Die SK hynix Aktie gehört am Mittwoch zu den größten Verlierern in Seoul. Bis zum Mittag fiel das Papier des wichtigsten Nvidia-Zulieferers für KI-Speicher um bis zu 9,5 Prozent und rutschte zeitweise auf rund 1,06 Millionen Won. Der Kursgewinn vom Dienstag ist damit mehr als aufgezehrt.
SK hynix Aktie: Fast 40 Prozent unter dem Sommerhoch – wackelt jetzt das HBM-Wunder?
Die SK hynix Aktie verliert in Seoul bis zu 9,5 Prozent. Auslöser ist eine Abstufung des US-Rivalen Micron, die einen wunden Punkt trifft: den Bedarf an HBM-Speicher für die nächste Nvidia-Generation. Die Analyse: warum der KI-Speicherchampion so stark unter Druck steht, was das 40-Billionen-Won-Rückkaufprogramm bewirkt und worauf Anleger jetzt achten.
Der Auslöser
Ein Gutachten trifft den Kern der Story
Den Ton setzte eine Studie von BNP Paribas zum US-Konkurrenten Micron, die in Seoul die Runde machte. Die französische Bank stufte Micron auf Neutral ab. Ihre Begründung liest sich wie eine Liste der Sorgen der gesamten Branche: unklare Investitionspläne der Cloud-Konzerne für 2028, ein geringerer Bedarf an HBM-Speicher für Nvidias künftige Chipgeneration Vera Rubin Ultra, schwächere PC- und Smartphone-Verkäufe und wachsende Wafer-Kapazitäten.
Genau hier ist die SK hynix Aktie am verwundbarsten. Der Konzern ist mit seinem HBM-Speicher zum Gewinner des KI-Booms geworden. Jeder Zweifel an der Nachfrage nach diesen gestapelten Hochleistungschips schlägt deshalb direkt auf den Kurs durch.
Die Fallhöhe
Vom Rückkauf-Jubel zum Ausverkauf
Im August war die Welt noch in Ordnung. SK hynix kündigte ein Programm über 40 Billionen Won zum Rückkauf und zur Einziehung eigener Aktien an und versprach, mindestens die Hälfte des freien Cashflows an die Aktionäre auszuschütten. Die Aktie schloss damals bei 1,73 Millionen Won. Gemessen am Mittagskurs vom Mittwoch liegt die SK hynix Aktie heute fast 40 Prozent darunter.
Dazu kommt der Druck aus New York. Am Dienstag fiel Micron um 11 Prozent, Nvidia um knapp 6 Prozent, der Halbleiterindex SOX um fast 8 Prozent. Han Ji-young von Kiwoom Securities spricht von Gewinnmitnahmen nach der Rally vom Vortag. Weil SK hynix und Samsung zusammen rund 45 Prozent des KOSPI ausmachen, zog der Ausverkauf den ganzen Markt mit nach unten.
SK hynix ist die reinste Wette auf KI-Speicher in Asien – im Guten wie im Schlechten.
Hinweis: Die SK hynix Aktie ist in Seoul notiert, in den USA wird ein Hinterlegungsschein an der Nasdaq gehandelt.
Häufige Fragen zur SK hynix Aktie
Warum fällt die SK hynix Aktie heute?
Nach dem Einbruch der US-Chipwerte am Dienstag und einer Abstufung des Konkurrenten Micron durch BNP Paribas verkaufen Anleger Speicherwerte. Im Zentrum steht die Sorge um den künftigen HBM-Bedarf.
Was ist HBM?
High Bandwidth Memory ist gestapelter Hochleistungsspeicher, der in KI-Beschleunigern wie denen von Nvidia steckt. SK hynix gilt als einer der wichtigsten Anbieter.
Wie weit ist die SK hynix Aktie vom Sommerniveau entfernt?
Im August schloss sie bei 1,73 Millionen Won. Am Mittwochmittag lag sie fast 40 Prozent darunter.
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