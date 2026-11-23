Das Sky Protocol, der Nachfolger von MakerDAO und Heimat des Stablecoins USDS, steckt in einer Liquiditätskrise: Laut The Block (23. November, 18:31 Uhr MEZ) ist der stUSDS-Pool mit rund 159 Millionen Dollar zu 99,99 Prozent ausgelastet, abhebbar sind derzeit 0 Dollar. Der Grund ist ungewöhnlich. Mitgründer Rune Christensen hat sich laut dem Bericht gegen gestaktete SKY-Token Geld aus dem Pool geliehen und damit die Einleger blockiert. „This is on me“, schrieb er.

Der Stablecoin selbst hält seine Bindung: USDS notiert laut The Block nahe 1 Dollar. Der Governance-Token SKY verliert laut Artikel 3,07 Prozent; einen absoluten Kurs nennt die Quelle nicht.