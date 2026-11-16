Die Siltronic Aktie gehört auch zum Handelsschluss zu den TecDAX Verlierern. Auf Xetra ging das Papier des Münchner Waferherstellers am Montag mit 53,85 Euro aus dem Handel, ein Minus von 1,15 Euro oder 2,09 Prozent gegenüber dem Freitagsschluss von 55,00 Euro. Das bedeutet Platz drei unter den schwächsten Werten im Technologieindex, der selbst mit minus 0,14 Prozent auf 4.070,39 Punkte kaum verändert schloss. Bemerkenswert ist der Tagesverlauf: Schon am Morgen hatte die Aktie bei 53,90 Euro gestanden. Eine Gegenbewegung blieb aus – denn am Nachmittag kam der nächste Dämpfer von der Wall Street.
Siltronic Aktie: TecDAX Verlierer – zum Handelsschluss lässt der Chip-Ausverkauf keine Erholung zu, bleibt die 50-Euro-Marke die letzte Bastion?
Die Siltronic Aktie beendet den Montag als drittgrößter TecDAX Verlierer: Minus 2,09 Prozent auf 53,85 Euro zum Xetra-Schluss. Den ganzen Tag kam der Wafer-Spezialist nicht vom Fleck – am Nachmittag verschärften ein Chip-Ausverkauf in New York und neue US-Exportregeln für KI-Rechenzentren den Druck. Was hinter dem Minus steckt, welche Marken zählen und warum am Dienstag Nvidia den Takt vorgibt.
Was seit dem Morgen passiert ist
Ausverkauf in New York: der zweite Schlag für die Siltronic Aktie
Am Morgen lasteten vor allem Sorgen aus Asien auf den Chipwerten. Am Nachmittag lieferten die USA neue Gründe zur Vorsicht.
Kurz nach Eröffnung der US-Börsen setzte ein breiter Abverkauf bei Halbleiterwerten ein. Micron und Intel verloren im frühen Handel jeweils rund sechs Prozent, der technologielastige Nasdaq 100 gab mehr als zwei Prozent nach. Zusätzlich drückten schwache Konjunkturdaten auf die Stimmung: Der Empire-State-Index der New Yorker Notenbank fiel im November auf 7,8 Punkte, erwartet worden waren 16,7. Für europäische Chipwerte, die in der letzten Handelsstunde auf die Signale aus New York reagieren, war damit jede Erholungschance dahin.
Der zweite Belastungsfaktor kommt aus Washington. Das US-Handelsministerium hat eine Übergangsregel veröffentlicht, die den Fernzugriff auf KI-Chips in Rechenzentren im Ausland einschränkt. Wer Hochleistungschips in Rechenzentren liefert, die Firmen aus China Rechenleistung bereitstellen könnten, braucht künftig eine Lizenz; zusätzliche Lizenzpflichten gelten unter anderem für Singapur, Malaysia und Thailand. Siltronic liefert selbst keine KI-Chips, steht aber ganz am Anfang der Lieferkette. Nach Einschätzung der Redaktion reagiert die Siltronic Aktie deshalb auf jede Meldung, die den Ausbau von KI-Rechenzentren in Asien bremsen könnte – zumal der Konzern in Singapur seine neueste Fabrik betreibt.
Das Fundament
Prognose angehoben, Ergebnis noch im Minus
Dabei ist die operative Lage besser als die Kursentwicklung vermuten lässt. Im dritten Quartal erzielte Siltronic 355,4 Millionen Euro Umsatz, ein Plus von 18,3 Prozent. Das EBITDA lag bei 81,3 Millionen Euro, die Marge bei 22,9 Prozent. Getragen wurde das Wachstum von der Nachfrage nach Wafern für Server mit KI-Anwendungen. Anfang November hob das Management die Margenspanne für 2026 auf 22 bis 24 Prozent an und erwartet einen Umsatz von rund 1,35 Milliarden Euro. Die Kehrseite: Vor allem wegen der neuen Fabrik in Singapur rechnet der Konzern 2026 mit Abschreibungen von 480 bis 500 Millionen Euro, im Quartal stand ein Nettoverlust von 55,0 Millionen Euro.
Zyklus statt Einzelmeldung
Für den heutigen Rückgang gab es keine Unternehmensnachricht. Die Siltronic Aktie folgt dem Sektor – ein typisches Muster für einen Zulieferer, dessen Nachfrage von den Investitionsplänen der Chiphersteller abhängt.
Aixtron mit im Abwärtssog
Auch Aixtron landete zum Handelsschluss mit minus 2,83 Prozent unter den größten TecDAX Verlierern. Die Chipwerte im Index stehen gemeinsam unter Druck.
Nvidia als Stimmungstest
Am Dienstagabend legt Nvidia Quartalszahlen vor. Der Bericht gilt als Gradmesser für die Investitionen in KI-Rechenzentren und damit für die gesamte Lieferkette.
Die Marken
Siltronic Aktie unter 55 Euro: die 50 Euro rücken näher
Aus Sicht der Redaktion hat sich das Chartbild mit dem heutigen Schlusskurs eingetrübt. Die Marke von 55 Euro, auf der die Aktie am Freitag noch geschlossen hatte, ist nun der erste Widerstand. Darunter liegt der Fokus auf dem Sechs-Monats-Tief von 50,10 Euro vom 5. November und der runden Marke von 50 Euro. Ein Schlusskurs darunter würde das Bild weiter verschlechtern. Nach oben müsste die Siltronic Aktie zunächst 55 Euro zurückerobern, um wieder das Hoch vom Zahlentag bei gut 65 Euro ins Blickfeld zu rücken. Das ist eine Einschätzung der Redaktion, keine Kursprognose.
Die Analysten
Gespaltene Häuser: zwischen 55 und 108 Euro
Bei den Analysten ist das Bild uneinheitlich. Die Bank of America stuft die Siltronic Aktie mit „Underperform“ ein und nennt ein Kursziel von 55 Euro – das Papier notiert inzwischen knapp darunter. Oddo BHF hat sein Kursziel zuletzt auf 60 Euro gesenkt und verweist auf Kostendruck. Am oberen Ende steht Exane BNP Paribas mit „Outperform“ und 108 Euro. Alle Urteile und Kursziele sind Einschätzungen der jeweiligen Häuser, keine Empfehlung oder Prognose von aktiencheck.de.
Häufige Fragen zur Siltronic Aktie
Warum ist die Siltronic Aktie heute TecDAX Verlierer?
Es gab keine Unternehmensmeldung. Die Aktie litt unter der Schwäche der Chipwerte, die sich am Nachmittag durch einen Ausverkauf an der Wall Street und neue US-Regeln zum Fernzugriff auf KI-Chips verschärfte.
Wo schloss die Siltronic Aktie?
Bei 53,85 Euro auf Xetra, ein Minus von 2,09 Prozent. Die Aktie (Kürzel WAF, ISIN DE000WAF3001) war damit drittgrößter TecDAX Verlierer.
Welche Marken beobachtet die Redaktion?
Nach oben 55 Euro, nach unten das Sechs-Monats-Tief von 50,10 Euro.
Welcher Termin ist jetzt wichtig?
Die Nvidia-Zahlen am Dienstagabend, die als Stimmungstest für die gesamte Chipbranche gelten.
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