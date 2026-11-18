Analyst Gustav Froberg hält am Kursziel von 90 Euro fest und bezeichnet den Wafer-Spezialisten als „Spätblüher“, bei dem er einen Ergebnisboom erwartet. Das Kursziel ist die Einschätzung von Berenberg, keine Prognose der Redaktion. Dazu passt der Sektortrend: Nach dem schwachen Dienstag, an dem europäische Techwerte auf den tiefsten Stand seit dem Sommer fielen, erholen sich KI-Zulieferer im Nachgang der Nvidia-Zahlen. Nvidia hat laut dpa-AFX die Erwartungen klar übertroffen, die Anschlussgewinne vom Vorabend schmolzen allerdings schon wieder ab. Die Siltronic Aktie gehört als Zulieferer für KI-Chips zu den Werten mit der größten Hebelwirkung.