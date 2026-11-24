SK Hynix Aktie: Speicherchips bis 2029 praktisch ausverkauft – Kurs springt um elf Prozent

aktiencheck.de Redaktion 24.11.2026, 11:44 2 Min.

Die SK Hynix Aktie steigt am Dienstagmorgen im deutschen Handel um 11,01 Prozent auf 746 Euro und gehört zu den meistgehandelten Aktien deutscher Privatanleger. In Seoul gewann der Speicherchip-Hersteller 6,7 Prozent, der Leitindex KOSPI eroberte die Marke von 5.000 Punkten zurück. Der Konzern plant zudem den Einstieg bei Kioxia.

Bild: KI-generiert (Medium 6012), auf 1200 x 675 skaliert

Am Freitag ein Sechs-Monats-Tief, am Dienstag ein zweistelliger Kurssprung. Die SK Hynix Aktie notiert am Morgen im deutschen Handel bei 746 Euro, ein Plus von 74 Euro oder 11,01 Prozent. Bei gettex ist der südkoreanische Speicherchip-Hersteller nach Nvidia die meistgehandelte Aktie des Tages. Kurs der SK Hynix Aktie (GDR) am Morgen 746,00 EUR Tagesgewinn im deutschen Handel +11,01 % Schlussplus in Seoul +6,7 % geplanter indirekter Anteil an Kioxia 14,1 % Quelle : onvista (Tradegate, 09:22 Uhr); boerse-express; Invezz Der Auslöser Seoul feiert die Rückkehr von Jensen Huang Die Rally kommt aus Übersee. Nachdem Nvidia seinen Gründer Jensen Huang zurück an die Spitze geholt hatte, sprangen am Dienstag die asiatischen Zulieferer an. SK Hynix gewann in Seoul zeitweise fast elf Prozent und schloss 6,7 Prozent höher bei 1.158.000 Won. Der KOSPI stieg um gut sieben Prozent und liegt wieder über 5.000 Punkten. SK Hynix liefert die besonders schnellen HBM-Speicher, ohne die kein KI-Beschleuniger von Nvidia auskommt. Das Geschäft Ausverkauft bis 2029 und ein Einstieg bei Kioxia Operativ meldet der Konzern eine Lage, von der andere Branchen träumen. Speicherchips sind nach Unternehmensangaben bis 2029 praktisch ausverkauft, langfristige Verträge decken mehr als die Hälfte ab. Zugleich plant SK Hynix einen indirekten Anteil von 14,1 Prozent am japanischen Speicherhersteller Kioxia, der Erwerb ist für Dezember vorgesehen. Die Kehrseite: Vom Sechs-Monats-Hoch bei 1.730 Euro hat das Papier trotz der Erholung rund 57 Prozent verloren (eigene Rechnung). BNK Securities hat das Kursziel zuletzt gesenkt. Was für die SK Hynix Aktie spricht Speicherchips bis 2029 praktisch ausverkauft

Langfristige Verträge für über die Hälfte

Schlüssellieferant für Nvidia

Kräftige Erholung vom Sechs-Monats-Tief Was Anleger bedenken sollten Rund 57 Prozent unter dem Sechs-Monats-Hoch

BNK Securities senkt das Kursziel

Speicherpreise schwanken traditionell stark

Hinterlegungsscheine mit breiten Spannen Einordnung der Redaktion: Die SK Hynix Aktie ist die konzentrierteste Wette auf den Speicherbedarf der KI-Rechenzentren. Volle Auftragsbücher bis 2029 sprechen eine klare Sprache, der Kursverlauf der vergangenen Wochen aber auch. Wer das Papier in Deutschland handelt, kauft einen Hinterlegungsschein und sollte auf Kurs und Spanne am jeweiligen Handelsplatz achten. FAQ Häufige Fragen zur SK Hynix Aktie Warum steigt die SK Hynix Aktie heute?

Die Rückkehr von Jensen Huang an die Nvidia-Spitze hat asiatische Chipwerte angetrieben. SK Hynix ist ein wichtiger Speicherlieferant für Nvidia. Was plant SK Hynix bei Kioxia?

Einen indirekten Anteil von 14,1 Prozent, der Erwerb ist für Dezember vorgesehen. Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbole der SK Hynix Aktie?

In Deutschland gehandelter Hinterlegungsschein (GDR): ISIN US78392B1070, WKN A1JWRE, Handelssymbol HY9H. US-Handelssymbol (ADR): SKHY (Nasdaq). Stammaktie in Seoul: ISIN KR7000660001.

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