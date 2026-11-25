Die Siltronic Aktie liefert ein Lehrstück über Börsenstimmung. Im dritten Quartal steigerte der Münchner Waferhersteller den Umsatz um 18,3 Prozent auf 355,4 Millionen Euro, das operative Ergebnis legte um 23,7 Prozent auf 81,3 Millionen Euro zu. Die EBITDA-Marge kletterte auf 22,9 Prozent.
Siltronic Aktie: Prognose angehoben, KI treibt die Wafer-Nachfrage – warum ist der Kurs trotzdem unter 50 Euro gefallen?
Siltronic verkauft wieder mehr Wafer und hat die Jahresziele angehoben. Doch der Chip-Ausverkauf hat den gesamten Kursgewinn ausradiert. Was die Siltronic Aktie jetzt bewegt.
Der Lichtblick
KI-Nachfrage hebt die Prognose
Dank stärkerer Wafernachfrage und günstiger Wechselkurse erwartet Siltronic für 2026 nun einen Umsatz auf Vorjahresniveau von rund 1,35 Milliarden Euro – zuvor war ein Rückgang eingeplant. Die Spanne für die EBITDA-Marge wurde auf 22 bis 24 Prozent angehoben. Die Siltronic Aktie sprang am Tag der Zahlen um gut 8 Prozent auf fast 64 Euro.
Die Kehrseite
Hohe Abschreibungen, nervöser Sektor
Unter dem Strich schreibt Siltronic weiter rote Zahlen: Im dritten Quartal stand ein Nettoverlust von 55 Millionen Euro, weil hohe Abschreibungen auf das neue Werk in Singapur von 480 bis 500 Millionen Euro im Jahr belasten. Im jüngsten Ausverkauf bei Chipwerten gab die Siltronic Aktie den gesamten Kursgewinn wieder ab und rutschte unter die Marke von 50 Euro.
Die Siltronic Aktie hängt am Waferpreis. Die Mengen ziehen an – steigen auch die Preise, wirkt das wegen der hohen Fixkosten wie ein Hebel auf das Ergebnis.
Häufige Fragen zur Siltronic Aktie
Wie lief das dritte Quartal?
Der Umsatz stieg um 18,3 Prozent auf 355,4 Millionen Euro, die EBITDA-Marge auf 22,9 Prozent.
Was erwartet Siltronic für 2026?
Einen Umsatz auf Vorjahresniveau und eine EBITDA-Marge von 22 bis 24 Prozent.
Warum schreibt Siltronic Verluste?
Vor allem wegen hoher Abschreibungen auf das neue Werk in Singapur.
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