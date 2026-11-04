Sky Quarry verwandelt Abfall in Energie

Einen bedeutenden Meilenstein konnte Sky Quarry kürzlich erreichen: Am 22. Oktober konnte die Gesellschaft den Start der Erdölraffinerieproduktion in seiner Eagle-Springs-Raffinerie in Nevada bekannt geben. Zuvor konnten umweltrechtliche Genehmigungen, Reparatur- und Modernisierungsarbeiten erfolgreich absolviert werden. Diese Raffinerie gelangte durch die Übernahme der Foreland Refining Corporation in den Besitz von Sky Quarry. Sie ist die einzige aktive Raffinerie in Nevada, betrieben wird sie von der hundertprozentigen Tochtergesellschaft von Sky Quarry, von der Foreland Refining Corporation. Aus schwerem Rohöl werden Diesel und andere Erdölprodukte hergestellt. Bisher wurden in der Eagle-Springs-Raffinerie im Jahr ungefähr 485.000 Barrel verarbeitet. Mit der Inbetriebnahme der Raffinerie wurde der Übergang zur Erdölproduktion geschafft und die Anlage läuft bestens. Sky Quarry will nun die Auslastung und damit die Gesamtproduktion durch die Einbindung von Schweröl aus der Anlage PR Spring erhöhen. Die Nennkapazität liegt bei rund 5.000 Barrel Rohöl pro Tag. Die Raffinerie produziert Diesel- und Destillatkraftstoffe, Vakuumgasöl, Naphtha sowie flüssigen Straßenasphalt. Nun steht eine Steigerung des Durchsatzes, eine Produktionsausweitung und die Generierung von Cashflow im Fokus.