro, am 13. November bei 45,26 Euro, heute sind es 42,06 Euro. Das entspricht einem Minus von rund 13 Prozent in zwei Wochen. Hinzu kommt ein nervöser Gesamtmarkt. Der Dax startete am Mittwoch kaum bewegt, nachdem er am Dienstag 1,3 Prozent verloren hatte. Schwankungsfreudige Nebenwerte wie der SDAX Verlierer SMA Solar werden in solchen Phasen gern zuerst verkauft. Der Hintergrund Was die Zahlen wirklich zeigen Am 12. November meldete SMA Solar für die ersten neun Monate 2026 einen Umsatz von 1.160,7 Millionen Euro, ein Plus von 2,3 Prozent. Das EBITDA einschließlich Sondereffekten lag bei 146,3 Millionen Euro, im Vorjahr stand hier noch ein Verlust. Der Vorstand hob die Untergrenzen der Jahresprognose an und erwartet nun 1,675 bis 1,725 Milliarden Euro Umsatz, jeweils in der oberen Hälfte der Spannen. Der Haken: Das um Sondereffekte bereinigte EBITDA blieb unter dem Vorjahreswert. Genau daran stören sich offenbar viele Anleger. Die Analysten sind uneins. Die DZ Bank nennt 52 Euro als fairen Wert und rät zum Halten, Jefferies bleibt bei „Kaufen“ mit Kursziel 90 Euro. Was für die SMA Solar Aktie spricht Prognose-Untergrenzen für 2026 angehoben

Auftragsbestand von 1.857,6 Millionen Euro

EBITDA nach Vorjahresverlust wieder klar positiv Was Anleger bedenken sollten Bereinigtes EBITDA unter Vorjahr

Kurs seit den Zahlen rund 13 Prozent gefallen

Analystenurteile reichen von 52 bis 90 Euro Kurz erklärt Fragen und Antworten zur SMA Solar Aktie Warum ist die SMA Solar Aktie SDAX Verlierer?

Der Titel setzt seine Abwärtsbewegung nach den Neunmonatszahlen fort. Eine neue Meldung gibt es nicht. Wie lautet die Prognose für 2026?

SMA Solar erwartet 1,675 bis 1,725 Milliarden Euro Umsatz und sieht Umsatz und EBITDA in der oberen Hälfte der Spannen. Was sagen Analysten?

Die DZ Bank sieht den fairen Wert bei 52 Euro (Halten), Jefferies nennt 90 Euro (Kaufen). SMA Solar Aktie: ISIN DE000A0DJ6J9, WKN A0DJ6J, Börsenkürzel S92. Fazit zur SMA Solar Aktie Bei der SMA Solar Aktie klaffen operative Nachrichten und Kursverlauf auseinander. Die Prognose steigt, der Kurs fällt. Entscheidend wird, ob das bereinigte Ergebnis im Schlussquartal aufholt. Bis dahin bleibt der SDAX Verlierer anfällig für Stimmungsschwankungen.

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