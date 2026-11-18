Siltronic Aktienanalyse: Berenberg nennt den Waferhersteller einen „Spätblüher“, die Aktie springt an – beginnt jetzt der KI-Ergebnisboom?

aktiencheck.de Redaktion 18.11.2026, 09:23 10 Min.

Berenberg stuft Siltronic auf „Buy“ hoch, die Aktie legt vorbörslich mehr als fünf Prozent zu. Nach dem Absturz von über 100 auf unter 50 Euro stellt sich die Frage, ob die Wende kommt. Unsere Siltronic Aktienanalyse ordnet Zahlen, Bewertung, Analystenstimmen und Charttechnik ein und zeigt, woran sich die Siltronic Aktienprognose entscheidet.

Bild: Foto: Siltronic AG (Pressebild; Ausschnitt aus Medium 1050)

Ein Wort reicht manchmal, um eine Aktie in Bewegung zu setzen: „Spätblüher“. So beschreibt Berenberg-Analyst Gustav Froberg den Münchner Waferhersteller – und stuft die Siltronic Aktie (Ticker WAF, ISIN DE000WAF3001) von „Hold“ auf „Buy“ hoch. Bei Lang & Schwarz sprang das Papier am Mittwochmorgen um 07:52 Uhr auf 55,45 Euro (+5,27 Prozent), auf Tradegate ging es laut dpa-AFX bis 08:58 Uhr um bis zu 5,67 Prozent auf 55,95 Euro nach oben. Diese Siltronic Aktienanalyse zeigt, warum der Zulieferer der Chipindustrie im KI-Boom bisher zurückbleibt, was die Zahlen hergeben und wovon die Siltronic Aktienprognose jetzt abhängt. Kurs Lang & Schwarz am 18.11.2026, 07:52 Uhr 55,45 € Veränderung zum Vortag (L&S) +5,27 % Seit Jahresbeginn (eigene Rechnung, Jahresstart rund 48,90 €) rund +13 % Marktkapitalisierung (33 Mio. Aktien, eigene Rechnung) rund 1,8 Mrd. € Kein sinnvolles KGV: Analysten erwarten 2026 und 2027 rote Zahlen Verlust Durchschnittliches Kursziel von 10 Analysten (investing.com, Stand 17.11.) 91,10 € Quelle : Lang & Schwarz via wallstreet-online (18.11.2026, 07:52 Uhr); dpa-AFX; finanztrends; Siltronic; investing.com; eigene Rechnung Steckbrief Unternehmen Siltronic AG, München Ticker / ISIN WAF / DE000WAF3001 Indizes SDAX, TecDAX Produkt Reinstsilizium-Wafer bis 300 mm Umsatz 9M 2026 983,5 Mio. Euro EBITDA-Marge 9M 2026 21,9 % Nettoverschuldung 619,9 Mio. Euro (30.09.2026) Ankeraktionäre Wacker Chemie (rund 15 %), HAL Trust Stand: 18.11.2026, Kurs Lang & Schwarz 07:52 Uhr; Geschäftszahlen laut Siltronic 01 Hochstufung als Kurstreiber Berenberg sieht in der Servernachfrage bis 2028 den Auslöser für den Ergebnisboom, den viele Kunden schon erlebt haben. 02 Prognose angehoben Anfang November hob Siltronic die Umsatzprognose 2026 auf Vorjahresniveau und die EBITDA-Marge auf 22 bis 24 Prozent an. 03 Noch tief in den roten Zahlen Hohe Abschreibungen auf das neue Werk in Singapur drücken das Nettoergebnis: minus 184,9 Millionen Euro nach neun Monaten. 04 Analysten tief gespalten Die Kursziele reichen von 55 bis 130 Euro – selten liegen die Einschätzungen so weit auseinander. Der Auslöser Was ist bei der Siltronic Aktie passiert – und warum gerade jetzt? Berenberg dreht nach Monaten an der Seitenlinie auf Kaufen. Das Kursziel bleibt bei 90 Euro – rund 60 Prozent über dem aktuellen Kurs. Die Studie von Berenberg wurde am Dienstagabend veröffentlicht und erreichte die Märkte am Mittwochmorgen über dpa-AFX. Analyst Gustav Froberg argumentiert, dass die starke Nachfrage nach Servern bis 2028 bei Siltronic jenen Ergebnisboom auslösen dürfte, den viele Kunden des Unternehmens bereits hinter sich haben. Jetzt sei der richtige Moment für den Wiedereinstieg, bevor Ergebnisse und Cashflows steigen. Noch im April und im August hatte Berenberg die Aktie lediglich mit „Hold“ bewertet. Die Logik dahinter: Chiphersteller wie Nvidia, TSMC oder die Speicherkonzerne verdienen am KI-Boom bereits prächtig. Siltronic steht ganz am Anfang der Wertschöpfungskette und liefert die hauchdünnen Siliziumscheiben, auf denen Chips gefertigt werden. Bei Wafern kommt der Aufschwung typischerweise mit Verzögerung an, weil Kunden zunächst ihre Lager abbauen und langfristige Lieferverträge laufen. Rückenwind kommt zudem aus der Nacht: Nvidia hatte am Dienstagabend Rekordzahlen und einen Umsatzausblick von 130 Milliarden Dollar für das laufende Quartal vorgelegt – das stützt die gesamte Halbleiterkette. Das Geschäftsmodell Wie verdient Siltronic sein Geld? Reinstsilizium für die Chipwelt Siltronic gehört mit Shin-Etsu, SUMCO, GlobalWafers und SK Siltron zu den fünf großen Waferherstellern der Welt. Das Unternehmen züchtet aus hochreinem Silizium Einkristalle, sägt sie in Scheiben und poliert diese mit Nanometer-Präzision. Den größten Teil des Umsatzes erzielt Siltronic mit 300-Millimeter-Wafern für moderne Logik- und Speicherchips. Produziert wird in Burghausen, Freiberg und Singapur, wo die neue Großfabrik