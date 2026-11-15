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Siltronic Aktienanalyse: Wafer-Nachfrage zieht an, Prognose erhöht – Erholungsrally oder nur ein Strohfeuer?

aktiencheck.de Redaktion5 Min.

Siltronic verkauft wieder deutlich mehr Wafer, hat die Jahresprognose angehoben und spürt die KI-Nachfrage. Trotzdem schreibt der Konzern rote Zahlen, und die Aktie hat binnen eines Monats ein Viertel verloren – bevor sie in dieser Woche kräftig zurückkam. Unsere Siltronic Aktienanalyse zeigt, was hinter der Erholung steckt und was die Siltronic Aktienprognose bestimmt.

Bei Siltronic kehrt die Nachfrage zurück. Der Münchner Hersteller von Siliziumscheiben für die Chipindustrie verkauft wieder mehr Wafer und hat seine Jahresprognose angehoben. An der Börse war der Weg dennoch holprig: Binnen eines Monats verlor die Siltronic-Aktie rund ein Viertel ihres Werts, in dieser Woche kam sie mit einem Plus von 9,24 Prozent kräftig zurück und schloss am Freitag bei 55,00 Euro. Diese Siltronic Aktienanalyse zeigt, wie tragfähig die Erholung ist und was die Siltronic Aktienprognose bestimmt.

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Siltronic Aktienanalyse: Wafer-Nachfrage zieht an, Prognose erhöht – Erholungsrally oder nur ein Strohfeuer?
Bild: KI-generiert
Umsatz im dritten Quartal, plus 18,3 Prozent
355,4 Mio. €
EBITDA-Marge im dritten Quartal
22,9 %
Periodenergebnis im dritten Quartal
−55,0 Mio. €
EBITDA-Margenprognose 2026, angehoben
22–24 %
Kursplus in der Woche bis 13. November
+9,24 %
Quelle: Siltronic, Quartalsmitteilung vom 4. November 2026; Kurs Xetra 13. November 2026

Steckbrief

Unternehmen
Siltronic AG
Sitz
München
Ticker
WAF (Xetra)
Index
MDAX
Kurs
55,00 Euro
Börsenwert
rund 1,7 bis 2 Milliarden Euro
KGV
negativ (Verlust)
Jahreshoch
knapp 109 Euro (Mai 2026)
Vorstandschef
Michael Heckmeier

Stand: 15.11.2026, Kurs Xetra-Schluss 13.11.2026; Dividendenrendite und Börsenwert laut onvista; KGV wegen Verlust nicht aussagekräftig

Die Ausgangslage

Grundstoff jeder Chipfabrik

Die Siltronic Aktie hängt am Zyklus der Halbleiterindustrie – und der dreht gerade.

Siltronic produziert hochreine Siliziumscheiben, auf denen Chips gefertigt werden. Nach einem langen Abschwung, in dem Kunden ihre Lager abbauten, ziehen die Bestellungen wieder an: Die Nachfrage nach großen 300-Millimeter-Wafern ist stark, inzwischen belebt sich auch das Geschäft mit 200-Millimeter-Scheiben. Im Mai stieg die Aktie im Sog des KI-Booms bis auf knapp 109 Euro, seitdem hat sie die Hälfte davon wieder abgegeben.

Die Zahlen

Mehr Umsatz, aber weiter rote Zahlen

Für jede Siltronic Aktienanalyse zählt: Das operative Geschäft erholt sich, die hohen Abschreibungen drücken das Ergebnis.

Im dritten Quartal stieg der Umsatz um 18,3 Prozent auf 355,4 Millionen Euro, unterstützt von einer starken Wafernachfrage und dem stärkeren US-Dollar. Das operative Ergebnis vor Abschreibungen wuchs um fast ein Viertel auf rund 81 Millionen Euro, die Marge verbesserte sich auf 22,9 Prozent. Unter dem Strich blieb dennoch ein Verlust von 55,0 Millionen Euro, weil die Abschreibungen auf die neue Fabrik in Singapur schwer wiegen.

Siltronic: EBITDA-Marge 2026

Prozent

Quelle: Siltronic, Quartalsmitteilungen 2026

Daten als Tabelle
QuartalMarge
Q1 202621,2
Q2 202621,6
Q3 202622,9

Der Ausblick

Umsatz stabil, Marge höher

Siltronic hob die Prognose an: Für 2026 erwartet der Konzern nun einen Umsatz auf Vorjahresniveau von rund 1,34 Milliarden Euro statt eines leichten Rückgangs und eine EBITDA-Marge von 22 bis 24 Prozent statt bisher 20 bis 24 Prozent. Wegen Abschreibungen von 480 bis 500 Millionen Euro bleibt das operative Ergebnis aber deutlich unter dem Vorjahr. Entscheidend wird, ob die Nachfrage über das starke dritte Quartal hinaus trägt.

Die Bewertung

Kein KGV, aber deutlicher Abschlag zum Hoch

Wegen der Verluste lässt sich für die Siltronic Aktie kein sinnvolles KGV berechnen. Anleger bewerten das Papier vor allem nach der erwarteten Erholung der Margen und dem Wert der neuen Kapazitäten. Mit rund 55 Euro notiert die Aktie etwa halb so hoch wie im Mai. Eine nennenswerte Dividende zahlt Siltronic derzeit nicht.

Die Analysten

Hoffnung auf die Wende

Einige Analysten sehen erhebliches Potenzial, wenn die Erholung im Wafermarkt anhält. Exane BNP Paribas stufte die Aktie im Jahresverlauf mit „Outperform“ und einem Ziel von 108 Euro ein, auch die UBS sah großes Kurspotenzial. Andere Häuser senkten ihre Gewinnschätzungen wegen hoher Lagerbestände in der Lieferkette. Es handelt sich um Einschätzungen Dritter, nicht um eine Prognose der Redaktion.

Die Szenarien

Siltronic Aktienprognose: drei Wege für die Aktie

  1. Szenario 1: Der Aufschwung trägt

    Die Nachfrage bleibt hoch, die Preise ziehen an, die Marge steigt 2027 weiter. Dann könnte die Aktie wieder über 70 Euro steigen.

  2. Szenario 2: Langsame Erholung

    Das Volumen wächst, die Preise bleiben schwach. Die Aktie pendelt zwischen 45 und 65 Euro.

  3. Szenario 3: Rückschlag im Zyklus

    Kunden bauen erneut Lager ab, die Verluste halten an. Dann droht ein Rückfall unter 45 Euro.

  1. Mai 2026

    Jahreshoch

    Knapp 109 Euro im KI-Sog

  2. 30. Juli 2026

    Halbjahr

    Umsatzprognose leicht angehoben

  3. 4. November 2026Jetzt

    Q3-Zahlen

    Prognose für Umsatz und Marge erhöht

  4. 13. November 2026

    Woche

    Plus 9,24 Prozent

Quelle: Siltronic; Stand 15. November 2026

Häufige Fragen zur Siltronic Aktienanalyse

Was macht Siltronic?
Siltronic stellt hochreine Siliziumscheiben her, auf denen Halbleiter gefertigt werden.

Was erwartet Siltronic für 2026?
Einen Umsatz auf Vorjahresniveau von rund 1,34 Milliarden Euro und eine EBITDA-Marge von 22 bis 24 Prozent.

Warum schreibt Siltronic Verluste?
Vor allem wegen hoher Abschreibungen auf neue Produktionskapazitäten.

Zahlt die Siltronic Aktie eine Dividende?
Derzeit nur eine sehr geringe.

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