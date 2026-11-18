Die Siltronic Aktie (ISIN DE000WAF3001, Ticker WAF) springt am Mittwochmorgen vorbörslich um gut 5 Prozent auf 55,45 Euro (Lang & Schwarz, 07:52 Uhr). Auslöser ist eine Hochstufung: Berenberg hebt den Wafer-Hersteller von „Hold“ auf „Buy“ und belässt das Kursziel bei 90 Euro – rund 71 Prozent über dem Xetra-Schluss von 52,55 Euro. Rückenwind kommt zudem von Nvidia, dessen Rekordzahlen am Vorabend die Sorge vor einem Ende des KI-Booms dämpfen sollten. Doch wie belastbar ist die Siltronic Aktienprognose, wenn das Unternehmen weiter Verluste schreibt und die Analysten zwischen 55 und 130 Euro liegen?
Siltronic Aktie Prognose: Berenberg stuft auf „Buy“ hoch, Ziel bleibt 90 Euro – zündet der Spätblüher jetzt?
Berenberg nennt Siltronic einen „Spätblüher“ und stuft die Aktie auf „Buy“ hoch, dazu kommt Rückenwind von Nvidia. Die große Siltronic Aktienprognose: Unternehmensausblick, Konsensschätzungen, Kursziele von 55 bis 130 Euro, Bewertung, Charttechnik und Szenarien für den volatilen Wafer-Hersteller.
Steckbrief
- Unternehmen
- Siltronic AG
- ISIN
- DE000WAF3001
- Ticker
- WAF (Xetra)
- Index
- TecDAX
- Aktienzahl
- rund 33 Mio.
- Börsenwert
- rund 1,7 Mrd. €
- 52-Wochen-Spanne
- rund 42 € bis rund 109 € (Börse Stuttgart)
- Nettofinanzverschuldung
- 619,9 Mio. € (30.09.2026)
- Großaktionär
- Wacker Chemie (rund 15 %)
- Dividende
- keine für 2025
- KGV 2026e/2027e
- negativ (Verlust erwartet)
Stand: 17.11.2026, Xetra-Schluss 17.11.2026; Bilanzdaten zum 30.09.2026
Berenberg dreht auf „Buy“
Analyst Gustav Froberg sieht Siltronic als „Spätblüher“: Die Servernachfrage bis 2028 soll den Ergebnisboom der Kunden nun auch zum Wafer-Lieferanten bringen.
Nvidia liefert die Kulisse
115,8 Milliarden US-Dollar Quartalsumsatz und ein Ausblick über den Erwartungen stützen die Halbleiterzulieferer.
Ausblick angehoben, aber Verlust
Siltronic erwartet 2026 Umsatz auf Vorjahresniveau und 22 bis 24 Prozent EBITDA-Marge – unter dem Strich bleibt wegen hoher Abschreibungen ein Minus.
Extrem gespaltene Analysten
Jefferies sieht 130 Euro, die Bank of America nur 55 Euro. Der Durchschnitt liegt bei rund 91 Euro.
Der Auslöser
Warum steigt die Siltronic Aktie heute?
Nach einem Herbst mit Kurszielsenkungen und einem Kurseinbruch auf das Niveau von 50 Euro kommt erstmals wieder eine Hochstufung.
Berenberg-Analyst Gustav Froberg stuft Siltronic laut dpa-AFX von „Hold“ auf „Buy“ hoch, das Kursziel bleibt bei 90 Euro. Die Studie wurde am 17. November um 17:32 Uhr (GMT) veröffentlicht. Froberg bezeichnet den Konzern als „Spätblüher“ unter den Wafer-Herstellern: Die massive Servernachfrage bis 2028 werde Siltronic jenen Ergebnisboom bringen, den viele Kunden bereits erlebt hätten. Jetzt sei ein guter Zeitpunkt für den Wiedereinstieg vor steigenden Gewinnen und Cashflows.
