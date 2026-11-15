Siltronic Aktienanalyse: Wafer-Nachfrage zieht an, Prognose erhöht – Erholungsrally oder nur ein Strohfeuer?

Bei Siltronic kehrt die Nachfrage zurück. Der Münchner Hersteller von Siliziumscheiben für die Chipindustrie verkauft wieder mehr Wafer und hat seine Jahresprognose angehoben. An der Börse war der Weg dennoch holprig: Binnen eines Monats verlor die Siltronic-Aktie rund ein Viertel ihres Werts, in dieser Woche kam sie mit einem Plus von 9,24 Prozent kräftig zurück und schloss am Freitag bei 55,00 Euro. Diese Siltronic Aktienanalyse zeigt, wie tragfähig die Erholung ist und was die Siltronic Aktienprognose bestimmt.