Wie lief das dritte Quartal?

Der Umsatz stieg um 18,3 Prozent auf 355,4 Millionen Euro, die EBITDA-Marge auf 22,9 Prozent.

Was erwartet Siltronic für 2026?

Einen Umsatz auf Vorjahresniveau und eine EBITDA-Marge von 22 bis 24 Prozent.

Warum schreibt Siltronic Verluste?

Vor allem wegen hoher Abschreibungen auf das neue Werk in Singapur.