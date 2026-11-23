Die SK Hynix Aktie Prognose steht vor ihrem härtesten Stresstest des Jahres. Während Südkoreas Chip-Exporte in den ersten 20 Novembertagen um 294,4% auf den Rekordwert von 38,5 Milliarden US-Dollar nach oben schossen, stürzte der KOSPI am Freitag um 5,21% ab und fiel am Montag erneut zeitweise um mehr als 5%. Genau jetzt kommt die Frage auf, die Anleger umtreibt: Beginnt die Dominanz der SK Hynix-Aktie (ISIN: US78392B2060, FSE: HY9, NASDAQ: SKHY) bei KI-Speichern zu bröckeln, weil Samsung bei HBM4 den "Golden Yield" von fast 80% erreicht haben soll?
SK Hynix Aktie Prognose: Samsung greift bei HBM4 an - Bröckelt die KI-Speicher-Krone?
Samsung soll bei HBM4 den Golden Yield von fast 80% erreicht haben, Südkoreas Chip-Exporte explodieren um 294,4%, doch der KOSPI crasht. Was die SK Hynix Aktie Prognose jetzt bestimmt.
SK hynix im Überblick
- Unternehmen
- SK hynix Inc.
- Börsenplatz
- Korea Exchange (000660), ADR an der Nasdaq (SKHY)
- Schlusskurs
- 1.098.000 Won
- Börsenwert
- rund 776 Billionen Won
- Marge 3. Quartal 2026
- 80% operativ, 38% netto
- Liquidität
- 114,5 Billionen Won
Stand: 17.11.2026, Schlusskurs Korea Exchange, 17.11.2026
Der Auslöser
Samsung meldet HBM4-Ausbeute von fast 80%
Als "Golden Yield" gilt in der Branche eine Ausbeute von 80%, ab der die Fertigung planbar und profitabel wird. Laut Seoul Economic Daily hat Samsung bei seinem HBM4 diese Marke fast erreicht, nach unter 60% zum Produktionsstart im Februar. Samsung selbst spricht in eigenen Unterlagen nur von einer stabilen Ausbeute, die konkreten Prozentwerte stammen aus der koreanischen Presse.
Wichtig für die SK Hynix Aktie Prognose: Auch SK Hynix soll nach Branchenschätzungen bei HBM4 bereits im Bereich von 80% liegen. Eine einzelne Ausbeutezahl sagt zudem nichts darüber, ob sich die Zuteilung bei Nvidia tatsächlich verschiebt. Entscheidend sind Stückzahlen, Qualität im Dauerbetrieb und die Lieferverträge.
Fundamentaldaten
Rekordquartal mit 80% Marge
|Kennzahl
|3. Quartal 2025
|2. Quartal 2026
|3. Quartal 2026
|Umsatz
|24,4 Bio. Won
|79,3 Bio. Won
|104,6 Bio. Won
|Operativer Gewinn
|11,4 Bio. Won
|60,5 Bio. Won
|83,3 Bio. Won
|Operative Marge
|47%
|76%
|80%
Margen: eigene Berechnung aus Umsatz und operativem Gewinn. Zahlen vorläufig, vor Abschluss der Abschlussprüfung.
Quelle: SK hynix, Meldung zum 3. Quartal 2026 vom 28.10.2026
Die Zahlen übertrafen die Erwartungen deutlich: Der Umsatz wuchs um 328% gegenüber dem Vorjahr, der operative Gewinn um 632%. Der Nettogewinn lag bei 39,8 Billionen Won. SK Hynix erwartet, dass HBM4 im vierten Quartal bei Menge und Umsatz HBM3E überholt und zum Hauptprodukt wird. Langfristverträge decken nach Unternehmensangaben bereits mehr als die Hälfte der Kapazität für 2027 und 2028, die Nachfrage soll das Angebot bis 2030 übersteigen können. Das schafft Planbarkeit, die für die SK Hynix-Aktie Prognose zentral ist.
Wettbewerb
Wie viel Marktanteil geht an Samsung?
TrendForce rechnet für 2026 damit, dass SK Hynix bei HBM weiter rund 50% der Bit-Auslieferungen stellt, nach 59% im Vorjahr, während Samsung von 20% auf 28% steigt. UBS erwartet laut Berichten sogar, dass Samsung 2027 mit 41% knapp vor SK Hynix mit 39% liegen könnte. Bei Nvidias Vera-Rubin-Plattform gingen frühe Berichte von rund zwei Dritteln der HBM4-Menge für SK Hynix aus, später hieß es, Samsung führe bei den Rubin-spezifischen Varianten. Die Berichte widersprechen sich, ein belastbarer Beleg fehlt.
Charts und Sentiment
Crash trotz Rekordzahlen
Hintergrund ist ein globaler Ausverkauf bei KI-Aktien. Der S&P 500 verlor am Freitag laut Berichten 3,7% und rutschte in die Korrektur, in Seoul griffen die Handelsbremsen. Der KOSPI liegt rund 48% unter seinem Jahreshoch vom Juni, Samsung und SK Hynix machen mehr als die Hälfte der Marktkapitalisierung aus. Die Regierung hält einen Stabilisierungsfonds von 10,76 Billionen Won bereit. Der Schlusskurs der SK Hynix-Aktie lag am 17. November bei 1.098.000 Won und damit mehr als 55% unter dem Schlusskurs vom 23. Juni (2.555.000 Won).
Die Exportdaten zeigen, dass die physische Nachfrage ungebrochen ist: Chips machten in den ersten 20 Novembertagen 49,7% aller südkoreanischen Ausfuhren aus. Ein Teil des Zuwachses geht allerdings auf höhere Preise zurück, und genau dort setzen die Skeptiker an: Wenn der Preiszyklus dreht, fällt der Schock umso größer aus.
Ausblick
Prognose für die SK Hynix-Aktie
Kurzfristig: Sentiment schlägt Fundamentaldaten
Solange Nvidia-Turbulenzen, Zinsängste und KI-Bewertungsdebatten dominieren, bleibt die SK Hynix-Aktie sehr schwankungsanfällig. Tagesbewegungen von 5% und mehr sind in dieser Phase keine Ausnahme.
Mittelfristig: HBM4-Hochlauf entscheidet
Im vierten Quartal zeigt sich, ob HBM4 die Ergebnisse weiter treibt und wie viel Marktanteil Samsung wirklich gewinnt. Wichtig sind Rubin-Zeitplan, Preise für 2027 und die Auslastung der neuen Fabrik M15X.
Langfristig: Wie hart ist die Zyklusgrenze?
Langfristverträge und die Knappheit bei Speicherchips stützen die SK Hynix Aktie Prognose. Morgan Stanley und Goldman Sachs verweisen aber auf das Risiko sinkender DRAM-Preise um 2028 durch mehr Kapazität, auch aus China.
Die Analysten sind gespalten in Details, aber überwiegend positiv: Rosenblatt hob nach den Quartalszahlen sein Kursziel an, Morgan Stanley senkte seine Ziele für SK Hynix dagegen um 38% und für Samsung um 19%.
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