Die Hochstufung trifft auf einen Markt, der auf Signale aus dem KI-Sektor wartet. Nvidia meldete am Dienstagabend für das dritte Geschäftsquartal einen Umsatz von 115,8 Milliarden US-Dollar, ein Plus von 103 Prozent. Für das laufende Quartal stellt der Konzern 126,1 bis 133,9 Milliarden US-Dollar in Aussicht; das untere Ende liegt laut Der Aktionär über dem Konsens. Die nachbörslichen Kursgewinne der Nvidia-Aktie bröckelten allerdings wieder ab, und der DAX wurde vorbörslich leicht schwächer bei rund 26.000 Punkten erwartet.
Am Dienstag hatte die Siltronic Aktie noch 2,4 Prozent auf 52,55 Euro verloren. Seit dem Hoch Ende Mai bei knapp 109 Euro hat sie damit rund die Hälfte ihres Werts eingebüßt.
Das Geschäftsmodell
Womit verdient Siltronic sein Geld?
Siltronic stellt Reinstsilizium-Scheiben her, sogenannte Wafer, auf denen Chiphersteller ihre Halbleiter fertigen. Wichtigstes Produkt sind Wafer mit 300 Millimetern Durchmesser, die vor allem in modernen Logik- und Speicherchips stecken; dazu kommen 200-Millimeter-Wafer etwa für Leistungshalbleiter. Der Münchner Konzern zählt damit zu den wenigen großen Anbietern weltweit und konkurriert vor allem mit japanischen, taiwanischen und koreanischen Herstellern.
Das Geschäft ist zyklisch und kapitalintensiv. In den vergangenen Jahren hat Siltronic seine 300-Millimeter-Kapazität in Singapur stark ausgebaut. Die Investitionen treiben nun die Abschreibungen – auf 480 bis 500 Millionen Euro in diesem Jahr. Zur Finanzierung platzierte Siltronic im Juni 10 Prozent neue Aktien zu 91 Euro. Großaktionär Wacker Chemie verkaufte im September Anteile zu 77,25 Euro und hält laut CHEManager noch rund 15 Prozent.
Zahlen und Unternehmensprognose
Welche Prognose gibt Siltronic für 2026 selbst ab?
Im dritten Quartal stieg der Umsatz gegenüber dem Vorjahr um 18,3 Prozent auf 355,4 Millionen Euro. Das EBITDA erreichte 81,3 Millionen Euro, die Marge 22,9 Prozent. Wegen der hohen Abschreibungen blieb das EBIT mit minus 42,4 Millionen Euro negativ, das Ergebnis je Aktie lag bei minus 1,46 Euro. Positiv: Der Netto-Cashflow drehte mit 57,9 Millionen Euro ins Plus, die Nettofinanzverschuldung sank seit Jahresende von 836,5 auf 619,9 Millionen Euro – vor allem dank der Kapitalerhöhung.
Am 4. November hob Siltronic den Ausblick an. Für 2026 erwartet das Management nun einen Umsatz auf Vorjahresniveau von rund 1,35 Milliarden Euro (zuvor ein Rückgang im niedrigen bis mittleren einstelligen Prozentbereich) und eine EBITDA-Marge von 22 bis 24 Prozent (zuvor 20 bis 24 Prozent). Das EBIT soll deutlich unter dem Vorjahr liegen, die Investitionen bei 180 bis 200 Millionen Euro. Vorstandschef Michael Heckmeier verwies auf die starke Nachfrage nach 300-Millimeter- und zunehmend auch 200-Millimeter-Wafern, getrieben von künstlicher Intelligenz.
