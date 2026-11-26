Siltronic steigerte den Umsatz im dritten Quartal auf 355,4 Millionen Euro nach 300,3 Millionen Euro im Vorjahr. Für das Gesamtjahr rechnet das Unternehmen nun mit Erlösen auf Vorjahresniveau von rund 1,35 Milliarden Euro, statt mit einem Rückgang. Die Spanne für die EBITDA-Marge wurde auf 22 bis 24 Prozent eingeengt.

Unter dem Strich steht aber ein Verlust: Im dritten Quartal weitete sich das Nettominus auf 55 Millionen Euro aus. Hohe Abschreibungen auf das neue Werk in Singapur belasten das Ergebnis.