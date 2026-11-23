Die SK Hynix Aktie Prognose steht vor ihrem härtesten Stresstest des Jahres. Während Südkoreas Chip-Exporte in den ersten 20 Novembertagen um 294,4% auf den Rekordwert von 38,5 Milliarden US-Dollar nach oben schossen, stürzte der KOSPI am Freitag um 5,21% ab und fiel am Montag erneut zeitweise um mehr als 5%. Genau jetzt kommt die Frage auf, die Anleger umtreibt: Beginnt die Dominanz der SK Hynix-Aktie (ISIN: US78392B2060, FSE: HY9, NASDAQ: SKHY) bei KI-Speichern zu bröckeln, weil Samsung bei HBM4 den "Golden Yield" von fast 80% erreicht haben soll?