Die Zinserhöhung ist eine direkte Folge des Speicherbooms. Die Bank of Korea hob ihre Wachstumsprognose auf 3,9 Prozent für dieses Jahr und 4,1 Prozent für 2027 an und verwies auf starke Chipexporte. Die Inflation lag im Oktober bei 2,8 Prozent und damit über dem Ziel von 2 Prozent. Südkoreas Exporte überschritten 2026 erstmals die Marke von einer Billion Dollar.

Für SK hynix ist das eine zweischneidige Nachricht. Höhere Zinsen verteuern Kapital, die Prognose bestätigt aber die Stärke der Nachfrage nach Speicherchips für künstliche Intelligenz.