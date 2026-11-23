Kaum eine Aktie im TecDAX ist unter Analysten so umstritten wie die Siltronic Aktie. Am 18. November stufte Berenberg den Wert auf Kaufen hoch und nannte ein Kursziel von 90 Euro – die Aktie sprang an diesem Tag um rund sieben Prozent. Die Deutsche Bank sieht ebenfalls 90 Euro bei Kaufempfehlung, UBS sogar 123 Euro. Auf der anderen Seite steht die Bank of America: Sie stufte Anfang November auf Underperform ab und senkte das Ziel von 84 auf 55 Euro, worauf die Aktie um 13 Prozent einbrach. Kursziele sind Einschätzungen der jeweiligen Häuser, keine Prognose der Redaktion.