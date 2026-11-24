Eine Nachricht zum Geschäft von Siltronic gab es am Dienstag nicht. Der Kurs folgt dem Sektor. Am Morgen stufte die UBS den Chipausrüster AIXTRON auf Sell ab. Am Nachmittag verlor Nvidia im US-Handel zeitweise 7,42 Prozent. Die Abschläge bei SUSS MicroTec, Siltronic, Jenoptik und PVA TePla weiteten sich danach nach Agenturangaben auf 5 bis 6 Prozent aus und wurden bis zum Abend noch größer.