Siltronic Aktie: TecDAX Verlierer – Chip-Beben aus Asien trifft den Wafer-Spezialisten, fällt jetzt die 50-Euro-Marke?

Die Siltronic Aktie ist zum Wochenstart das Schlusslicht unter den TecDAX Verlierern. Um 9:30 Uhr notiert das Papier des Münchner Waferherstellers auf Xetra bei 53,90 Euro, ein Minus von 2,00 Prozent gegenüber dem Freitagsschluss von 55,00 Euro. Damit gibt die Aktie einen Teil der kräftigen Erholung der Vorwoche wieder ab, in der sie gut 9 Prozent zugelegt hatte. Der Auslöser kommt nicht aus München, sondern aus Asien und den USA: Eine neue Verkaufswelle bei Chipwerten erreicht die europäischen Börsen – und die Siltronic Aktie steht als Zulieferer ganz am Anfang der Halbleiter-Lieferkette mitten im Sturm.