Preise rauf, Mengen runter: Stifel-Analyst W. Andrew Carter bleibt bei „Hold“ für die SiteOne-Aktie und hebt das Kursziel von 102 auf 108 US-Dollar. Das liegt rund 4 Prozent unter dem Kurs von 112,35 US-Dollar laut Ratingübersicht. SiteOne ist der größte US-Großhändler für Landschafts- und Gartenbaubedarf.
SiteOne-Aktie: Stifel-Analyst W. Andrew Carter bleibt bei „Hold“ – Kursziel 108 Dollar liegt unter dem Kurs
Stifel-Analyst W. Andrew Carter bleibt bei „Hold“ für die Aktie von SiteOne Landscape Supply und hebt das Kursziel von 102 auf 108 US-Dollar. Das liegt rund 4 Prozent unter dem Kurs von 112,35 US-Dollar. Der Landschaftsbau-Händler kämpft mit schwacher Nachfrage.
Steckbrief
- Unternehmen
- SiteOne Landscape Supply, Inc.
- Handelssymbol
- SITE (NYSE)
- Analyst
- W. Andrew Carter
- Bank
- Stifel
- Rating
- Hold (bestätigt)
- Kursziel
- 108 US-Dollar (zuvor 102 US-Dollar)
Stand: 16.11.2026, Kurs laut Analysten-Ratingübersicht vom 16.11.2026
Stifel zur SiteOne-Aktie
Schwache Nachfrage – Carter bleibt neutral
W. Andrew Carter hebt sein Kursziel leicht an. Die Aktie notiert aber schon darüber.
Im dritten Quartal stieg der Umsatz um 3 Prozent auf 1,29 Milliarden US-Dollar. Das Wachstum kam aber nur aus Zukäufen, organisch sanken die Tagesumsätze um 1 Prozent.
SiteOne senkte erstmals in diesem Jahr seine Prognose.
Was die Einschätzung prägt
Diese Punkte prägen das Bild, vor dem die Einschätzung von Stifel-Analyst W. Andrew Carter zu lesen ist:
Sinkende Mengen
Die verkauften Mengen fielen um rund 5 Prozent, nach etwa 2 Prozent im Vorquartal.
Höhere Preise
Die Preise stiegen um rund 4 Prozent, die Bruttomarge um 0,8 Prozentpunkte auf 35,5 Prozent.
Schwierige Märkte
Neubau und Renovierungen von Wohnungen bleiben schwach, SiteOne erwartet anhaltenden Druck.
Mehr Rückkäufe
Das Rückkaufprogramm wurde um 500 Millionen US-Dollar aufgestockt.
Preise allein reichen nicht
SiteOne schützt seine Gewinne vor allem über Preise und Kostenkontrolle. Ohne mehr Nachfrage bleibt das Wachstum begrenzt.
Ein heißer, trockener Herbst verschob zudem das saisonale Geschäft.
Hinweis zur Weitergabe: Dieser Artikel gibt die Anlageempfehlung eines Dritten wieder. Ersteller ist Stifel, Nicolaus & Company, Incorporated, Analyst W. Andrew Carter. Die Bestätigung erfolgte laut Analysten-Ratingübersicht am 16.11.2026. Die Einstufung „Hold“ und das Kursziel von 108 US-Dollar wurden unverändert übernommen. Angaben zu Interessenkonflikten und Methodik: www.stifel.com – Offenlegungen. Verantwortlich für die Weitergabe: Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG.
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Anlageempfehlung Dritter: Pflichtangaben
- Empfehlung
SiteOne Landscape Supply, Inc. (SITE): Halten, Kursziel 108,00 USD.
- Quelle
- Empfehlung von W. Andrew Carter, Aktienanalyst, Stifel, Nicolaus & Company, Incorporated vom 16.11.2026, 06:00 MEZ. Der Beitrag gibt sie zusammengefasst wieder; aktiencheck.de hat sie nicht selbst erstellt. Offenlegungen der Quelle
- Weitergegeben von
- Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG, aktiencheck.de AG
KI-unterstützt erstellt, redaktionell geprüft und verantwortet von Stefan Lindam.
- Veröffentlicht
- 16.11.2026, 16:43 MEZ
- Interessenkonflikte
Stand: 16.11.2026, 16:43 MEZ
Für diese Empfehlung sind zu diesem Stand keine konkreten Interessenkonflikte hinterlegt.
- Risiken
- Kursziele können verfehlt werden; Verluste bis zum Totalverlust sind möglich.
Quelle der Empfehlung: W. Andrew Carter, Aktienanalyst, Stifel, Nicolaus & Company, Incorporated.
Bitte beachten Sie auch die Informationen zur Offenlegung von Interessen und Interessenkonflikten gemäß der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 unter folgendem Link.
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