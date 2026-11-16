Siltronic Aktie: TecDAX Verlierer – zum Handelsschluss lässt der Chip-Ausverkauf keine Erholung zu, bleibt die 50-Euro-Marke die letzte Bastion?

Aus Sicht der Redaktion hat sich das Chartbild mit dem heutigen Schlusskurs eingetrübt. Die Marke von 55 Euro, auf der die Aktie am Freitag noch geschlossen hatte, ist nun der erste Widerstand. Darunter liegt der Fokus auf dem Sechs-Monats-Tief von 50,10 Euro vom 5. November und der runden Marke von 50 Euro. Ein Schlusskurs darunter würde das Bild weiter verschlechtern. Nach oben müsste die Siltronic Aktie zunächst 55 Euro zurückerobern, um wieder das Hoch vom Zahlentag bei gut 65 Euro ins Blickfeld zu rücken. Das ist eine Einschätzung der Redaktion, keine Kursprognose.