Siltronic Aktie: Die 50-Euro-Marke ist gefallen – der Waferhersteller rutscht als MDAX Verlierer auf ein Halbjahrestief

aktiencheck.de Redaktion 25.11.2026, 09:26 2 Min.

Die Siltronic Aktie fällt am Mittwochmorgen um 1,62 Prozent auf 49,24 Euro und gehört zu den MDAX Verlierern. Damit liegt der Kurs unter der Marke von 50 Euro und unter dem Sechs-Monats-Tief vom November. Der Chip-Ausverkauf geht weiter.

Bild: Siltronic AG

Was am Dienstagabend noch knapp hielt, ist am Mittwochmorgen gerissen. Die Siltronic Aktie notiert bei 49,24 Euro, ein Minus von 1,62 Prozent. Damit liegt der Münchner Waferhersteller unter der Marke von 50 Euro und gehört erneut zu den MDAX Verlierern. Kurs der Siltronic Aktie 49,24 EUR Tagesverlust als MDAX Verlierer -1,62 % bisheriges Sechs-Monats-Tief 50,10 EUR Kursziel von Berenberg 90 EUR Quelle : Kursliste 25.11.2026, 09:18 Uhr; aktiencheck.de; Berenberg Der Auslöser Warum die Siltronic Aktie als MDAX Verlierer fällt Eine eigene Meldung gibt es nicht. Wie bei AIXTRON, SUSS MicroTec und Jenoptik setzt sich der Abwärtstrend vom Dienstag fort, als die Siltronic Aktie 8,42 Prozent verlor. In Asien fallen Chipwerte am Mittwoch weiter, nachdem die Erleichterung über die Rückkehr von Jensen Huang an die Nvidia-Spitze verflogen ist. Charttechnisch ist der Rückfall unter 50 Euro bedeutsam. Im November hatte die Siltronic Aktie bei 50,10 Euro ein Sechs-Monats-Tief markiert. Mit 49,24 Euro liegt der Kurs nun darunter. Die runde Marke galt vielen Marktteilnehmern als Unterstützung. Die Gegenstimmen Prognose angehoben, Analysten gespalten Fundamental sieht es freundlicher aus. Siltronic hatte Anfang November die Prognose angehoben, Berenberg stufte die Aktie danach hoch und nennt 90 Euro als Kursziel, rund 83 Prozent über dem Kurs (eigene Rechnung). Andere Häuser sind deutlich skeptischer. Kursziele sind Einschätzungen der jeweiligen Häuser, keine Prognose der Redaktion. Was für die Siltronic Aktie sprechen könnte Prognose im November angehoben

Berenberg mit Hochstufung und 90 Euro

Keine negative Unternehmensmeldung

Wafer bleiben Grundstoff der Chipindustrie Was Anleger bedenken sollten Marke von 50 Euro gefallen

Neues Sechs-Monats-Tief

Chip-Ausverkauf in Asien hält an

Analysten tief gespalten Einordnung der Redaktion: Die Siltronic Aktie hat eine wichtige Marke verloren. Ob der Bruch Bestand hat, entscheidet sich im Tagesverlauf und an der Stimmung im Chipsektor. FAQ Häufige Fragen zur Siltronic Aktie Warum fällt die Siltronic Aktie heute?

Es gibt keine eigene Nachricht. Der Chip-Ausverkauf in Asien setzt sich fort. Warum ist die Marke von 50 Euro wichtig?

Bei 50,10 Euro lag das bisherige Sechs-Monats-Tief. Die runde Marke galt als Unterstützung. Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbole der Siltronic Aktie?

ISIN DE000WAF3001, WKN WAF300. Handelssymbol an deutschen Börsen: WAF. Das US-Handelssymbol wird nachgetragen. Fazit zur Siltronic Aktie Die Siltronic Aktie fällt als MDAX Verlierer unter 50 Euro. Die angehobene Prognose kann den Sog des Chipsektors nicht aufhalten.

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