Siltronic Aktie: Preiserhöhungen reichen nicht – BofA senkt Rating!

Die Siltronic-Aktie (ISIN: DE000WAF3001, WKN: WAF300, Ticker: WAF) legt zu, obwohl BofA seine Einschätzung deutlich verschärft. Beim angegebenen Kurs von 50,80 Euro gewinnt das Papier 0,60 Euro beziehungsweise 1,20%. In seiner Siltronic-Aktienanalyse vom 05.11.2026 senkt Didier Scemama das Kursziel von EUR 84 auf EUR 55 und stuft die Aktie von "neutral" auf das Rating "underperform" ab. Der entscheidende Kritikpunkt: Nach Einschätzung von BofA reichen die Preiserhöhungen des Unternehmens nicht aus, um die Kostenbelastungen auszugleichen.