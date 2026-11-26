Ein Leitzins auf dem höchsten Stand seit zwei Jahren und trotzdem steigende Chipaktien: In Seoul passte am Donnerstag beides zusammen. Die SK hynix Aktie stieg am Vormittag um rund 5 Prozent auf etwa 1,08 Millionen Won. Am Mittwoch war sie um 11,05 Prozent auf 1,03 Millionen Won eingebrochen. Die Bank of Korea hob den Leitzins um 0,25 Prozentpunkte auf 3,25 Prozent an, die dritte Erhöhung in diesem Jahr.
SK hynix Aktie: Zinserhöhung in Seoul, Kurs steigt trotzdem – warum der Chipboom Südkoreas Notenbank zum Handeln zwingt
Die SK hynix Aktie legt am Donnerstag in Seoul rund 5 Prozent zu, einen Tag nach einem Minus von 11 Prozent. Zugleich erhöht die Bank of Korea den Leitzins auf 3,25 Prozent. Der Grund ist ausgerechnet der Exportboom bei Speicherchips.
Die Notenbank
Der Chipboom heizt die Wirtschaft an
Die Zinserhöhung ist eine direkte Folge des Speicherbooms. Die Bank of Korea hob ihre Wachstumsprognose auf 3,9 Prozent für dieses Jahr und 4,1 Prozent für 2027 an und verwies auf starke Chipexporte. Die Inflation lag im Oktober bei 2,8 Prozent und damit über dem Ziel von 2 Prozent. Südkoreas Exporte überschritten 2026 erstmals die Marke von einer Billion Dollar.
Für SK hynix ist das eine zweischneidige Nachricht. Höhere Zinsen verteuern Kapital, die Prognose bestätigt aber die Stärke der Nachfrage nach Speicherchips für künstliche Intelligenz.
Die Einordnung
Ausländer verkaufen, Privatanleger kaufen
Der Einbruch vom Mittwoch folgte dem Ausverkauf bei KI-Werten an der Wall Street und Warnungen vor schwächerer Nachfrage nach Speicher. Ausländische Investoren verkauften am Mittwoch nach Berichten SK-hynix-Aktien für rund 560 Milliarden Won, Privatanleger kauften dagegen. Am Donnerstag kehrten auch ausländische Käufer an den Kospi zurück.
SK hynix gilt als führender Lieferant von Hochleistungsspeicher für KI-Beschleuniger. Die SK hynix Aktie reagiert deshalb besonders stark auf jede Nachricht zur Investitionslaune der großen Cloud-Konzerne.
Bei der SK hynix Aktie treffen eine boomende Branche und nervöse Anleger aufeinander. Die Zinserhöhung zeigt, wie stark der Boom ist, nicht wie lange er hält.
Häufige Fragen zur SK hynix Aktie
Warum steigt die SK hynix Aktie am 26. November 2026?
Chipwerte in Asien erholten sich nach dem Ausverkauf vom Mittwoch, ausländische Käufer kehrten zurück.
Was hat die Bank of Korea beschlossen?
Sie hob den Leitzins auf 3,25 Prozent an und erhöhte die Wachstumsprognose für 2027 auf 4,1 Prozent.
Wie stark war der Einbruch am Mittwoch?
Die Aktie verlor 11,05 Prozent auf 1,03 Millionen Won.
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