Wer SK hynix sagt, muss auch SK Square sagen. Die SK Square Aktie stieg am Donnerstag um 2,68 Prozent auf 652.000 Won und gehört zu den KOSPI 100 Gewinnern des Tages. Die Beteiligungsgesellschaft ist der größte Aktionär des Speicherchipkonzerns SK hynix, dessen Aktie um 2,23 Prozent zulegte. Eine eigene Nachricht gab es von SK Square nicht.
SK Square Aktie: KOSPI 100 Gewinner – die Holding hinter SK hynix steigt stärker als der Chipriese selbst
Die SK Square Aktie legt 2,68 Prozent zu und zählt zu den KOSPI 100 Gewinnern des Tages. Die Beteiligungsgesellschaft lebt von ihrem Anteil an SK hynix und stieg sogar etwas stärker als der Speicherchipkonzern. Warum das so ist und was Anleger über die Holding wissen sollten.
Die Gründe
Der Chipriese erholt sich – die Holding gleich mit
Nach dem Absturz der Chipwerte am Mittwoch griffen Schnäppchenjäger zu. Ausländische Investoren kauften SK-hynix-Aktien im Wert von 314 Milliarden Won, so viel wie von keinem anderen Wert. SK Square zog mit und lag im Handelsverlauf zeitweise mehr als 5 Prozent im Plus bei 675.000 Won.
Der Zusammenhang ist einfach. SK Square bündelt die Technologiebeteiligungen der SK-Gruppe. Den mit Abstand größten Wert hat der Anteil an SK hynix. Der Gewinn des Chipkonzerns fließt anteilig in die Bilanz der Holding: Im dritten Quartal wies SK Square bei einem Umsatz von nur 305 Milliarden Won einen operativen Gewinn von 7,94 Billionen Won aus. Der Kurs der SK Square Aktie ist damit im Kern eine Wette auf Speicherchips.
Die Einordnung
Hebel in beide Richtungen
Der KOSPI 100 Gewinner verstärkt die Bewegungen seiner wichtigsten Beteiligung, nach oben wie nach unten. Nach Daten des Portals Naver Pay Securities notiert die SK Square Aktie rund 72 Prozent unter ihrem Hoch der vergangenen 52 Wochen. Das zeigt, wie hart der Ausverkauf bei KI-Werten die Holding getroffen hat.
Am Donnerstag gab auch SK Square einen Teil der Gewinne wieder ab. Nachdem die Bank of Korea den Leitzins auf 3,25 Prozent angehoben hatte und die US-Börsen wegen Thanksgiving geschlossen blieben, wurden Anleger vorsichtiger.
Erholung der Chipwerte
SK hynix stieg nach dem Minus von 11 Prozent am Mittwoch wieder.
Käufe aus dem Ausland
Ausländische Anleger kauften SK hynix so stark wie keinen anderen Wert.
Gewinn der Beteiligung
Der operative Gewinn der Holding erreichte im dritten Quartal 7,94 Billionen Won.
Beide Aktien werden an der Korea Exchange gehandelt und sind im KOSPI 100 enthalten.
Häufige Fragen zur SK Square Aktie
Warum ist die SK Square Aktie KOSPI 100 Gewinner des Tages?
Die wichtigste Beteiligung SK hynix erholte sich nach dem Kurssturz vom Mittwoch. Die SK Square Aktie stieg um 2,68 Prozent auf 652.000 Won.
Was ist SK Square?
Eine Beteiligungsgesellschaft der südkoreanischen SK-Gruppe für Halbleiter und Technologie. Ihr größter Vermögenswert ist der Anteil an SK hynix.
Gab es eine eigene Unternehmensnachricht?
Nein. Koreanische Medien fanden keinen eigenen Auslöser.
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