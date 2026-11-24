Am Montag gefeiert, am Dienstag verkauft: Die Siltronic Aktie beendet den Tag bei 50,05 Euro, ein Minus von 8,42 Prozent. Am Mittag hatte der Abschlag erst bei gut 3 Prozent gelegen. Der Münchner Waferhersteller ist damit fünftgrößter MDAX Verlierer und steht fünf Cent über einer Marke, die Charttechniker seit Wochen beobachten.
Siltronic Aktie: Minus 8,4 Prozent und nur noch fünf Cent über der 50-Euro-Marke – der Waferhersteller wird zum MDAX Verlierer
Die Siltronic Aktie fällt am Dienstag um 8,42 Prozent auf 50,05 Euro und ist fünftgrößter MDAX Verlierer. Nach dem Kurssprung vom Montag reißt der Rückschlag bei Nvidia den Waferhersteller mit. Die runde Marke von 50 Euro steht auf der Kippe.
Der Auslöser
Warum die Siltronic Aktie als MDAX Verlierer abrutscht
Eine Nachricht zum Geschäft von Siltronic gab es am Dienstag nicht. Der Kurs folgt dem Sektor. Am Morgen stufte die UBS den Chipausrüster AIXTRON auf Sell ab. Am Nachmittag verlor Nvidia im US-Handel zeitweise 7,42 Prozent. Die Abschläge bei SUSS MicroTec, Siltronic, Jenoptik und PVA TePla weiteten sich danach nach Agenturangaben auf 5 bis 6 Prozent aus und wurden bis zum Abend noch größer.
Die Fallhöhe hatte sich am Vortag aufgebaut. Am Montag war die Siltronic Aktie kräftig gestiegen, als die Rückkehr von Jensen Huang an die Nvidia-Spitze Chipwerte weltweit nach oben trieb. Dieser Gewinn ist jetzt weg. Der Kurs liegt sogar unter dem Freitagsschluss von 51,00 Euro.
Die Marke
An 50 Euro entscheidet sich das Chartbild
Charttechnisch wird es eng. Im November hatte die Siltronic Aktie bei 50,10 Euro ein Sechs-Monats-Tief markiert. Mit 50,05 Euro liegt der Abendkurs genau auf diesem Niveau. Die runde Marke von 50 Euro gilt vielen Marktteilnehmern als Unterstützung. Hält sie nicht, fehlt nach unten zunächst ein vergleichbarer Orientierungspunkt.
Fundamental steht dem ein freundlicheres Bild gegenüber. Siltronic hatte Anfang November die Prognose angehoben. Berenberg stufte die Aktie danach hoch und nennt ein Kursziel von 90 Euro, rund 80 Prozent über dem Abendkurs (eigene Rechnung). Andere Häuser sind deutlich skeptischer, die Analysten sind tief gespalten. Kursziele sind Einschätzungen der jeweiligen Häuser, keine Prognose der Redaktion.
Eine Randnotiz aus dem Aktionärskreis: Der norwegische Staat meldete am Montag einen leicht gesunkenen Stimmrechtsanteil. Einschließlich Instrumenten liegt die Position bei 3,01 Prozent nach zuvor 3,16 Prozent. Für den Kurs am Dienstag spielt das keine erkennbare Rolle.
Einordnung der Redaktion: Die Siltronic Aktie steht am Dienstagabend an einer Weggabelung. Die angehobene Prognose spricht für das Unternehmen, der Sektor gegen den Kurs. Welche Kraft stärker ist, zeigt sich an der Marke von 50 Euro.
FAQ
Häufige Fragen zur Siltronic Aktie
Warum fällt die Siltronic Aktie heute?
Es gibt keine eigene Nachricht. Der Kursrutsch bei Nvidia und die UBS-Abstufung von AIXTRON belasten alle Chipzulieferer.
Ist die Siltronic Aktie MDAX Verlierer?
Ja. Mit minus 8,42 Prozent liegt sie am Abend auf Platz fünf der MDAX Verlierer.
Warum ist die Marke von 50 Euro wichtig?
Bei 50,10 Euro lag im November das Sechs-Monats-Tief. Die runde Marke gilt als Unterstützung.
Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbole der Siltronic Aktie?
ISIN DE000WAF3001, WKN WAF300. Handelssymbol an deutschen Börsen: WAF. Das US-Handelssymbol wird nachgetragen.
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