Wichtig für jede Siltronic Aktie Prognose: Laut den Konsensschätzungen bei finanzen.net bleibt das Ergebnis je Aktie 2026 und 2027 negativ. Gleichzeitig sollen Umsatz und EBITDA in den Folgejahren deutlich zulegen – bis 2028 auf rund 1,8 Milliarden Euro Umsatz und knapp 600 Millionen Euro EBITDA. Genau auf diesen Hebel setzt Berenberg.
|Kennzahl
|2026e
|2027e
|2028e
|Umsatz
|1,35 Mrd. €
|1,55 Mrd. €
|1,80 Mrd. €
|EBITDA
|308 Mio. €
|442 Mio. €
|593 Mio. €
|EBITDA-Marge (rechnerisch)
|rund 23 %
|rund 28 %
|rund 33 %
|Ergebnis je Aktie
|−5,97 €
|−3,41 €
|–
|KGV
|negativ
|negativ
|–
|EV/EBITDA
|rund 7,6
|rund 5,3
|rund 4,0
Schätzungen Dritter, keine Prognose von aktiencheck.de. EBITDA-Marge und EV/EBITDA selbst gerechnet (Börsenwert auf Basis 52,55 € und 33 Mio. Aktien, Nettofinanzverschuldung 30.09.2026).
Quelle: Konsens via finanzen.net (Abruf 18.11.2026); Siltronic (Q3-Bericht)
Die Analysten
Welches Kursziel trauen Analysten der Siltronic Aktie zu?
Laut FactSet-Daten bei finanzen.net liegt das durchschnittliche Kursziel von elf Analysten bei rund 91 Euro – gut 73 Prozent über dem Dienstagsschluss. Die Spanne von 55 bis 130 Euro zeigt, wie unterschiedlich die Experten den Zyklus einschätzen. Bemerkenswert: Selbst das niedrigste Ziel liegt noch leicht über dem aktuellen Kurs.
Auf der optimistischen Seite stehen Jefferies mit 130 Euro und UBS mit 123 Euro. Jefferies-Analyst Constantin Hesse sieht den Wafer-Zyklus nach den Q3-Zahlen von der Mengenerholung zur Preissetzung übergehen und spricht von einem „attraktiven Zeitfenster zum Einstieg“. Deutsche Bank (90 Euro) und DZ Bank (fairer Wert 80 Euro) bleiben bei Kaufen, haben ihre Ziele aber gesenkt.
Die Skeptiker argumentieren mit den Kosten. Die Bank of America stufte am 5. November von „Neutral“ auf „Underperform“ ab und kappte das Ziel von 84 auf 55 Euro. Analyst Didier Scemama erwartet steigenden Kostendruck, der 2027 auf die Gewinne drückt, und Umsätze bis 2028 teils deutlich unter den Markterwartungen. Die Aktie fiel an jenem Tag um rund 13 Prozent. Ähnlich argumentiert Oddo BHF mit „Underperform“ und 60 Euro.
|Haus
|Einstufung
|Kursziel
|Abstand
|Datum
|Quelle
|Berenberg
|Buy (zuvor Hold)
|90 € (unverändert)
|rund +71 %
|17.11.2026¹
|dpa-AFX/wallstreet-online
|Jefferies
|Buy
|130 €
|rund +147 %
|04.11.2026
|dpa-AFX/wallstreet-online
|UBS
|Buy
|123 € (zuvor 120 €)
|rund +134 %
|05.11.2026
|finanzen.net
|Deutsche Bank
|Buy
|90 € (zuvor 100 €)
|rund +71 %
|05.11.2026
|finanzen.net, wallstreet-online
|DZ Bank
|Kaufen
|80 €² (zuvor 87 €)
|rund +52 %
|04.11.2026
|finanzen.net, goldesel.de
|Oddo BHF
|Underperform
|60 € (zuvor 74 €)
|rund +14 %
|09.11.2026
|goldesel.de
|Bank of America
|Underperform (zuvor Neutral)
|55 € (zuvor 84 €)
|rund +5 %
|05.11.2026
|wallstreet-online, goldesel.de
Einstufungen und Kursziele Dritter, keine Empfehlung von aktiencheck.de. Abstand bezogen auf 52,55 € (Xetra-Schluss 17.11.2026). ¹ Datum der Studie; gemeldet am 18.11.2026. ² Fairer Wert.
