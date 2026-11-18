Berenberg-Analyst Gustav Froberg stuft Siltronic laut dpa-AFX von „Hold“ auf „Buy“ hoch, das Kursziel bleibt bei 90 Euro. Die Studie wurde am 17. November um 17:32 Uhr (GMT) veröffentlicht. Froberg bezeichnet den Konzern als „Spätblüher“ unter den Wafer-Herstellern: Die massive Servernachfrage bis 2028 werde Siltronic jenen Ergebnisboom bringen, den viele Kunden bereits erlebt hätten. Jetzt sei ein guter Zeitpunkt für den Wiedereinstieg vor steigenden Gewinnen und Cashflows.

Die Hochstufung trifft auf einen Markt, der auf Signale aus dem KI-Sektor wartet. Nvidia meldete am Dienstagabend für das dritte Geschäftsquartal einen Umsatz von 115,8 Milliarden US-Dollar, ein Plus von 103 Prozent. Für das laufende Quartal stellt der Konzern 126,1 bis 133,9 Milliarden US-Dollar in Aussicht; das untere Ende liegt laut Der Aktionär über dem Konsens. Die nachbörslichen Kursgewinne der Nvidia-Aktie bröckelten allerdings wieder ab, und der DAX wurde vorbörslich leicht schwächer bei rund 26.000 Punkten erwartet.

Am Dienstag hatte die Siltronic Aktie noch 2,4 Prozent auf 52,55 Euro verloren. Seit dem Hoch Ende Mai bei knapp 109 Euro hat sie damit rund die Hälfte ihres Werts eingebüßt.