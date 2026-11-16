Es war der Tag, an dem in Seoul die Nerven rissen. Der südkoreanische Leitindex Kospi eröffnete am Montag noch freundlich – und schloss mit einem Minus von 3,6 Prozent bei 5.100,50 Punkten. Im Zentrum des Bebens standen die beiden Schwergewichte des KI-Booms: Die SK-Hynix-Aktie brach um rund 7,9 Prozent ein, die Samsung-Aktie um etwa 4,5 Prozent. Ausländische Investoren verkauften in großem Stil, nur Privatanleger hielten dagegen. Am Tag vor den Quartalszahlen von Nvidia stellt der Markt eine Frage, die noch vor wenigen Monaten undenkbar schien: Ist der Superzyklus bei Speicherchips schon vorbei?
SK-Hynix- und Samsung-Aktie: KI-Beben in Seoul – 93 Milliarden Dollar an einem Tag weg, kippt jetzt der Speicher-Boom?
Der Kospi stürzt um 3,6 Prozent ab, die SK-Hynix-Aktie verliert fast 8 Prozent, die Samsung-Aktie rund 4,5 Prozent. Ausländische Investoren flüchten, die Speicherpreise bröckeln und vor den Nvidia-Zahlen wächst die Angst vor dem Ende des KI-Superzyklus. Die große Titelgeschichte: was in Seoul passiert ist, warum der Leitindex 44 Prozent unter seinem Rekord steht und was das für Micron, Infineon und die gesamte Chipbranche bedeutet.
Der Ausverkauf
Ausländer verkaufen, Privatanleger halten dagegen
Die Zahlen des Handelstages lesen sich wie ein Fluchtprotokoll. Ausländische Investoren verkauften Aktien im Wert von rund 1,4 Billionen Won netto, auch inländische Institutionen trennten sich von Papieren. Privatanleger kauften dagegen für rund 1,3 Billionen Won. Gemeinsam verloren Samsung und SK Hynix an einem einzigen Tag rund 124 Billionen Won an Börsenwert – umgerechnet etwa 93 Milliarden Dollar. Allein auf SK Hynix entfielen davon rund 70 Billionen Won. Die Holding SK Square stürzte um rund 10 Prozent ab, der Bauteilehersteller Samsung Electro-Mechanics um mehr als 8 Prozent. Der Technologieindex Kosdaq verlor fast 5 Prozent.
Die Auslöser
Nvidia-Chaos, Kartellklage, fallende Speicherpreise
Ein einzelner Grund erklärt den Absturz nicht. Es ist das Zusammentreffen von vier Belastungen, die den Glauben an den KI-Speicherboom gleichzeitig erschüttern.
Die Führungskrise bei Nvidia
Nach dem Rücktritt von Jensen Huang ist die Unsicherheit in der gesamten KI-Lieferkette gestiegen. US-Finanzminister Scott Bessent stellte zuletzt Nvidias China-Geschäft infrage und forderte einen externen Chef. Für SK Hynix, den wichtigsten Lieferanten von Hochleistungsspeicher für Nvidia-Beschleuniger, ist jede Unruhe beim größten Kunden ein Risiko.
Die DRAM-Kartellklage
Ein US-Gericht hat die Anträge von Samsung, SK Hynix und Micron abgewiesen, eine Sammelklage wegen mutmaßlicher Preisabsprachen bei DRAM-Speichern einzustellen. Das Verfahren geht damit vor Gericht.
Bröckelnde NAND-Preise
Laut Bank of America sind die Spotpreise für NAND-Flashspeicher seit Oktober um fast 20 Prozent gefallen. Smartphone-Hersteller und chinesische Cloudanbieter bestellen zurückhaltender, die Preismacht wandert von den Verkäufern zu den Käufern.
Vorsicht vor Nvidia und Anthropic
Analyst Lee Kyoung-min von Daishin Securities verweist darauf, dass die Stimmung gegenüber KI-Investitionen wieder abkühlt. Vor den Nvidia-Zahlen am Dienstag und dem Börsengang von Anthropic am Donnerstag sei die Vorsicht gestiegen.