Quelle: dpa-AFX via wallstreet-online und finanznachrichten.de, finanzen.net (Kursziel-Übersicht), goldesel.de
Die Bandbreite ist für einen Nebenwert typisch: Zwischen dem höchsten und dem niedrigsten Kursziel liegen 75 Euro – mehr als der gesamte aktuelle Aktienkurs.
Bewertung
Ist die Siltronic Aktie im Branchenvergleich günstig?
Mit klassischen Gewinnkennzahlen lässt sich die Siltronic Aktie derzeit kaum bewerten, denn das KGV ist für 2026 und 2027 negativ. Aussagekräftiger sind Umsatz-, Cashflow- und Substanzkennzahlen. Auf Basis des Dienstagsschlusses kommt Siltronic auf einen Börsenwert von rund 1,7 Milliarden Euro – das entspricht etwa dem 1,3-Fachen des erwarteten Umsatzes 2026. Inklusive Nettoschulden ergibt sich ein Unternehmenswert von gut 2,3 Milliarden Euro, also rund dem 7,6-Fachen des für 2026 und dem 5,3-Fachen des für 2027 erwarteten EBITDA.
Zum Vergleich: Der Konsens bei finanzen.net beziffert den Buchwert je Aktie für 2026 auf 56,83 Euro. Die Aktie notiert damit leicht unter Buchwert. Das ist für einen kapitalintensiven Zykliker in einer Abschreibungsphase nicht ungewöhnlich, zeigt aber, wie viel Skepsis im Kurs steckt. Wettbewerber wie SUMCO, GlobalWafers, Shin-Etsu oder SK Siltron spielen dasselbe Thema; der direkte Bewertungsvergleich ist wegen unterschiedlicher Geschäftsjahre und Abschreibungszyklen allerdings nur eingeschränkt möglich. Wer die Siltronic Aktie 2027 einschätzen will, muss vor allem beurteilen, ob die Preise für Wafer steigen, bevor die Kosten es tun.
Charttechnik
Welche Marken zählen jetzt für die Siltronic Aktie?
Charttechnisch befindet sich die Siltronic Aktie in einem klaren Abwärtstrend. Laut boerse.de notiert sie deutlich unter der 20-Tage-Linie bei rund 57,60 Euro, der 50-Tage-Linie bei rund 68 Euro und der 200-Tage-Linie bei rund 74 Euro. Die erste Hürde nach oben ist damit die 20-Tage-Linie, die der vorbörsliche Kurs noch nicht erreicht. Darüber folgt das Zwischenhoch vom 4. November bei rund 65,70 Euro. Nach unten gilt die Zone um 50 Euro als wichtige Unterstützung: Dort fing sich die Aktie nach dem Kurssturz vom 5. November. Seit Jahresbeginn steht nach eigener Rechnung trotz des Einbruchs noch ein Plus von rund 13 Prozent zu Buche.
Die Szenarien
Bull, Base, Bear: Was trauen Analysten der Siltronic Aktie 2026/2027 zu?
|Szenario
|Kursziel
|Abstand
|Argumente laut Analysten und Unternehmen
|Bull (Jefferies)
|130 €
|rund +147 %
|Zyklus dreht von Menge zu Preisen, Auslastung steigt
|Base (Konsens FactSet)
|rund 91 €
|rund +73 %
|Umsatz- und EBITDA-Erholung bis 2028
|Base (Berenberg)
|90 €
|rund +71 %
|„Spätblüher“: Servernachfrage bis 2028
|Bear (Oddo BHF)
|60 €
|rund +14 %
|Kostenanstieg 2027 zehrt Mengenerholung auf
|Bear (Bank of America)
|55 €
|rund +5 %
|Kostendruck, Umsätze unter Markterwartung
Keine eigene Prognose und kein eigenes Kursziel von aktiencheck.de. Abstand bezogen auf 52,55 € (Xetra-Schluss 17.11.2026).
