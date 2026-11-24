Am Montag war die Siltronic Aktie nach Angaben von Börsen Nachrichten um rund 11 Prozent nach oben gesprungen. Die Rückkehr von Nvidia-Chef Jensen Huang hatte die Stimmung bei KI- und Chipwerten gedreht. Laut dpa-AFX legten Siltronic, AIXTRON, SUSS MicroTec und Jenoptik am Montag zwischen 7,2 und 13,3 Prozent zu.

Heute kippt die Stimmung wieder. Die UBS hat AIXTRON auf „Sell“ abgestuft, Nvidia verliert vorbörslich rund 3,5 Prozent, und der Nasdaq 100 wird nach seinem Plus von fast 7 Prozent etwa 2 Prozent tiefer erwartet. Beobachter verweisen darauf, dass ein Teil der Montagsrally auf Eindeckungen von Leerverkäufern zurückging. Für die Siltronic Aktie als TecDAX Verlierer bedeutet das vor allem Gewinnmitnahmen.