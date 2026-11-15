Zurück in der Gewinnzone, Rekord-Auftragsbestand, Prognose in der oberen Hälfte – und trotzdem gehört die SMA Solar Aktie zu den großen Verlierern der Woche im SDAX. Mit einem Minus von 11,52 Prozent belegt sie Platz fünf der Verliererliste, allein am Freitag ging es um 8,23 Prozent abwärts. Binnen eines Monats hat das Papier mehr als ein Viertel verloren und notiert nun bei rund 45 Euro. Auf Jahressicht steht dennoch ein Plus von 58 Prozent. Unsere SMA Solar Aktienanalyse zeigt, warum die Börse den Zahlen misstraut – und was die SMA Solar Aktienprognose bestimmt.
SMA Solar Aktie: 1,86 Milliarden Auftragsbestand, Kurs minus 11,5 Prozent – Aktienanalyse: Kaufchance oder Sonnenfinsternis?
Minus 11,52 Prozent in einer Woche, minus 8,23 Prozent allein am Freitag: Die SMA Solar Aktie gehört zu den größten Verlierern im SDAX. Dabei schreibt der Wechselrichter-Spezialist wieder schwarze Zahlen und meldet einen Rekord-Auftragsbestand. Doch vor Sondereffekten sinkt das operative Ergebnis. Unsere SMA Solar Aktienanalyse zeigt, warum Anleger den Zahlen nicht trauen und was die SMA Solar Aktienprognose bestimmt.
Steckbrief
- Unternehmen
- SMA Solar Technology AG
- Sitz
- Niestetal bei Kassel
- Ticker
- S92 (Xetra)
- Indizes
- SDAX, TecDAX
- Kurs
- rund 45 Euro
- Börsenwert
- rund 1,6 Milliarden Euro
- Jahreshoch 2026
- knapp 70 Euro
- Geschäft
- Solar- und Batteriewechselrichter, Großkraftwerke
Stand: 13.11.2026, Kurs gerundet, eigene Rechnung; Börsenwert eigene Überschlagsrechnung
Die Ausgangslage
Vom Krisenfall zum Comeback: und jetzt der Rückschlag
2025 rutschte SMA nach mehreren Gewinnwarnungen tief in die roten Zahlen und legte ein hartes Sparprogramm auf. 2026 folgte die Wende: Die Prognosen stiegen, die Aktie verdoppelte sich zeitweise und erreichte ein Jahreshoch von knapp 70 Euro. Seit Mitte Oktober bröckelt der Kurs jedoch. Von rund 62 Euro fiel die SMA Solar Aktie bis Anfang November auf gut 47 Euro – und nach den Quartalszahlen noch einmal deutlich tiefer.
Die Quartalszahlen
Gewinn-Comeback mit Haken: die Rolle der Sondereffekte
Für die SMA Solar Aktienanalyse entscheidend ist der Unterschied zwischen ausgewiesenem und bereinigtem Ergebnis.
In den ersten neun Monaten steigerte SMA den Umsatz leicht auf 1,16 Milliarden Euro. Das EBITDA drehte von minus 16,9 auf plus 146,3 Millionen Euro, unter dem Strich blieb ein Gewinn von 98,9 Millionen Euro oder 2,85 Euro je Aktie. Der Haken: Positive Sondereffekte und Rückerstattungen von US-Zöllen haben das Ergebnis kräftig gestützt. Vor Sondereffekten sank das EBITDA von 118,6 auf 109,6 Millionen Euro. Operativ hat sich SMA also noch nicht verbessert.
SMA Solar: EBITDA nach neun Monaten
Millionen Euro
- 9M 2025
- 9M 2026
Quelle: SMA Solar, Mitteilung vom 12. November 2026
Daten als Tabelle
|Kennzahl
|9M 2025
|9M 2026
|EBITDA ausgewiesen
|-16,9
|146,3
|EBITDA vor Sondereffekten
|118,6
|109,6
Der Lichtblick
Rekord-Auftragsbestand: Speicher und Großkraftwerke boomen
Der Auftragsbestand ist das stärkste Argument der Optimisten. Ende September lag er bei 1,86 Milliarden Euro nach 1,28 Milliarden Euro ein Jahr zuvor. Der Löwenanteil entfällt auf die Division für große Solar- und Speicherkraftwerke, deren Bestand auf 1,73 Milliarden Euro wuchs. Allein im dritten Quartal kamen dort Aufträge über 480 Millionen Euro hinzu, getragen vor allem von Batteriewechselrichtern und dem US-Markt. Rückenwind kommt auch aus Brüssel: Die EU fördert keine Energieprojekte mehr, die Wechselrichter aus Hochrisikoländern wie China nutzen.
Der Ausblick
Obere Hälfte der Prognose: warum das nicht reicht
SMA konkretisierte die Jahresziele: Umsatz und EBITDA sollen jeweils in der oberen Hälfte der Spannen von 1,625 bis 1,725 Milliarden Euro beziehungsweise 180 bis 230 Millionen Euro landen. Doch die Skepsis über die Qualität des Ergebnisses überwog. Eine einzelne neue Unternehmensnachricht als Auslöser für den Einbruch am Freitag war bis Redaktionsschluss nicht erkennbar. Für die SMA Solar Aktienprognose wird entscheidend, ob der Rekord-Auftragsbestand 2027 in steigende operative Gewinne mündet.
Die Analysten
Jefferies sieht 90 Euro: der Markt sieht es anders
Die Analysten sind deutlich optimistischer als die Börse. Jefferies bestätigte im Oktober die Kaufempfehlung und hob das Kursziel auf 90 Euro, auch die Deutsche Bank äußerte sich vor den Zahlen zuversichtlich. Das durchschnittliche Kursziel lag Ende Oktober bei rund 68,80 Euro – rund 50 Prozent über dem aktuellen Kurs. Es handelt sich um Einschätzungen Dritter, nicht um eine Prognose der Redaktion.
Die Szenarien
SMA Solar Aktienprognose: drei Wege für die Aktie
Szenario 1: Aufträge werden Gewinne
Die Großprojekte werden profitabel abgearbeitet, das operative Ergebnis steigt 2027 deutlich. Dann gewinnen die Analystenziele zwischen 68 und 90 Euro an Glaubwürdigkeit.
Szenario 2: Seitwärts mit Schwankungen
Gute Aufträge, wenig Margenfortschritt. Die Aktie pendelt zwischen den Herbsttiefs und 60 Euro.
Szenario 3: Der Druck hält an
Preisdruck und schwache Heimanlagen belasten das Ergebnis. Dann droht ein weiterer Rückfall.
Häufige Fragen zur SMA Solar Aktienanalyse
Warum ist die SMA Solar Aktie SDAX-Verlierer der Woche?
Trotz Gewinn-Comeback und Rekord-Auftragsbestand sank das EBITDA vor Sondereffekten. Anleger zweifeln an der Ergebnisqualität. Die Aktie verlor in der Woche 11,52 Prozent.
Wie hoch ist der Auftragsbestand?
1,86 Milliarden Euro zum 30. September 2026.
Was erwartet SMA für 2026?
Umsatz und EBITDA jeweils in der oberen Hälfte der Spannen von 1,625 bis 1,725 Milliarden Euro und 180 bis 230 Millionen Euro.
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