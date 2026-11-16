SK-Hynix- und Samsung-Aktie: KI-Beben in Seoul – 93 Milliarden Dollar an einem Tag weg, kippt jetzt der Speicher-Boom?

Das zeigt, wie sehr sich die Börse in Seoul an eine einzige Geschichte gekettet hat. Hochleistungsspeicher, kurz HBM, ist der Engpass jedes KI-Beschleunigers. Wer ihn liefert, verdient prächtig, solange die Hyperscaler ihre Milliarden in neue Rechenzentren stecken. Genau dieses Vertrauen wackelt: Die Führungskrise bei Nvidia, die politischen Eingriffe aus Washington und die Bewertungsdebatte vor dem Anthropic-Börsengang treffen den Kern dieses Geschäftsmodells.

Für Anleger in Europa ist das mehr als eine Nachricht aus Fernost. Der Ausverkauf in Seoul hat am Morgen auch die Chipwerte in Frankfurt erfasst: Infineon, Aixtron, Süss MicroTec und Siltronic gerieten unter Druck. Der japanische Nikkei verlor 2,4 Prozent. Die SK-Hynix-Aktie und die Samsung-Aktie sind damit zum Frühwarnsystem für die gesamte KI-Lieferkette geworden.