SMA Solar Aktie crasht um 9,5 Prozent! Citadel zieht sich zurück – bahnt sich jetzt eine überraschende Wende an?

Die SMA Solar Technology-Aktie erlebt einen dramatischen Börsentag! Die Papiere des deutschen Wechselrichterherstellers brechen um 9,57 Prozent auf 49,60 Euro ein und sorgen damit für erhebliche Verunsicherung unter Anlegern. Doch ausgerechnet während die Aktie massiv unter Druck gerät, reduziert ein bedeutender US-Hedgefonds seine Wette auf fallende Kurse: Citadel Advisors LLC hat seine Netto-Leerverkaufsposition am 4. November 2026 von 0,99 auf 0,89 Prozent gesenkt. Das entspricht einer Verringerung des bisherigen Short-Engagements um rund zehn Prozent. Gleichzeitig halten Marchant MC Ltd und Marshall Wace LLP weitere bedeutende Short-Positionen. Insgesamt summieren sich die drei jüngsten gemeldeten Engagements auf 2,13 Prozent des ausgegebenen Aktienkapitals. Warum zieht sich Citadel teilweise zurück, während die SMA Solar-Aktie regelrecht abstürzt? Ist das ein erstes Zeichen nachlassender Skepsis oder könnte die Krise für den Solartechnologiekonzern noch längst nicht ausgestanden sein?