FabNext in den vergangenen Jahren hochgefahren wurde. Das Werk in Singapur ist Fluch und Segen zugleich. Es verschafft Siltronic die modernste Fertigung der Branche, belastet aber über Jahre die Bilanz mit Abschreibungen von rund einer halben Milliarde Euro pro Jahr. Um die Verschuldung zu senken, platzierte Siltronic im Juni drei Millionen neue Aktien zu 91 Euro und nahm brutto 273 Millionen Euro ein. Der langjährige Großaktionär Wacker Chemie hat seinen Anteil in diesem Jahr in zwei Schritten reduziert und hält nach eigenen Angaben noch rund 15 Prozent; im September verkaufte Wacker Aktien zu 77,25 Euro. Zahlen und Bewertung Wie stark sind die Zahlen und wie teuer ist die Siltronic Aktie? Operativ zeigt sich Siltronic robuster als der Kurs. Im dritten Quartal stieg der Umsatz auf 355,4 Millionen Euro, die EBITDA-Marge lag bei 22,9 Prozent. Der Free Cashflow drehte mit 57,0 Millionen Euro ins Plus. Nach neun Monaten steht ein Umsatz von 983,5 Millionen Euro, leicht über dem Vorjahr. Unter dem Strich bleibt wegen der hohen Abschreibungen jedoch ein Verlust: minus 184,9 Millionen Euro nach neun Monaten, minus 5,08 Euro je Aktie. Die Nettofinanzverschuldung sank dank Kapitalerhöhung auf 619,9 Millionen Euro. Siltronic: Kennzahlen im Überblick Kennzahl GJ 2025 Q3 2026 9M 2026 Umsatz 1.346,7 Mio. € 355,4 Mio. € 983,5 Mio. € EBITDA-Marge 23,5 % 22,9 % 21,9 % EBIT -26,4 Mio. € -42,4 Mio. € -146,7 Mio. € Nettoergebnis -77,9 Mio. € -55,0 Mio. € -184,9 Mio. € Ergebnis je Aktie -2,31 € -1,46 € -5,08 € Free Cashflow – +57,0 Mio. € -60,8 Mio. € EBITDA = Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen. Free Cashflow 9M 2026 laut Unternehmen. Quelle : Siltronic, Geschäftszahlen 2025 (12.03.2026) und Q3-Mitteilung (04.11.2026) Für 2026 hat Siltronic die Prognose am 4. November angehoben: Der Umsatz soll nun etwa auf Vorjahresniveau liegen statt leicht darunter, die EBITDA-Marge zwischen 22 und 24 Prozent. Die Investitionen sollen auf 180 bis 200 Millionen Euro sinken – nach mehr als 500 Millionen Euro im Jahr 2024. Genau hier setzt die Bull-These an: Wenn die Investitionswelle vorbei ist und die Auslastung steigt, könnte sich der Cashflow deutlich verbessern. Klassische Bewertungskennzahlen helfen bei der Siltronic Aktie derzeit wenig. Laut MarketScreener erwarten Analysten für 2026 einen Nettoverlust von rund 210 Millionen Euro und auch für 2027 noch ein Minus von rund 123 Millionen Euro – ein KGV lässt sich so nicht sinnvoll berechnen. Auf Umsatzbasis wird das Unternehmen mit etwa dem 2,5-Fachen (2026) bewertet. Die Marktkapitalisierung von rund 1,8 Milliarden Euro liegt deutlich unter dem Wert, zu dem Investoren im Juni noch neue Aktien gezeichnet haben. Die Analysten Was sagen Analysten zur Siltronic Aktienprognose? Kaum eine deutsche Technologieaktie spaltet die Analysten so stark. Laut investing.com (Stand 17. November) raten sechs von zehn Analysten zum Kauf, zwei zum Halten und zwei zum Verkauf. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 91,10 Euro, die Spanne reicht von 55 bis 130 Euro. Nach den Q3-Zahlen haben mehrere Häuser ihre Ziele gesenkt; skeptische Stimmen verweisen auf Kostendruck im Jahr 2027 und einen vorsichtigeren Ausblick. Die Berenberg-Hochstufung ist in diesen Konsenswerten vermutlich noch nicht enthalten. Alle Angaben sind Einschätzungen Dritter, keine Prognose der Redaktion. Siltronic Aktie: Analystenkonsens Kennzahl Wert Erfasste Analysten 10 Kaufen / Halten / Verkaufen 6 / 2 / 2 Durchschnittliches Kursziel 91,10 € Spanne der Kursziele 55 bis 130 € Berenberg (17.11.2026) Buy, Kursziel 90 € Konsens vor der Berenberg-Hochstufung. Spanne = niedrigstes und höchstes bekanntes Kursziel. Quelle : investing.com (Stand 17.11.2026); dpa-AFX (18.11.2026) Charttechnik Wie steht die Siltronic Aktie charttechnisch da? Charttechnisch ist die Siltronic Aktie schwer angeschlagen. Vom 52-Wochen-Hoch bei rund 108,80 Euro (Xetra, laut stock3) hat sie rund die Hälfte verloren. Der Kurs liegt weit unter der 50-Tage-Linie (laut finanztrends rund 67,80 Euro) und der 200-Tage-Linie (rund 73,70 Euro); die kürzere Linie verläuft bereits unter der längeren. Der Relative-Stärke-Index lag zuletzt bei rund 36 und damit nahe an überverkauftem Terrain. Mit dem Sprung am Mittwoch nähert sich die Aktie der 20-Tage-Linie bei rund 57 Euro – die erste Hürde. Als Unterstützung gilt das November-Tief von 48,44 Euro. Eine Prognose der Redaktion ist damit nicht verbunden. Chancen und Risiken Was spricht für, was gegen die Siltronic Aktie? Bull-Case: Was für die Siltronic Aktie spricht Später KI-Profiteur: Servernachfrage bis 2028 könnte die Auslastung deutlich erhöhen.

