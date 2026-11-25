Was am Dienstagabend noch knapp hielt, ist am Mittwochmorgen gerissen. Die Siltronic Aktie notiert bei 49,24 Euro, ein Minus von 1,62 Prozent. Damit liegt der Münchner Waferhersteller unter der Marke von 50 Euro und gehört erneut zu den MDAX Verlierern.
Siltronic Aktie: Die 50-Euro-Marke ist gefallen – der Waferhersteller rutscht als MDAX Verlierer auf ein Halbjahrestief
Die Siltronic Aktie fällt am Mittwochmorgen um 1,62 Prozent auf 49,24 Euro und gehört zu den MDAX Verlierern. Damit liegt der Kurs unter der Marke von 50 Euro und unter dem Sechs-Monats-Tief vom November. Der Chip-Ausverkauf geht weiter.
Der Auslöser
Warum die Siltronic Aktie als MDAX Verlierer fällt
Eine eigene Meldung gibt es nicht. Wie bei AIXTRON, SUSS MicroTec und Jenoptik setzt sich der Abwärtstrend vom Dienstag fort, als die Siltronic Aktie 8,42 Prozent verlor. In Asien fallen Chipwerte am Mittwoch weiter, nachdem die Erleichterung über die Rückkehr von Jensen Huang an die Nvidia-Spitze verflogen ist.
Charttechnisch ist der Rückfall unter 50 Euro bedeutsam. Im November hatte die Siltronic Aktie bei 50,10 Euro ein Sechs-Monats-Tief markiert. Mit 49,24 Euro liegt der Kurs nun darunter. Die runde Marke galt vielen Marktteilnehmern als Unterstützung.
Die Gegenstimmen
Prognose angehoben, Analysten gespalten
Fundamental sieht es freundlicher aus. Siltronic hatte Anfang November die Prognose angehoben, Berenberg stufte die Aktie danach hoch und nennt 90 Euro als Kursziel, rund 83 Prozent über dem Kurs (eigene Rechnung). Andere Häuser sind deutlich skeptischer. Kursziele sind Einschätzungen der jeweiligen Häuser, keine Prognose der Redaktion.
Einordnung der Redaktion: Die Siltronic Aktie hat eine wichtige Marke verloren. Ob der Bruch Bestand hat, entscheidet sich im Tagesverlauf und an der Stimmung im Chipsektor.
FAQ
Häufige Fragen zur Siltronic Aktie
Warum fällt die Siltronic Aktie heute?
Es gibt keine eigene Nachricht. Der Chip-Ausverkauf in Asien setzt sich fort.
Warum ist die Marke von 50 Euro wichtig?
Bei 50,10 Euro lag das bisherige Sechs-Monats-Tief. Die runde Marke galt als Unterstützung.
Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbole der Siltronic Aktie?
ISIN DE000WAF3001, WKN WAF300. Handelssymbol an deutschen Börsen: WAF. Das US-Handelssymbol wird nachgetragen.
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