Ein einziges Wort bewegt an diesem Mittwoch einen ganzen Nebenwert: "Spätblüher". So nennt Berenberg-Analyst Gustav Froberg den Münchner Waferhersteller - und hebt die Aktie der Siltronic AG (ISIN: DE000WAF3001, WKN: WAF300, FSE: WAF) von "Hold" auf "Buy". Das Kursziel bleibt bei 90 Euro. Die Reaktion fällt heftig aus: Im Xetra-Handel springt das Papier am Vormittag um gut 7% auf rund 56 Euro und führt die Gewinnerliste im TecDAX an. Am Vorabend hatte die Siltronic-Aktie noch bei 52,55 Euro geschlossen. Die Frage für Anleger: Ist das nur ein Strohfeuer nach einem brutalen Absturz - oder der Start einer Aufholjagd, die die starken Quartalszahlen längst angekündigt haben?
Siltronic-Aktie: Berenberg-Hochstufung trifft starke Zahlen - Startet der KI-Spätblüher jetzt die große Aufholjagd?
Berenberg dreht die Siltronic-Aktie auf "Buy", die starken Q3-Zahlen samt angehobener Jahresprognose wirken nach und die Aktie springt an die TecDAX-Spitze. Doch reicht das für die Trendwende nach dem Absturz von fast 109 auf unter 50 Euro? Die große Siltronic-Aktie Prognose: kurzfristig mit News, Quartalszahlen und Chartbild, mittel- bis langfristig mit Zyklus, Bewertung und Fundamentaldaten.
Steckbrief
- Unternehmen
- Siltronic AG, München
- ISIN / Ticker
- DE000WAF3001 / WAF
- Index
- TecDAX, SDAX
- Kurs
- 56,45 € (Xetra, 08:46 Uhr)
- Schluss Vortag
- 52,55 € (Xetra)
- 52-Wochen-Hoch
- 108,80 € (29.05.2026)
- Börsenwert
- rund 1,85 Mrd. € (33 Mio. Aktien)
- Nettofinanzverschuldung
- 619,9 Mio. €
- Großaktionär
- Wacker Chemie (rund 15%)
- Dividende
- keine für 2025
Stand: 18.11.2026, Kurs Xetra 08:46 Uhr laut onvista; Bilanzdaten zum 30.09.2026
Der Impuls: Berenberg dreht auf Buy
Die Servernachfrage bis 2028 soll den Ergebnisboom, den Siltronic-Kunden bereits erleben, nun auch zum Wafer-Lieferanten tragen.
Die Basis: starke Q3-Zahlen
Umsatz +18,3%, EBITDA-Marge 22,9%, Netto-Cashflow wieder positiv und Jahresprognose angehoben.
Der Haken: rote Zahlen
Abschreibungen von 480-500 Mio. € auf den Ausbau in Singapur drücken das Ergebnis je Aktie auch 2026 und 2027 ins Minus.
Das Chartbild: angeschlagen, aber überverkauft
Die Aktie hat sich seit Ende Mai halbiert und steht vor der ersten Hürde, der 20-Tage-Linie um 57 Euro.
Der Auslöser
Warum die Siltronic-Aktie heute abhebt
Nach einem Herbst voller Kurszielsenkungen und Abstufungen kommt erstmals wieder ein klares Kaufvotum eines großen Hauses - genau im richtigen Moment.
Die Studie von Berenberg erschien am Dienstagabend und erreichte die Börsen am Mittwochmorgen über dpa-AFX. Frobergs These: Die massive Nachfrage nach Servern für künstliche Intelligenz werde Siltronic bis 2028 jenen Ergebnisboom bringen, den viele Kunden des Unternehmens bereits hinter sich haben. Jetzt sei ein guter Zeitpunkt für den Wiedereinstieg - bevor Gewinne und Cashflows steigen. Noch im April und im August hatte Berenberg die Siltronic-Aktie lediglich mit "Hold" bewertet.
Rückenwind kommt zusätzlich aus den USA. Nvidia meldete am Dienstagabend für das abgelaufene Quartal einen Umsatz von 115,8 Milliarden US-Dollar, ein Plus von 103%, und stellte für das laufende Quartal 126,1 bis 133,9 Milliarden US-Dollar in Aussicht. Die nachbörslichen Gewinne der Nvidia-Aktie bröckelten zwar wieder ab, doch die Sorge vor einem jähen Ende des KI-Booms wurde gedämpft. Davon profitieren vor allem Zulieferer mit hohem Hebel - und kaum ein deutscher Wert hängt so direkt am Anfang der Chip-Wertschöpfungskette wie die Siltronic-Aktie.
