SMA Solar Aktie: 1,86 Milliarden Auftragsbestand, Kurs minus 11,5 Prozent – Aktienanalyse: Kaufchance oder Sonnenfinsternis?

Zurück in der Gewinnzone, Rekord-Auftragsbestand, Prognose in der oberen Hälfte – und trotzdem gehört die SMA Solar Aktie zu den großen Verlierern der Woche im SDAX. Mit einem Minus von 11,52 Prozent belegt sie Platz fünf der Verliererliste, allein am Freitag ging es um 8,23 Prozent abwärts. Binnen eines Monats hat das Papier mehr als ein Viertel verloren und notiert nun bei rund 45 Euro. Auf Jahressicht steht dennoch ein Plus von 58 Prozent. Unsere SMA Solar Aktienanalyse zeigt, warum die Börse den Zahlen misstraut – und was die SMA Solar Aktienprognose bestimmt.