Prognose angehoben: Umsatz 2026 auf Vorjahresniveau, Marge 22 bis 24 Prozent.

Investitionen sinken: Capex 2026 nur noch 180 bis 200 Millionen Euro.

Knappes Angebot: Wettbewerber SUMCO meldet, gewünschte Mengen bei 300-mm-Wafern nicht mehr liefern zu können.

Abschlag: Kurs deutlich unter dem Platzierungspreis der Kapitalerhöhung (91 Euro). Bear-Case: Was gegen die Siltronic Aktie spricht Verluste: Analysten erwarten auch 2027 noch rote Zahlen.

Abschreibungen: Das Werk in Singapur belastet das Ergebnis über Jahre.

Kostendruck: Mehrere Häuser warnen vor steigenden Kosten 2027.

Zyklik: Waferpreise reagieren stark auf Lagerzyklen der Chipindustrie.

Aktionärsstruktur: Weitere Verkäufe von Wacker könnten den Kurs belasten. Risikohinweis: Aktien können stark schwanken, bis hin zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals. Die Szenarien Siltronic Aktienprognose: welche Wege der Markt diskutiert Für die Siltronic Aktienprognose zeichnen sich drei Wege ab, wie sie Analysten und Marktbeobachter diskutieren. Es handelt sich um eine Einordnung der Redaktion, nicht um eine eigene Kursprognose. 01 Szenario 1: Der Spätblüher blüht Die Nachfrage nach 300-mm-Wafern zieht 2027 spürbar an, Siltronic hebt Preise und Auslastung. Dann rücken 50- und 200-Tage-Linie in den Blick; die optimistischen Analystenziele liegen weit darüber. 02 Szenario 2: Bodenbildung Die Erholung kommt, aber langsam. Die Aktie pendelt zwischen dem November-Tief und der Zone um 57 Euro, bis die Jahreszahlen am 3. Februar Klarheit über 2027 bringen. 03 Szenario 3: Kosten fressen den Aufschwung Steigende Kosten und weitere Verluste überwiegen. Fällt die Marke von 48,44 Euro, rückt das Niveau der skeptischsten Kursziele in den Fokus. Termine Was Anleger bei der Siltronic Aktie jetzt beobachten sollten 4. November 2026 Q3-Zahlen Umsatzprognose 2026 angehoben 18. November 2026Jetzt Berenberg-Hochstufung Buy, Kursziel 90 Euro 3. Februar 2027 Vorläufige Zahlen 2026 Ausblick auf 2027 5. Mai 2027 Q1-Zahlen 2027 Erste Belege für den Aufschwung Quelle : Siltronic; stock3; Stand 18.11.2026 Wichtig sind neben den eigenen Zahlen die Signale aus der Branche: Berichte von SUMCO, Shin-Etsu und GlobalWafers zu Preisen und Auslastung, die Investitionspläne von TSMC, Samsung und Micron sowie Daten des Branchenverbands SEMI zu Waferauslieferungen. Häufige Fragen zur Siltronic Aktienanalyse Warum steigt die Siltronic Aktie heute?

