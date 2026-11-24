Für Anleger ist das mehr als eine Randnotiz aus Südostasien. Singapur ist ein Knotenpunkt für Halbleiterfertigung, Verpackung und Handel. Wenn ein Analysehaus hier die Prognosen nach oben setzt, spricht das dafür, dass die Nachfrage nach KI-Hardware die Exporte der Region trägt – das Thema, das am Montag auch die Börsen bewegte, als der Dow Jones um 3,0 Prozent, der S&P 500 um 4,7 Prozent und die Nasdaq um 6,5 Prozent stiegen (Dow Jones Newswires).