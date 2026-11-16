Die Siltronic Aktie ist zum Wochenstart das Schlusslicht unter den TecDAX Verlierern. Um 9:30 Uhr notiert das Papier des Münchner Waferherstellers auf Xetra bei 53,90 Euro, ein Minus von 2,00 Prozent gegenüber dem Freitagsschluss von 55,00 Euro. Damit gibt die Aktie einen Teil der kräftigen Erholung der Vorwoche wieder ab, in der sie gut 9 Prozent zugelegt hatte. Der Auslöser kommt nicht aus München, sondern aus Asien und den USA: Eine neue Verkaufswelle bei Chipwerten erreicht die europäischen Börsen – und die Siltronic Aktie steht als Zulieferer ganz am Anfang der Halbleiter-Lieferkette mitten im Sturm.
Siltronic Aktie: TecDAX Verlierer – Chip-Beben aus Asien trifft den Wafer-Spezialisten, fällt jetzt die 50-Euro-Marke?
Die Siltronic Aktie ist zum Wochenstart der größte TecDAX Verlierer: Minus 2,00 Prozent auf 53,90 Euro. Nach dem Rücktritt von Nvidia-Chef Jensen Huang fürchten Anleger schärfere US-Exportkontrollen, und die Verkaufswelle bei Chipwerten erfasst auch den Münchner Waferhersteller. Dabei hatte Siltronic erst vor zwei Wochen die Prognose angehoben. Was hinter dem Kursrutsch steckt und welche Marken jetzt zählen.
Der Auslöser
Exportangst nach dem Huang-Beben: warum die Siltronic Aktie fällt
Die Chipbranche erlebt eine nervöse Woche. Am Dienstagabend legt Nvidia Zahlen vor – die ersten ohne Gründer Jensen Huang an der Spitze.
Nach dem Rücktritt von Huang befürchten Anleger, dass Washington die Exportkontrollen für Chips verschärfen und Chinas Zugang zu moderner KI-Rechenleistung weiter einschränken könnte. Das würde die gesamte Halbleiter-Lieferkette treffen. Schon am Freitag hatte der Philadelphia-Halbleiterindex 3,43 Prozent verloren, zum Wochenstart standen Chipwerte in Taiwan, Südkorea und Japan erneut unter Druck. Siltronic produziert die Siliziumscheiben, auf denen Chips gefertigt werden. Fahren die Chiphersteller ihre Planungen zurück, spürt Siltronic das als einer der Ersten – deshalb reagiert die Siltronic Aktie besonders empfindlich auf jede Eintrübung im Sektor.
Die Zahlen
Prognose erhöht, aber noch tief in den roten Zahlen
Operativ hat Siltronic zuletzt eher positiv überrascht. Im dritten Quartal stieg der Umsatz um 18,3 Prozent auf 355,4 Millionen Euro, das EBITDA erreichte 81,3 Millionen Euro bei einer Marge von 22,9 Prozent. Die Nachfrage aus Servern für KI-Anwendungen legte laut dpa-AFX um rund 50 Prozent zu. Siltronic hob daraufhin die Prognose an: Für 2026 erwartet der Konzern einen Umsatz auf Vorjahresniveau von rund 1,35 Milliarden Euro und eine EBITDA-Marge von 22 bis 24 Prozent statt bisher 20 bis 24 Prozent. Am Zahlentag sprang die Aktie zeitweise um bis zu 10 Prozent nach oben.
Hohe Abschreibungen drücken den Gewinn
Wegen der neuen Fabrik in Singapur rechnet Siltronic 2026 mit Abschreibungen von 480 bis 500 Millionen Euro. Im dritten Quartal stand unter dem Strich ein Verlust von 55,0 Millionen Euro.
Volle Lager bei den Kunden
Mehrere Analysten verweisen auf hohe Bestände in der Lieferkette, die Preiserhöhungen bei Wafern erschweren.
Schwächerer Dollar
Ein großer Teil der Umsätze fällt in US-Dollar an. Wechselkursschwankungen können die Ergebnisse spürbar beeinflussen.
Die Marken
Die 50-Euro-Marke als letzte Bastion
Charttechnisch ist die Lage der Siltronic Aktie angespannt. Am 5. November markierte sie bei 50,10 Euro ein Sechs-Monats-Tief, die runde Marke von 50 Euro ist damit die entscheidende Unterstützung. Fällt sie per Schlusskurs, wäre der Weg nach unten frei. Nach oben muss die Aktie zunächst die Zone um 55 Euro zurückerobern, das Niveau vom Freitag. Darüber wartet das Hoch vom Zahlentag bei rund 65 Euro. Vom Hoch im Mai bei knapp 109 Euro ist die Aktie rund 50 Prozent entfernt – ein Zeichen, wie stark die Zyklik den Kurs prägt.
Die Analysten
Kaufvoten nach den Zahlen – und ein prominenter Skeptiker
Nach den Quartalszahlen bestätigten die UBS, die Deutsche Bank, die DZ Bank und Jefferies ihre Kaufempfehlungen. Exane BNP Paribas sieht mit „Outperform“ und einem Kursziel von 108 Euro das größte Potenzial. Gegen den Strom schwimmt die Bank of America: Sie stufte Siltronic auf „Underperform“ ab, senkte das Kursziel von 84 auf 55 Euro und warnt, dass Preiserhöhungen die Kostenbelastungen nicht ausgleichen. Mit dem heutigen Kursrutsch notiert die Aktie bereits unter diesem Ziel. Alle Kursziele sind Einschätzungen der jeweiligen Häuser, keine Prognose der Redaktion.
Häufige Fragen zur Siltronic Aktie
Warum ist die Siltronic Aktie heute TecDAX Verlierer?
Nach dem Rücktritt von Nvidia-Chef Jensen Huang fürchten Anleger schärfere US-Exportkontrollen. Eine Verkaufswelle bei Chipwerten in Asien erfasst auch Siltronic.
Was erwartet Siltronic für 2026?
Einen Umsatz von rund 1,35 Milliarden Euro auf Vorjahresniveau und eine EBITDA-Marge von 22 bis 24 Prozent.
Welche Kursziele nennen Analysten?
Exane BNP Paribas sieht 108 Euro, die Bank of America nur 55 Euro. UBS, Deutsche Bank, DZ Bank und Jefferies empfehlen den Kauf.
Welche Chartmarke ist wichtig?
Die Marke von 50 Euro mit dem Sechs-Monats-Tief bei 50,10 Euro vom 5. November.
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