Auf den Sprung folgt der Rückschritt: Die Siltronic Aktie fällt am Dienstagmittag um 3,39 Prozent auf 52,80 Euro (Stand 12:42 Uhr, comdirect) und zählt damit zu den TecDAX Verlierern. Der Waferhersteller aus München verliert, was er am Montag im Zuge der KI-Erholung gewonnen hatte.
Siltronic Aktie: TecDAX Verlierer – Gewinnmitnahmen nach dem Montags-Sprung
Die Siltronic Aktie verliert am Dienstagmittag 3,39 Prozent und ist unter den TecDAX Verlierern. Nach dem kräftigen Plus vom Vortag nehmen Anleger Gewinne mit, der Chipsektor wackelt wieder.
Warum fällt die Siltronic Aktie heute?
Am Montag war die Siltronic Aktie nach Angaben von Börsen Nachrichten um rund 11 Prozent nach oben gesprungen. Die Rückkehr von Nvidia-Chef Jensen Huang hatte die Stimmung bei KI- und Chipwerten gedreht. Laut dpa-AFX legten Siltronic, AIXTRON, SUSS MicroTec und Jenoptik am Montag zwischen 7,2 und 13,3 Prozent zu.
Heute kippt die Stimmung wieder. Die UBS hat AIXTRON auf „Sell“ abgestuft, Nvidia verliert vorbörslich rund 3,5 Prozent, und der Nasdaq 100 wird nach seinem Plus von fast 7 Prozent etwa 2 Prozent tiefer erwartet. Beobachter verweisen darauf, dass ein Teil der Montagsrally auf Eindeckungen von Leerverkäufern zurückging. Für die Siltronic Aktie als TecDAX Verlierer bedeutet das vor allem Gewinnmitnahmen.
Das Geschäft: Prognose angehoben, Impulse von mehreren Seiten
Operativ hat Siltronic zuletzt nachgelegt. Am 4. November hob das Unternehmen die Prognose für 2026 an: Der Umsatz soll auf Vorjahresniveau bei rund 1,35 Milliarden Euro liegen statt leicht darunter, die EBITDA-Marge zwischen 22 und 24 Prozent statt 20 bis 24 Prozent. Berenberg stufte die Aktie in der Vorwoche von „Hold“ auf „Buy“ hoch und beschrieb Siltronic als Spätblüher des KI-Booms.
Auf der Aktionärsseite gab es zuletzt Bewegung: Der norwegische Staat hat seine Beteiligung reduziert, die US-Bank Goldman Sachs meldete dagegen eine Position von mehr als 5 Prozent. Beides sind Stimmrechtsmeldungen, keine Aussage über die Geschäftsentwicklung.
Was jetzt für die Siltronic Aktie zählt
Kurzfristig entscheidet der US-Handel am Nachmittag, ob die Erholung der KI-Werte trägt. Mittelfristig bleibt die Frage, ob die höhere Nachfrage nach Servern ab 2027 tatsächlich bei den Waferherstellern ankommt. Die Siltronic Aktie bleibt bis dahin ein Titel mit hoher Beta zur Nvidia-Stimmung.
Stammdaten
Siltronic AG: ISIN DE000WAF3001, WKN WAF300, Handelssymbol WAF, US-Handelssymbol SSLLF (OTC)
Kurs: 52,80 Euro, minus 3,39 Prozent (Stand 12:42 Uhr, comdirect)
Weitere genannte Unternehmen:
AIXTRON SE: ISIN DE000A0WMPJ6, WKN A0WMPJ, Handelssymbol AIXA, US-Handelssymbol AIIXY (OTC)
SUSS MicroTec: ISIN DE000A1K0235, WKN A1K023, Handelssymbol SMHN, US-Handelssymbol SESMF (OTC)
Jenoptik: ISIN DE000A2NB601, WKN A2NB60, Handelssymbol JEN, US-Handelssymbol JNPKF (OTC)
Nvidia: ISIN US67066G1040, WKN 918422, Handelssymbol NVD, US-Handelssymbol NVDA
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