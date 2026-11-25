Elf Prozent Plus am Montag, und am Mittwoch steht weniger auf der Kurstafel als davor. Die Siltronic Aktie verliert am Morgen 2,54 Prozent auf 48,78 Euro (frühe Indikation, onvista) und gehört zu den TecDAX Verlierern. Die Marke von 50 Euro ist gefallen.
Siltronic Aktie: TecDAX Verlierer – unter 50 Euro, der gesamte Wochengewinn ist verbrannt
Die Siltronic Aktie fällt am Mittwochmorgen um 2,54 Prozent auf 48,78 Euro und ist TecDAX Verlierer. Der Waferhersteller notiert tiefer als vor der Nvidia-Rally. Heute steht er bei Goldman Sachs vor Investoren.
Warum fällt die Siltronic Aktie heute?
Der Münchner Waferhersteller liefert das Grundmaterial der Chipindustrie: Siliziumscheiben. Damit hängt die Siltronic Aktie an der Stimmung des gesamten Sektors, und die ist seit Dienstag wieder schlecht. Die Erholungsrally nach der Rückkehr von Nvidia-Chef Jensen Huang hielt genau einen Tag. Am Dienstag verlor Siltronic 8,42 Prozent.
Über Nacht wurde es nicht besser. Der Nasdaq 100 schloss knapp 2 Prozent im Minus, der koreanische Kospi brach um mehr als 6 Prozent ein. Die Commerzbank nennt die Gründe: Sorgen um hohe Bewertungen, die zunehmende Schuldenfinanzierung der Branche und die Frage, ob künftige Gewinne die KI-Investitionen rechtfertigen. Dazu kommen Berichte über neue US-Zollpläne gegen China und viele weitere Länder.
Die Rally-Bilanz fällt negativ aus
Die Rechnung ist schnell gemacht. Am Freitag schloss die Siltronic Aktie bei 51,00 Euro. Am Montag sprang sie um rund 11 Prozent nach oben. Mit 48,78 Euro notiert sie am Mittwochmorgen gut 4 Prozent unter dem Freitagsschluss. Wer die Erleichterung über Huangs Rückkehr gekauft hat, sitzt auf Verlusten.
Dabei hatte das Unternehmen zuletzt geliefert. Am 4. November hob Siltronic die Prognose für 2026 an, der Umsatz soll bei rund 1,35 Milliarden Euro liegen und die EBITDA-Marge bei 22 bis 24 Prozent. Am Mittwoch hat das Management Gelegenheit, dafür zu werben: Im Kalender steht das European AI and Semis Symposium von Goldman Sachs.
Was jetzt für die Siltronic Aktie zählt
Rückkehr über 50 Euro
Die runde Marke ist die erste Hürde für eine Stabilisierung.
Aussagen bei Goldman Sachs
Kommentare zur Wafernachfrage und zu Preisen stehen im Mittelpunkt.
Speicher- und Serverzyklus
Ob die Nachfrage aus Rechenzentren 2027 bei den Waferherstellern ankommt, bleibt die Kernfrage.
Stammdaten
Siltronic AG: ISIN DE000WAF3001, WKN WAF300, Handelssymbol WAF, US-Handelssymbol SSLLF (OTC)
Kurs: 48,78 Euro, minus 2,54 Prozent (frühe Indikation, onvista)
Weitere genannte Unternehmen:
Nvidia: ISIN US67066G1040, WKN 918422, Handelssymbol NVD, US-Handelssymbol NVDA
Goldman Sachs: ISIN US38141G1040, WKN 920332, Handelssymbol GOS, US-Handelssymbol GS
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