Berenberg hat die Aktie von „Hold“ auf „Buy“ hochgestuft und das Kursziel von 90 Euro bestätigt. Der Analyst sieht Siltronic als „Spätblüher“ im KI-Boom. Schreibt Siltronic Gewinne?

Operativ ja, mit einer EBITDA-Marge von 21,9 Prozent nach neun Monaten. Wegen hoher Abschreibungen auf das Werk in Singapur steht unter dem Strich aber ein Verlust von 184,9 Millionen Euro. Was sagen Analysten zur Siltronic Aktienprognose?

Laut investing.com raten sechs von zehn Analysten zum Kauf, das durchschnittliche Kursziel liegt bei 91,10 Euro, die Spanne bei 55 bis 130 Euro. Das sind Einschätzungen Dritter. Zahlt Siltronic eine Dividende?

Für das Geschäftsjahr 2025 hat Siltronic die Dividende gestrichen. Angesichts der Verluste 2026 ist offen, ob es wieder eine Ausschüttung gibt. Wann legt Siltronic die nächsten Zahlen vor?

Die vorläufigen Zahlen für 2026 sind für den 3. Februar 2027 angekündigt. Fazit der Siltronic Aktienanalyse: Hoffnung mit Vorlaufzeit Die Berenberg-Hochstufung trifft einen Nerv: Siltronic ist einer der wenigen deutschen Werte, die direkt an der Basis der Chipproduktion sitzen, und hat vom KI-Boom bisher kaum profitiert. Die Siltronic Aktienanalyse zeigt solide operative Margen, sinkende Investitionen und eine angehobene Prognose – aber auch hohe Abschreibungen und Verluste bis mindestens 2027. Für die Siltronic Aktie wird entscheidend, ob die Servernachfrage tatsächlich in höhere Waferpreise und Auslastung mündet. Die Siltronic Aktienprognose der Analysten bleibt deshalb so gespalten wie selten. Hinweis zur Weitergabe: Die in diesem Artikel genannte Einstufung von Berenberg (Analyst Gustav Froberg; „Buy“, Kursziel 90 Euro; Studie vom 17.11.2026, 17:32 Uhr GMT) ist eine Anlageempfehlung Dritter. aktiencheck.de gibt sie unverändert weiter und macht sie sich nicht zu eigen; sie ist keine Empfehlung von aktiencheck.de. Angaben von Berenberg zu Interessenkonflikten: Berenberg Investment Recommendations Disclosures.

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Anlageempfehlung Dritter: Pflichtangaben Empfehlung Siltronic AG ( WAF ): Kaufen , Kursziel 90,00 EUR . Quelle Empfehlung von Berenberg (Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG), Analyst Gustav Froberg, via dpa-AFX vom 17.11.2026, 18:32 MEZ . Der Beitrag gibt sie zusammengefasst wieder; aktiencheck.de hat sie nicht selbst erstellt. Offenlegungen der Quelle Weitergegeben von Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG, aktiencheck.de AG KI-unterstützt erstellt, redaktionell geprüft und verantwortet von Stefan Lindam . Veröffentlicht 18.11.2026, 09:23 MEZ Interessenkonflikte Stand: 18.11.2026, 09:23 MEZ Für diese Empfehlung sind zu diesem Stand keine konkreten Interessenkonflikte hinterlegt. Risiken Kursziele können verfehlt werden; Verluste bis zum Totalverlust sind möglich.

Quelle der Empfehlung: Berenberg (Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG), Analyst Gustav Froberg, via dpa-AFX . Bitte beachten Sie auch die Informationen zur Offenlegung von Interessen und Interessenkonflikten gemäß der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 unter folgendem Link.

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