Die Quartalszahlen
Starke Zahlen, die der Markt erst übersah
Die Hochstufung fällt auf fruchtbaren Boden, denn operativ hat Siltronic bereits Anfang November geliefert. Im dritten Quartal stieg der Umsatz gegenüber dem Vorjahr um 18,3% auf 355,4 Millionen Euro. Das EBITDA erreichte 81,3 Millionen Euro, die Marge 22,9%. Besonders wichtig: Der Netto-Cashflow drehte mit 57,9 Millionen Euro ins Plus, und die Nettofinanzverschuldung sank seit Jahresende von 836,5 auf 619,9 Millionen Euro - vor allem dank der Kapitalerhöhung vom Juni.
Am 4. November hob das Management den Ausblick an. Für 2026 erwartet Siltronic nun einen Umsatz auf Vorjahresniveau von rund 1,35 Milliarden Euro statt eines leichten Rückgangs und eine EBITDA-Marge von 22 bis 24% statt 20 bis 24%. Vorstandschef Michael Heckmeier verwies auf die starke Nachfrage nach 300-Millimeter-Wafern und zunehmend auch nach 200-Millimeter-Wafern, getrieben von künstlicher Intelligenz.
|Kennzahl
|Q3 2026
|9M 2026
|GJ 2025
|Prognose 2026
|Umsatz
|355,4 Mio. €
|983,5 Mio. €
|1.346,7 Mio. €
|Vorjahresniveau
|EBITDA-Marge
|22,9%
|21,9%
|23,5%
|22-24%
|EBIT
|-42,4 Mio. €
|-146,7 Mio. €
|-26,4 Mio. €
|deutlich unter Vorjahr
|Ergebnis je Aktie
|-1,46 €
|-5,08 €
|-2,31 €
|negativ
|Abschreibungen
|-
|-
|-
|480-500 Mio. €
|Investitionen
|-
|-
|-
|180-200 Mio. €
EBITDA = Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen. Prognose 2026 laut Unternehmen vom 04.11.2026.
Quelle: Siltronic, Geschäftsbericht 2025 (12.03.2026) und Q3-Mitteilung (04.11.2026)
Warum fiel die Siltronic-Aktie trotzdem? Weil der Markt nach den Zahlen auf die Kosten schaute. Die Bank of America stufte am 5. November auf "Underperform" ab und kappte ihr Ziel von 84 auf 55 Euro, die Aktie brach an jenem Tag um rund 13% ein. Genau dieser Ausverkauf schafft nun die Fallhöhe, die die Berenberg-Hochstufung so wirksam macht.
Kurzfristige Prognose
Siltronic-Aktie Prognose für die nächsten Wochen: die 57-Euro-Frage
Charttechnisch steckt die Siltronic-Aktie in einem intakten Abwärtstrend. Vom 52-Wochen-Hoch bei 108,80 Euro Ende Mai hat sie rund die Hälfte verloren. Sie notiert deutlich unter der 50-Tage-Linie bei rund 68 Euro und der 200-Tage-Linie bei rund 74 Euro, die kürzere Linie verläuft bereits unter der längeren. Gleichzeitig signalisierte der Relative-Stärke-Index mit zuletzt rund 36 eine überverkaufte Lage - ideale Bedingungen für eine kräftige Gegenbewegung, wie sie heute einsetzt.
Die Schlüsselmarke für die kurzfristige Siltronic-Aktie Prognose ist die 20-Tage-Linie um 57 Euro, an die der Kurs heute bereits heranläuft. Ein nachhaltiger Sprung darüber würde die erste technische Bodenbildung bestätigen. Dann rücken die runde 60-Euro-Marke und das Zwischenhoch vom 4. November bei 65,70 Euro in den Blick. Nach unten bildet der gestrige Schlusskurs von 52,55 Euro die erste Haltezone, entscheidend ist aber das November-Tief bei 48,44 Euro. Fällt die Aktie darunter, wäre die Erholung gescheitert.
|Szenario
|Auslöser
|Relevante Marken
|Positiv: Erholung setzt sich fort
|Schluss über der 20-Tage-Linie, weitere Hochstufungen, KI-Stimmung hält
|57 €, 60 €, 65,70 €
|Neutral: Seitwärts mit Bodenbildung
|Hochstufung verpufft, Markt wartet auf Jahreszahlen
|52,55 € bis 57 €
|Negativ: Rückfall
|Tech-Korrektur, neue Kosten-Warnungen
|50 €, 48,44 €
Einordnung der Redaktion anhand belegter Chartmarken, keine Kursprognose und kein Kursziel von aktiencheck.de.
