Nach dem Absturz der Chipwerte am Mittwoch griffen Schnäppchenjäger zu. Ausländische Investoren kauften SK-hynix-Aktien im Wert von 314 Milliarden Won, so viel wie von keinem anderen Wert. SK Square zog mit und lag im Handelsverlauf zeitweise mehr als 5 Prozent im Plus bei 675.000 Won.

Der Zusammenhang ist einfach. SK Square bündelt die Technologiebeteiligungen der SK-Gruppe. Den mit Abstand größten Wert hat der Anteil an SK hynix. Der Gewinn des Chipkonzerns fließt anteilig in die Bilanz der Holding: Im dritten Quartal wies SK Square bei einem Umsatz von nur 305 Milliarden Won einen operativen Gewinn von 7,94 Billionen Won aus. Der Kurs der SK Square Aktie ist damit im Kern eine Wette auf Speicherchips.