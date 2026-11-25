Warum fällt die SK hynix Aktie heute?

Nach dem Einbruch der US-Chipwerte am Dienstag und einer Abstufung des Konkurrenten Micron durch BNP Paribas verkaufen Anleger Speicherwerte. Im Zentrum steht die Sorge um den künftigen HBM-Bedarf.

Was ist HBM?

High Bandwidth Memory ist gestapelter Hochleistungsspeicher, der in KI-Beschleunigern wie denen von Nvidia steckt. SK hynix gilt als einer der wichtigsten Anbieter.

Wie weit ist die SK hynix Aktie vom Sommerniveau entfernt?

Im August schloss sie bei 1,73 Millionen Won. Am Mittwochmittag lag sie fast 40 Prozent darunter.