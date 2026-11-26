Wenn Chipwerte nach einem Ausverkauf zurückkommen, stehen Zulieferer am Anfang der Kette oft im Fokus. Die Siltronic Aktie gehört dazu: Der Münchner Hersteller liefert Siliziumscheiben, auf denen Chiphersteller ihre Halbleiter fertigen. Auf Fünf-Tage-Sicht lag das Papier beim Abruf der Kursdaten gut 9 Prozent im Plus. Am Donnerstag erholten sich Chipwerte in Tokio und Seoul kräftig, nachdem sie am Mittwoch stark gefallen waren.
Siltronic Aktie: Plus 9 Prozent in fünf Tagen – profitiert der Waferhersteller jetzt vom KI-Rebound?
Während Chipwerte in Asien nach dem Ausverkauf kräftig zulegen, rückt die Siltronic Aktie in den Blick. Der Münchner Waferhersteller hatte Anfang November seine Prognose angehoben, schreibt aber weiter Verluste.
Die Zahlen
Mehr Umsatz, aber noch rote Zahlen
Siltronic steigerte den Umsatz im dritten Quartal auf 355,4 Millionen Euro nach 300,3 Millionen Euro im Vorjahr. Für das Gesamtjahr rechnet das Unternehmen nun mit Erlösen auf Vorjahresniveau von rund 1,35 Milliarden Euro, statt mit einem Rückgang. Die Spanne für die EBITDA-Marge wurde auf 22 bis 24 Prozent eingeengt.
Unter dem Strich steht aber ein Verlust: Im dritten Quartal weitete sich das Nettominus auf 55 Millionen Euro aus. Hohe Abschreibungen auf das neue Werk in Singapur belasten das Ergebnis.
Der Treiber
KI-Server brauchen mehr Silizium
Siltronic schätzt, dass der Verbrauch von Waferfläche für Server im laufenden Jahr um 50 Prozent steigt. Neben 300-Millimeter-Scheiben zieht inzwischen auch das Geschäft mit 200-Millimeter-Wafern wieder an. Damit hängt auch die Siltronic Aktie an der Frage, wie lange der Ausbau von KI-Rechenzentren anhält.
Die Spanne der vergangenen zwölf Monate zeigt die Schwankungen: Sie reicht nach Börsendaten von 34,58 bis 108,60 Euro.
Die Siltronic Aktie ist ein Spiel auf die Erholung des Halbleiterzyklus. Die Nachfrage aus KI-Servern ist da, der Weg zurück in die Gewinnzone noch nicht geschafft.
Häufige Fragen zur Siltronic Aktie
Was stellt Siltronic her?
Siliziumscheiben, sogenannte Wafer, als Grundmaterial für Halbleiter.
Wie lautet die Prognose für 2026?
Umsatz auf Vorjahresniveau von rund 1,35 Milliarden Euro, EBITDA-Marge von 22 bis 24 Prozent.
Schreibt Siltronic Gewinne?
Nein, im dritten Quartal stand ein Nettoverlust von 55 Millionen Euro.
Die Stammdaten dienen der eindeutigen Zuordnung des Wertpapiers.
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