Bemerkenswert ist, was die Bank of America ausdrücklich nicht sieht: Bei Chips für KI-Rechenzentren in den USA gebe es bei Samsung bisher keine Auftragskürzungen. Die Schwäche betrifft vor allem Speicher für Smartphones und PCs. Die Analysten von Morgan Stanley hatten ihre Kursziele zuletzt auf 1,6 Millionen Won für die SK-Hynix-Aktie und 309.000 Won für die Samsung-Aktie gesenkt – beide liegen weiterhin deutlich über den aktuellen Kursen. Kursziele sind Einschätzungen der jeweiligen Häuser, keine Prognose der Redaktion.
Das große Bild
Vom Rekord zum Bärenmarkt: warum der Kospi 44 Prozent verloren hat
Um das Ausmaß zu verstehen, muss man auf den Juni zurückblicken. Damals stand der Kospi auf dem Höhepunkt der KI-Euphorie: Am 22. Juni schloss der Index bei 9.114,55 Punkten, so hoch wie nie. Getragen wurde die Rally fast ausschließlich von Samsung und SK Hynix, deren Speicherchips für jedes KI-Rechenzentrum unverzichtbar sind. Seitdem hat der Leitindex rund 44 Prozent verloren. Um das Rekordhoch zurückzuerobern, müsste er sich nach Berechnungen koreanischer Medien vom Intraday-Hoch aus um rund 84 Prozent erholen.
Das zeigt, wie sehr sich die Börse in Seoul an eine einzige Geschichte gekettet hat. Hochleistungsspeicher, kurz HBM, ist der Engpass jedes KI-Beschleunigers. Wer ihn liefert, verdient prächtig, solange die Hyperscaler ihre Milliarden in neue Rechenzentren stecken. Genau dieses Vertrauen wackelt: Die Führungskrise bei Nvidia, die politischen Eingriffe aus Washington und die Bewertungsdebatte vor dem Anthropic-Börsengang treffen den Kern dieses Geschäftsmodells.
Für Anleger in Europa ist das mehr als eine Nachricht aus Fernost. Der Ausverkauf in Seoul hat am Morgen auch die Chipwerte in Frankfurt erfasst: Infineon, Aixtron, Süss MicroTec und Siltronic gerieten unter Druck. Der japanische Nikkei verlor 2,4 Prozent. Die SK-Hynix-Aktie und die Samsung-Aktie sind damit zum Frühwarnsystem für die gesamte KI-Lieferkette geworden.
Die Weichenstellung
Nvidia am Dienstag: Rettung oder nächster Schlag?
Die nächste Antwort kommt am Dienstagabend. Nvidia legt gegen 22:20 Uhr deutscher Zeit seine Quartalszahlen vor und hat einen Umsatz von rund 108 Milliarden Dollar in Aussicht gestellt. Entscheidend für die SK-Hynix-Aktie und die Samsung-Aktie ist der Ausblick: Bestätigt Nvidia die ungebrochene Nachfrage nach KI-Beschleunigern, dürfte auch die Nachfrage nach Hochleistungsspeicher außer Frage stehen. Enttäuscht der Ausblick, könnte der Druck auf die koreanischen Chipwerte weiter zunehmen.
Häufige Fragen zur SK-Hynix-Aktie und Samsung-Aktie
Warum fallen die SK-Hynix-Aktie und die Samsung-Aktie?
Wegen der Unsicherheit um Nvidia nach dem Rücktritt von Jensen Huang, fallender Preise für NAND-Speicher, einer DRAM-Kartellklage in den USA und der Vorsicht vor den Nvidia-Zahlen und dem Anthropic-Börsengang.
Wie stark ist der Kospi gefallen?
Am 16. November um 3,6 Prozent auf 5.100,50 Punkte. Vom Rekordschluss bei 9.114,55 Punkten im Juni ist der Index rund 44 Prozent entfernt.
Was bedeutet das für deutsche Chipaktien?
Der Ausverkauf erfasste am Morgen auch Infineon, Aixtron, Süss MicroTec und Siltronic. Die Nvidia-Zahlen am Dienstag gelten als nächster Härtetest.
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