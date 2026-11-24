Die Maybank traut Singapur mehr zu: Die Bank hebt ihre Wachstumsprognose für den Stadtstaat für 2026 von 5,6 auf 6,1 Prozent und für 2027 von 3,3 auf 4,2 Prozent an. Anlass ist der KI-Boom, der laut Dow Jones Newswires (24.11.2026, 09:51 Uhr MEZ) die Wirtschaft auf Kurs für das beste Ergebnis seit Jahren bringt. Genannt wird dabei auch Micron: Der US-Speicherchip-Konzern baut in Singapur eine Packaging-Anlage für HBM-Speicher.
Singapur-Konjunktur: Maybank hebt Wachstumsprognose auf 6,1 Prozent – wie viel KI-Boom steckt in Asiens Exportwirtschaft?
Der KI-Boom bringt Singapurs Wirtschaft laut Dow Jones Newswires auf Kurs für das beste Ergebnis seit Jahren: Die Maybank erhöht ihre Prognose für 2026 auf 6,1 Prozent. Was das für Micron Aktie, Chipwerte und Anleger bedeutet.
Für Anleger ist das mehr als eine Randnotiz aus Südostasien. Singapur ist ein Knotenpunkt für Halbleiterfertigung, Verpackung und Handel. Wenn ein Analysehaus hier die Prognosen nach oben setzt, spricht das dafür, dass die Nachfrage nach KI-Hardware die Exporte der Region trägt – das Thema, das am Montag auch die Börsen bewegte, als der Dow Jones um 3,0 Prozent, der S&P 500 um 4,7 Prozent und die Nasdaq um 6,5 Prozent stiegen (Dow Jones Newswires).
Asien im KI-Zyklus
Was steckt hinter der höheren Prognose für Singapur?
|Jahr
|Alte Prognose
|Neue Prognose
|2026
|5,6 %
|6,1 %
|2027
|3,3 %
|4,2 %
Wirtschaftswachstum, reales Bruttoinlandsprodukt, Veränderung zum Vorjahr in Prozent.
Quelle: Dow Jones Newswires via finanzen.at, 24.11.2026
Auffällig ist vor allem die Anhebung für 2027: Die Maybank rechnet damit, dass die Dynamik nicht nur in diesem Jahr anhält. Die Quelle nennt als Treiber den KI-Boom; Details zur Zusammensetzung des Wachstums liegen in der Meldung nicht vor, weshalb sich nicht sagen lässt, welcher Teil auf Exporte, Investitionen oder Dienstleistungen entfällt.
Was bedeutet das für die Micron Aktie und Chipwerte?
Eine Einschätzung der Redaktion: Die Micron Aktie ist Teil der KI-Lieferkette, weil HBM-Speicher in Beschleunigern für KI-Rechenzentren verbaut wird. Die Packaging-Anlage in Singapur zeigt, dass der Konzern seine Kapazitäten dort ausbaut. Ob und wie sich das auf Umsatz, Gewinn oder Kurs auswirkt, geht aus der Meldung nicht hervor.
Auch europäische Chipwerte standen am Dienstag im Fokus: Der Stoxx-Tech-Index lag laut Dow Jones Newswires 5,5 Prozent höher, Infineon gewann 6,6 Prozent, ASML, STMicroelectronics und BE Semiconductor bis zu 9,3 Prozent (Stand 07:41 Uhr MEZ). Für den DAX sind deshalb die Infineon Aktie und andere Halbleiterwerte ein Gradmesser dafür, wie robust der KI-Zyklus gesehen wird.
Was Anleger jetzt beobachten
Notenbanken in Asien: Die Bank of Korea entscheidet am Donnerstag über den Leitzins, erwartet wird eine Anhebung auf 3,25 Prozent.
Chipwerte: Halten die Kursgewinne vom Wochenanfang?
Prognoserevisionen: Folgen weitere Häuser der Maybank mit höheren Wachstumsschätzungen?
Häufige Fragen zur Singapur-Konjunktur
Wie hoch ist die Maybank-Prognose für Singapur? 6,1 Prozent für 2026 (zuvor 5,6 Prozent) und 4,2 Prozent für 2027 (zuvor 3,3 Prozent).
Warum wächst Singapur so stark? Laut Dow Jones Newswires bringt der KI-Boom die Wirtschaft auf Kurs für das beste Ergebnis seit Jahren.
Was hat die Micron Aktie damit zu tun? Micron baut in Singapur eine Packaging-Anlage für HBM-Speicher.
Betrifft das den DAX? Indirekt: Halbleiterwerte wie die Infineon Aktie reagieren auf den KI-Zyklus.
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