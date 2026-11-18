Die Siltronic Aktie (ISIN: DE000WAF3001, WKN: WAF300, FSE: WAF) ist am Mittwochmorgen der größte TecDAX Gewinner. Im Xetra-Handel steigt das Papier des Waferherstellers gegen 9:43 Uhr um 6,66 Prozent auf 56,05 Euro, nach einem Schlusskurs von 52,55 Euro am Dienstag. Die Siltronic Aktie profitiert gleich von zwei Seiten: von einer Hochstufung durch Berenberg und von der Erholung der KI-Werte nach den Nvidia-Zahlen.
Siltronic Aktie: TecDAX Gewinner - Berenberg dreht auf Buy, kommt jetzt der Wafer-Spätblüher in Fahrt?
Die Siltronic Aktie ist am Mittwochmorgen mit einem Plus von 6,66 Prozent auf 56,05 Euro der größte TecDAX Gewinner. Auslöser sind die Hochstufung durch Berenberg auf Buy bei unverändertem Ziel von 90 Euro und die Erholung der KI-Werte nach den Nvidia-Zahlen. Was den Kurs treibt, welche Marken zählen und wie die Analysten urteilen.
Der Auslöser
Von Hold auf Buy: was Berenberg an der Siltronic Aktie reizt
Der konkrete Anstoß kam am Dienstagabend: Berenberg hat Siltronic von „Hold“ auf „Buy“ hochgestuft.
Analyst Gustav Froberg hält am Kursziel von 90 Euro fest und bezeichnet den Wafer-Spezialisten als „Spätblüher“, bei dem er einen Ergebnisboom erwartet. Das Kursziel ist die Einschätzung von Berenberg, keine Prognose der Redaktion. Dazu passt der Sektortrend: Nach dem schwachen Dienstag, an dem europäische Techwerte auf den tiefsten Stand seit dem Sommer fielen, erholen sich KI-Zulieferer im Nachgang der Nvidia-Zahlen. Nvidia hat laut dpa-AFX die Erwartungen klar übertroffen, die Anschlussgewinne vom Vorabend schmolzen allerdings schon wieder ab. Die Siltronic Aktie gehört als Zulieferer für KI-Chips zu den Werten mit der größten Hebelwirkung.
Hintergrund
Wafer für die KI-Rechenzentren: das Geschäft hinter der Siltronic Aktie
Siltronic (Symbol WAF, ISIN DE000WAF3001) fertigt Siliziumwafer, die Grundplatten fast aller Chips. Besonders gefragt sind 300-Millimeter-Wafer, die in Rechenzentren und KI-Beschleunigern stecken. Im dritten Quartal 2026 setzte das Unternehmen 355,4 Millionen Euro um und hob laut goldesel.de seinen Jahresausblick an. Unter dem Strich stand je Aktie allerdings ein Verlust von 1,46 Euro. Parallel baut Siltronic die 300-Millimeter-Kapazität in Singapur aus, was kurzfristig Kosten verursacht und erst später Erträge bringt. Genau darauf zielt die Spätblüher-These von Berenberg.
KI-Nachfrage als Treiber
Rechenzentren und Beschleuniger brauchen immer mehr große Wafer, die Auslastung der Werke soll steigen.
Hohe Fixkosten, hoher Hebel
Steigt die Auslastung, schlägt sich das überproportional im Ergebnis nieder – umgekehrt gilt das auch.
Ausbau in Singapur
Die neue Kapazität belastet zunächst die Zahlen und soll später für Wachstum sorgen.
Die Marken
Siltronic Aktie: zwischen 52 und 65 Euro
Charttechnisch beschreibt der gestrige Schlusskurs von 52,55 Euro die erste Haltezone nach unten, ein Rückfall unter die runde Marke von 50 Euro würde die Erholung infrage stellen. Nach oben ist die 60-Euro-Marke die nächste psychologische Hürde. Am 4. November erreichte die Aktie im Tageshoch 65,70 Euro, fiel dann aber zurück. Alle Marken sind die Einschätzung der Redaktion und keine Kursprognose.
Die Analysten
Kursziele zwischen 55 und 130 Euro: ein tief gespaltenes Lager
Die Spanne ist ungewöhnlich breit. Jefferies sieht die Aktie mit „Buy“ bei 130 Euro, UBS mit „Buy“ bei 123 Euro, die Deutsche Bank mit „Buy“ bei 90 Euro und die DZ Bank mit „Kaufen“ bei einem fairen Wert von 80 Euro. Skeptisch bleiben Oddo BHF mit „Underperform“ und 60 Euro sowie die Bank of America mit „Underperform“ und 55 Euro. Im Schnitt der elf von FactSet erfassten Analysten ergibt sich ein Ziel von rund 91 Euro. Alle Angaben sind Einschätzungen der jeweiligen Häuser.
Häufige Fragen zur Siltronic Aktie
Warum ist die Siltronic Aktie heute TecDAX Gewinner?
Berenberg hat die Aktie auf „Buy“ hochgestuft, und KI-Zulieferer erholen sich nach den Nvidia-Zahlen. Beides zusammen treibt die Siltronic Aktie an die Spitze der TecDAX Gewinner.
Was ist Siltronic?
Siltronic ist ein Hersteller von Siliziumwafern für die Chipindustrie und im TecDAX gelistet.
Welche Kursziele gibt es für die Siltronic Aktie?
Die Spanne reicht von 55 Euro (Bank of America) bis 130 Euro (Jefferies). Das Durchschnittsziel liegt bei rund 91 Euro.
Welche Marken sind jetzt wichtig?
Als Einschätzung der Redaktion zählen 50 Euro nach unten sowie 60 Euro nach oben.
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