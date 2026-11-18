Die Hochstufung fällt auf fruchtbaren Boden, denn operativ hat Siltronic bereits Anfang November geliefert. Im dritten Quartal stieg der Umsatz gegenüber dem Vorjahr um 18,3% auf 355,4 Millionen Euro. Das EBITDA erreichte 81,3 Millionen Euro, die Marge 22,9%. Besonders wichtig: Der Netto-Cashflow drehte mit 57,9 Millionen Euro ins Plus, und die Nettofinanzverschuldung sank seit Jahresende von 836,5 auf 619,9 Millionen Euro - vor allem dank der Kapitalerhöhung vom Juni.

Am 4. November hob das Management den Ausblick an. Für 2026 erwartet Siltronic nun einen Umsatz auf Vorjahresniveau von rund 1,35 Milliarden Euro statt eines leichten Rückgangs und eine EBITDA-Marge von 22 bis 24% statt 20 bis 24%. Vorstandschef Michael Heckmeier verwies auf die starke Nachfrage nach 300-Millimeter-Wafern und zunehmend auch nach 200-Millimeter-Wafern, getrieben von künstlicher Intelligenz.