Die Siltronic Aktie startet freundlich in die Woche. Auf Xetra steigt das Papier des Münchner Waferherstellers am Montagmorgen auf 52,05 Euro, ein Plus von 1,05 Euro oder 2,06 Prozent gegenüber dem Freitagsschluss von 51,00 Euro. Damit zählt die Siltronic Aktie zu den Gewinnern im TecDAX.
Siltronic Aktie: Eigenkapitalforum als Bühne – Berenberg sieht 90 Euro
Die Siltronic Aktie legt zum Wochenstart zu und gehört zu den Gewinnern im TecDAX. Der Waferhersteller präsentiert sich auf dem Deutschen Eigenkapitalforum, nach angehobener Prognose und einer Hochstufung durch Berenberg ist die Aktie wieder gefragt – doch die Analysten sind tief gespalten.
Die Gründe für den Kursanstieg
Auftritt vor Investoren und Rückenwind
Siltronic stellt sich am heutigen Montag auf dem Deutschen Eigenkapitalforum in Frankfurt den Investoren vor. Solche Auftritte bieten Gelegenheit, die zuletzt verbesserte Geschäftslage zu erklären – und genau darauf setzen die Käufer. Hinzu kommt die allgemeine Erholung der Technologiewerte, nachdem der Freitag von einem weltweiten Ausverkauf bei Tech- und KI-Aktien geprägt war.
Operativ hat Siltronic zuletzt überrascht. Im dritten Quartal stieg der Umsatz um 18 Prozent auf 355,4 Millionen Euro. Der Vorstand hob die Prognose an und erwartet nun einen Jahresumsatz auf Vorjahresniveau von rund 1,35 Milliarden Euro sowie eine EBITDA-Marge von 22 bis 24 Prozent. Unter dem Strich stand im dritten Quartal allerdings ein Verlust von 1,46 Euro je Aktie – die hohen Abschreibungen auf die neue Fabrik in Singapur belasten weiterhin.
Analysten
Kaufen oder Verkaufen – die Häuser sind gespalten
Kaum eine Aktie im TecDAX ist unter Analysten so umstritten wie die Siltronic Aktie. Am 18. November stufte Berenberg den Wert auf Kaufen hoch und nannte ein Kursziel von 90 Euro – die Aktie sprang an diesem Tag um rund sieben Prozent. Die Deutsche Bank sieht ebenfalls 90 Euro bei Kaufempfehlung, UBS sogar 123 Euro. Auf der anderen Seite steht die Bank of America: Sie stufte Anfang November auf Underperform ab und senkte das Ziel von 84 auf 55 Euro, worauf die Aktie um 13 Prozent einbrach. Kursziele sind Einschätzungen der jeweiligen Häuser, keine Prognose der Redaktion.
Charttechnisch bewegt sich die Siltronic Aktie nur knapp über ihrem Sechsmonatstief von 50,10 Euro vom 5. November. Bis zum Berenberg-Ziel von 90 Euro wären es rund 73 Prozent (eigene Rechnung).
Einordnung der Redaktion: Die Siltronic Aktie ist eine Wette auf die Erholung des Wafermarktes. Die angehobene Prognose zeigt, dass die Talsohle durchschritten sein könnte, doch die Verluste und die Spaltung der Analysten mahnen zur Vorsicht. Das Sechsmonatstief bei 50,10 Euro ist die entscheidende Unterstützung. Der Auftritt auf dem Eigenkapitalforum kann den Ton für die kommenden Wochen setzen.
FAQ
Häufige Fragen zur Siltronic Aktie
Warum steigt die Siltronic Aktie heute?
Siltronic präsentiert sich auf dem Deutschen Eigenkapitalforum. Dazu kommen die angehobene Prognose, die Hochstufung durch Berenberg und die Erholung der Technologiewerte.
Was erwartet Siltronic für 2026?
Siltronic rechnet mit einem Umsatz auf Vorjahresniveau von rund 1,35 Milliarden Euro und einer EBITDA-Marge von 22 bis 24 Prozent.
Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbol der Siltronic Aktie?
ISIN: DE000WAF3001, WKN: WAF300, Handelssymbol: WAF (Xetra), US-Handelssymbol: SSLLF (OTC).
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