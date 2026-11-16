Auch nach Xetra-Schluss findet die Siltronic Aktie keinen Boden. Im Späthandel notierte das Papier des Münchner Waferherstellers an der Börse Stuttgart um 19:46 Uhr bei 53,15 Euro, ein Minus von 1,65 Euro oder 3,01 Prozent gegenüber dem dortigen Vortagesschluss. Damit liegt Siltronic auf Rang vier der TecDAX Verlierer. Auf Xetra hatte die Aktie um 17:30 Uhr bei 53,85 Euro und mit einem Minus von 2,09 Prozent geschlossen – am Abend ging es also noch einmal ein Stück tiefer. Der TecDAX lag laut einer Ariva-Indikation um 22:00 Uhr 0,90 Prozent im Minus.