Quelle: boerse.de, finanztrends, goldesel.de; eigene Einordnung
Die Analysten
Kursziele von 55 bis 130 Euro: selten waren sich Experten so uneinig
Laut FactSet-Daten bei finanzen.net liegt das durchschnittliche Kursziel von elf Analysten bei rund 91 Euro - gut 60% über dem aktuellen Kurs. Doch der Durchschnitt verdeckt einen tiefen Graben. Jefferies sieht den Wafer-Zyklus von der Mengenerholung zur Preissetzung übergehen und nennt 130 Euro, die UBS 123 Euro. Auf der Gegenseite warnen die Bank of America und Oddo BHF mit "Underperform" vor steigendem Kostendruck im Jahr 2027. Bemerkenswert: Selbst das niedrigste Ziel von 55 Euro liegt nur knapp unter dem aktuellen Kurs.
Siltronic-Aktie: Kursziele der Analysten
Euro
Einschätzungen Dritter, keine Empfehlung von aktiencheck.de. DZ Bank: fairer Wert. Stand der Einzelziele 04.11. bis 17.11.2026.
Quelle: dpa-AFX via wallstreet-online, finanzen.net, goldesel.de
Daten als Tabelle
|Haus
|Kursziel
|Jefferies (Buy)
|130
|UBS (Buy)
|123
|Berenberg (Buy, neu)
|90
|Deutsche Bank (Buy)
|90
|DZ Bank (Kaufen)
|80
|Oddo BHF (Underperform)
|60
|Bank of America (Underperform)
|55
Mittelfristige Prognose
Siltronic-Aktie Prognose für 2027: Preise gegen Kosten
Mittelfristig entscheidet sich die Siltronic-Aktie an einer einzigen Frage: Steigen die Waferpreise schneller als die Kosten?
Die Bullen setzen darauf, dass der KI-Boom die Lager der Chiphersteller leert und die Auslastung der Waferwerke spürbar erhöht. Wettbewerber SUMCO meldete bereits, gewünschte Mengen bei 300-Millimeter-Wafern nicht mehr vollständig liefern zu können. Gelingt Siltronic damit der Schritt von höheren Mengen zu höheren Preisen, greift der enorme operative Hebel eines Fixkostengeschäfts. Die Skeptiker halten dagegen, dass Energie-, Personal- und Abschreibungskosten 2027 einen Großteil der Mengenerholung auffressen könnten.
Die Konsensschätzungen spiegeln beide Seiten: Unter dem Strich erwarten Analysten für 2026 und 2027 weiter Verluste je Aktie von rund 6 und 3,40 Euro. Beim operativen Ergebnis vor Abschreibungen zeichnen sie dagegen eine steile Erholungskurve - von rund 308 Millionen Euro EBITDA in diesem Jahr auf 442 Millionen Euro 2027. Die nächste große Bewährungsprobe sind die vorläufigen Jahreszahlen samt Prognose für 2027 Anfang Februar.
Siltronic: EBITDA 2025 und Konsensschätzungen bis 2028
Mio. €
- Konsensschätzung, keine Prognose von aktiencheck.de
Quelle: Siltronic (2025); Konsens via finanzen.net (Abruf 18.11.2026)
Daten als Tabelle
|Jahr
|EBITDA
|2025
|316,9
|2026e
|308
|2027e
|442
|2028e
|593
Langfristige Prognose
Das große Bild: Investitionsberg überwunden, Cash-Phase voraus?
Langfristig spricht das Gesamtbild für die Siltronic-Aktie. Der Konzern gehört mit Shin-Etsu, SUMCO, GlobalWafers und SK Siltron zu den fünf großen Waferherstellern der Welt - ein Oligopol mit hohen Eintrittsbarrieren. Ohne Reinstsilizium-Scheiben gibt es keinen Chip, ob für KI-Rechenzentren, Smartphones, Autos oder Leistungselektronik. Mit der neuen Großfabrik in Singapur verfügt Siltronic über eine der modernsten 300-Millimeter-Fertigungen der Branche.
Der teure Teil dieser Strategie liegt größtenteils hinter dem Unternehmen. Die Investitionen sollen 2026 auf 180 bis 200 Millionen Euro sinken, nach mehr als 500 Millionen Euro im Jahr 2024. Die Abschreibungen bleiben zwar noch eine Weile hoch, belasten aber nicht den Cashflow. Steigen Auslastung und EBITDA wie vom Konsens erwartet auf knapp 600 Millionen Euro im Jahr 2028, könnte Siltronic in eine Phase deutlicher freier Mittelzuflüsse eintreten - mit Spielraum für Schuldenabbau und langfristig auch wieder für Dividenden.
Bewertung
Ist die Siltronic-Aktie zu billig?
