Der Münchner Waferhersteller liefert das Grundmaterial der Chipindustrie: Siliziumscheiben. Damit hängt die Siltronic Aktie an der Stimmung des gesamten Sektors, und die ist seit Dienstag wieder schlecht. Die Erholungsrally nach der Rückkehr von Nvidia-Chef Jensen Huang hielt genau einen Tag. Am Dienstag verlor Siltronic 8,42 Prozent.

Über Nacht wurde es nicht besser. Der Nasdaq 100 schloss knapp 2 Prozent im Minus, der koreanische Kospi brach um mehr als 6 Prozent ein. Die Commerzbank nennt die Gründe: Sorgen um hohe Bewertungen, die zunehmende Schuldenfinanzierung der Branche und die Frage, ob künftige Gewinne die KI-Investitionen rechtfertigen. Dazu kommen Berichte über neue US-Zollpläne gegen China und viele weitere Länder.