Quelle: dpa-AFX via wallstreet-online (Jefferies, Berenberg, Bank of America), FactSet via finanzen.net (Durchschnitt)
Termine
Was Anleger bei der Siltronic Aktie jetzt beobachten sollten
18. November, 20:00 Uhr: Protokoll der jüngsten Sitzung der US-Notenbank – wichtig für die Stimmung bei Technologiewerten
Bis Jahresende: weitere Signale der Chiphersteller zu Investitionen und Lagerbeständen
Voraussichtlich Anfang Februar 2027: vorläufige Kennzahlen für 2026 und Prognose für 2027 (Vorjahr: 3. und 12. Februar)
Voraussichtlich März 2027: Geschäftsbericht 2026 (Vorjahr: 12. März)
Häufige Fragen zur Siltronic Aktie Prognose
Welches Kursziel nennt Berenberg für die Siltronic Aktie?
Berenberg hat die Aktie laut dpa-AFX von „Hold“ auf „Buy“ hochgestuft und das Kursziel von 90 Euro bestätigt.
Wie lautet die Siltronic Aktienprognose der Analysten im Durchschnitt?
Laut FactSet-Daten bei finanzen.net liegt das durchschnittliche Kursziel von elf Analysten bei rund 91 Euro, die Spanne reicht von 55 bis 130 Euro.
Was erwartet Siltronic selbst für 2026?
Einen Umsatz etwa auf Vorjahresniveau von rund 1,35 Milliarden Euro und eine EBITDA-Marge von 22 bis 24 Prozent. Das EBIT soll deutlich unter dem Vorjahr liegen.
Warum schreibt Siltronic trotz steigender Umsätze Verluste?
Der Ausbau der 300-Millimeter-Fertigung in Singapur führt zu Abschreibungen von 480 bis 500 Millionen Euro im Jahr 2026. Sie übersteigen das EBITDA deutlich.
Zahlt Siltronic eine Dividende?
Für 2025 hat Siltronic wegen des negativen Ergebnisses keine Dividende ausgeschüttet.
Hinweis zur Weitergabe: Dieser Artikel gibt unter anderem die Einstufung „Buy“ und das Kursziel von 90 Euro von Berenberg (Studie vom 17.11.2026, gemeldet von dpa-AFX am 18.11.2026) wieder. Es handelt sich nicht um eine eigene Empfehlung von aktiencheck.de. Offenlegungen von Berenberg: Berenberg – Investment Recommendations Disclosures.
War dieser Artikel hilfreich?
Anlageempfehlung Dritter: Pflichtangaben
- Empfehlung
Siltronic AG (WAF): Kaufen, Kursziel 90,00 EUR.
- Quelle
- Empfehlung von Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Analyst Gustav Froberg) vom 17.11.2026, 18:32 MEZ. Der Beitrag gibt sie zusammengefasst wieder; aktiencheck.de hat sie nicht selbst erstellt. Offenlegungen der Quelle
- Weitergegeben von
- Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG, aktiencheck.de AG
KI-unterstützt erstellt, redaktionell geprüft und verantwortet von Stefan Lindam.
- Veröffentlicht
- 18.11.2026, 09:23 MEZ
- Interessenkonflikte
Stand: 18.11.2026, 09:23 MEZ
Für diese Empfehlung sind zu diesem Stand keine konkreten Interessenkonflikte hinterlegt.
- Risiken
- Kursziele können verfehlt werden; Verluste bis zum Totalverlust sind möglich.
Quelle der Empfehlung: Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Analyst Gustav Froberg).
Bitte beachten Sie auch die Informationen zur Offenlegung von Interessen und Interessenkonflikten gemäß der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 unter folgendem Link.
Diese Anlageempfehlung berücksichtigt nicht Ihre persönlichen Anlageziele und finanziellen Verhältnisse und ersetzt keine individuelle Anlageberatung. Wertpapiere können an Wert verlieren, bis hin zum Totalverlust.