Ein KGV lässt sich bei der Siltronic-Aktie wegen der Verluste nicht sinnvoll bilden. Aussagekräftiger sind Umsatz-, EBITDA- und Substanzkennzahlen. Beim aktuellen Kurs kommt Siltronic auf einen Börsenwert von rund 1,85 Milliarden Euro, inklusive Nettoschulden auf einen Unternehmenswert von knapp 2,5 Milliarden Euro. Das entspricht rund dem 8-Fachen des für 2026, dem 5,6-Fachen des für 2027 und nur gut dem 4-Fachen des für 2028 erwarteten EBITDA. Die Aktie notiert zudem etwa auf Höhe des erwarteten Buchwerts von 56,83 Euro je Aktie - und weit unter den 91 Euro, zu denen Investoren im Juni noch neue Aktien gezeichnet haben.
|Kennzahl
|2026e
|2027e
|2028e
|Umsatz
|1,35 Mrd. €
|1,55 Mrd. €
|1,80 Mrd. €
|EBITDA
|308 Mio. €
|442 Mio. €
|593 Mio. €
|EBITDA-Marge (rechnerisch)
|rund 23%
|rund 28%
|rund 33%
|EV/EBITDA
|rund 8,0
|rund 5,6
|rund 4,2
|Ergebnis je Aktie
|-5,97 €
|-3,41 €
|-
Eigene Rechnung auf Basis von rund 56 € je Aktie, 33 Mio. Aktien und 619,9 Mio. € Nettofinanzverschuldung (30.09.2026). Schätzungen Dritter.
Quelle: Konsens via finanzen.net (Abruf 18.11.2026); Siltronic; eigene Rechnung
Termine
Was Anleger bei der Siltronic-Aktie jetzt beobachten sollten
Neben den eigenen Zahlen sollten Anleger die Signale der Konkurrenz verfolgen: Berichte von SUMCO, Shin-Etsu und GlobalWafers zu Preisen und Auslastung, die Investitionspläne von TSMC, Samsung und Micron sowie die Daten des Branchenverbands SEMI zu Waferauslieferungen.
Häufige Fragen zur Siltronic-Aktie Prognose
Warum steigt die Siltronic-Aktie heute?
Berenberg hat die Aktie von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 90 Euro bestätigt. Dazu kommen die Nachwirkungen der starken Q3-Zahlen und die Erholung der KI-Werte nach den Nvidia-Zahlen.
Wie lautet die Siltronic-Aktie Prognose der Analysten?
Laut FactSet-Daten bei finanzen.net liegt das durchschnittliche Kursziel von elf Analysten bei rund 91 Euro. Die Spanne reicht von 55 Euro (Bank of America) bis 130 Euro (Jefferies). Das sind Einschätzungen Dritter.
Welche Marken sind für die Siltronic-Aktie kurzfristig wichtig?
Nach oben die 20-Tage-Linie um 57 Euro, danach 60 und 65,70 Euro. Nach unten 52,55 Euro und das November-Tief bei 48,44 Euro.
Warum schreibt Siltronic trotz steigender Umsätze Verluste?
Der Ausbau der Fertigung in Singapur führt 2026 zu Abschreibungen von 480 bis 500 Millionen Euro, die das EBITDA deutlich übersteigen. Auf den Cashflow wirken sie nicht.
Wann legt Siltronic die nächsten Zahlen vor?
Die vorläufigen Zahlen für 2026 werden für Anfang Februar 2027 erwartet.
Hinweis zur Weitergabe: Dieser Artikel gibt unter anderem die Einstufung "Buy" und das Kursziel von 90 Euro von Berenberg (Analyst Gustav Froberg, Studie vom 17.11.2026, gemeldet von dpa-AFX am 18.11.2026) sowie Kursziele weiterer Häuser wieder. Es handelt sich nicht um eine eigene Empfehlung von aktiencheck.de. Offenlegungen von Berenberg: Berenberg Investment Recommendations Disclosures.
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Anlageempfehlung Dritter: Pflichtangaben
- Empfehlung
Siltronic AG (WAF): Kaufen, Kursziel 90,00 EUR.
- Quelle
- Empfehlung von Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Analyst Gustav Froberg), via dpa-AFX vom 17.11.2026, 18:32 MEZ. Der Beitrag gibt sie zusammengefasst wieder; aktiencheck.de hat sie nicht selbst erstellt. Offenlegungen der Quelle
- Weitergegeben von
- Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG, aktiencheck.de AG
KI-unterstützt erstellt, redaktionell geprüft und verantwortet von Stefan Lindam.
- Veröffentlicht
- 18.11.2026, 10:55 MEZ
- Interessenkonflikte
Stand: 18.11.2026, 10:55 MEZ
Für diese Empfehlung sind zu diesem Stand keine konkreten Interessenkonflikte hinterlegt.
- Risiken
- Kursziele können verfehlt werden; Verluste bis zum Totalverlust sind möglich.
Quelle der Empfehlung: Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Analyst Gustav Froberg), via dpa-AFX.
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