Auch nach Xetra-Schluss findet die Siltronic Aktie keinen Boden. Im Späthandel notierte das Papier des Münchner Waferherstellers an der Börse Stuttgart um 19:46 Uhr bei 53,15 Euro, ein Minus von 1,65 Euro oder 3,01 Prozent gegenüber dem dortigen Vortagesschluss. Damit liegt Siltronic auf Rang vier der TecDAX Verlierer. Auf Xetra hatte die Aktie um 17:30 Uhr bei 53,85 Euro und mit einem Minus von 2,09 Prozent geschlossen – am Abend ging es also noch einmal ein Stück tiefer. Der TecDAX lag laut einer Ariva-Indikation um 22:00 Uhr 0,90 Prozent im Minus.
Siltronic Aktie: TecDAX Verlierer – im Späthandel rutscht der Wafer-Spezialist unter das Schlussniveau, wird die Luft bis 50 Euro dünn?
Die Siltronic Aktie bleibt auch im Späthandel unter den größten TecDAX Verlierern: Minus 3,01 Prozent auf 53,15 Euro an der Börse Stuttgart, nach einem Xetra-Schluss bei 53,85 Euro. Am Abend verschärfte sich der Abverkauf bei US-Chipwerten. Warum der Münchner Waferhersteller am Anfang der KI-Lieferkette besonders empfindlich reagiert und welche Marken jetzt zählen.
Der Abend
Wall Street legt nach: keine Erholung für die Wafer
Am Morgen kam der Druck aus Asien, am Nachmittag aus New York. Am Abend hat er sich nicht gelegt, sondern verstärkt.
An der Wall Street lag der Nasdaq Composite kurz vor Handelsschluss 2,47 Prozent im Minus, Nvidia verlor gut 4 Prozent, der Speicherchip-Hersteller Micron hatte schon im frühen Handel rund 6 Prozent abgegeben. Belastend wirkte eine Übergangsregel des US-Handelsministeriums: Sie schränkt den Fernzugriff auf amerikanische KI-Chips über Rechenzentren in Drittländern ein, unter anderem mit zusätzlichen Lizenzpflichten für Singapur, Malaysia und Thailand.
Siltronic liefert selbst keine KI-Chips, steht aber ganz am Anfang der Lieferkette: Aus den Siliziumscheiben des Konzerns entstehen die Chips, die später in Rechenzentren laufen. Nach Einschätzung der Redaktion reagiert die Siltronic Aktie deshalb sensibel auf jede Nachricht, die den Ausbau von Rechenzentren in Asien bremsen könnte – zumal der Konzern seine neueste Fabrik in Singapur betreibt. Eine eigene Unternehmensmeldung gab es am Montag nicht.
Das Fundament
Siltronic Aktie als TecDAX Verlierer: Prognose hoch, Ergebnis im Minus
Operativ läuft es besser, als der Kurs vermuten lässt. Im dritten Quartal erzielte Siltronic 355,4 Millionen Euro Umsatz, ein Plus von 18,3 Prozent, das EBITDA lag bei 81,3 Millionen Euro. Anfang November hob das Management die Margenspanne für 2026 auf 22 bis 24 Prozent an und erwartet rund 1,35 Milliarden Euro Umsatz. Die Kehrseite: Wegen der neuen Fabrik in Singapur rechnet der Konzern 2026 mit Abschreibungen von 480 bis 500 Millionen Euro, im Quartal stand ein Nettoverlust von 55,0 Millionen Euro.
Geschäftsmodell
Siltronic (Kürzel WAF, ISIN DE000WAF3001) gehört zu den weltweit größten Herstellern von Reinstsilizium-Wafern.
Sektor statt Einzelmeldung
Die Aktie folgt der Stimmung bei Chipwerten; im Späthandel verloren auch Aixtron und Infineon mehr als 3 Prozent.
Nvidia als Stimmungstest
Die Zahlen am Dienstagabend gelten als Gradmesser für Investitionen in KI-Rechenzentren.
Die Marken
Zwischen 55 und 50 Euro
Aus Sicht der Redaktion ist die Marke von 55 Euro, auf der die Aktie am Freitag noch geschlossen hatte, nun der erste Widerstand. Nach unten rückt das Sechs-Monats-Tief bei 50,10 Euro vom 5. November und die runde Marke von 50 Euro näher. Ein Schlusskurs darunter würde das Chartbild weiter eintrüben. Um wieder das Hoch vom Zahlentag bei gut 65 Euro ins Blickfeld zu rücken, müsste die Siltronic Aktie zunächst 55 Euro zurückerobern. Das sind Beobachtungsmarken, keine Prognose.
Die Analysten
Gespaltene Häuser
Die Bank of America stuft die Aktie mit „Underperform“ und einem Kursziel von 55 Euro ein, Oddo BHF nennt 60 Euro, am oberen Ende steht Exane BNP Paribas mit „Outperform“ und 108 Euro. Es handelt sich um Einschätzungen der jeweiligen Häuser, nicht um eine Prognose von aktiencheck.de.
Häufige Fragen zur Siltronic Aktie
Warum ist die Siltronic Aktie heute TecDAX Verlierer?
Es gab keine Unternehmensmeldung. Der Chip-Ausverkauf an der Wall Street und neue US-Regeln für KI-Rechenzentren drückten den gesamten Halbleitersektor, im Späthandel verlor Siltronic 3,01 Prozent.
Wo notiert die Siltronic Aktie im Späthandel?
Um 19:46 Uhr an der Börse Stuttgart bei 53,15 Euro.
Welche Marken beobachtet die Redaktion?
Nach oben 55 Euro, nach unten das Sechs-Monats-Tief von 50,10 Euro.
Welcher Termin ist jetzt wichtig?
Die Nvidia-Zahlen am Dienstagabend.
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