Siltronic Aktie: Nach zwei Horrortagen die Gegenbewegung – der Waferhersteller ist MDAX Gewinner, 50 Euro wieder in Reichweite

aktiencheck.de Redaktion 26.11.2026, 09:40 2 Min.

Die Siltronic Aktie steigt am Donnerstagmorgen um 3,29 Prozent auf 48,28 Euro und zählt zu den MDAX Gewinnern. Nach Verlusten von zusammen rund 15 Prozent an Dienstag und Mittwoch kehren Käufer in den Chipsektor zurück.

Bild: Siltronic AG

Nach zwei schwarzen Tagen kommt die Gegenbewegung. Die Siltronic Aktie notiert um 9:13 Uhr bei 48,28 Euro, ein Plus von 1,54 Euro oder 3,29 Prozent. Damit gehört der Münchner Waferhersteller zu den MDAX Gewinnern am Morgen. Am Dienstag und Mittwoch hatte die Aktie zusammen rund 15 Prozent verloren. Kurs der Siltronic Aktie am Morgen 48,28 EUR Tagesgewinn als MDAX Gewinner +3,29 % Abstand zur Marke von 50 Euro 3,6 % Kursziel von Berenberg 90 EUR Quelle : Kursliste 26.11.2026, 09:13 Uhr; dpa-AFX; Berenberg; eigene Rechnung Der Auslöser Warum die Siltronic Aktie als MDAX Gewinner steigt Eine eigene Meldung gibt es nicht. Siltronic profitiert von der Wende an der Wall Street. Der Nasdaq 100 hatte am Mittwoch zeitweise fast 5 Prozent verloren und schloss nur 0,6 Prozent tiefer, auch der Halbleiterindex SOX holte einen Großteil seiner Verluste auf. Laut Commerzbank tauchten plötzlich Schnäppchenkäufer auf. In Frankfurt übernahmen Technologiewerte laut dpa-AFX zum Handelsstart die Führungsrolle. Die Einordnung Fundament stabil, Stimmung fragil Operativ hatte Siltronic Anfang November die Prognose angehoben, Berenberg nennt ein Kursziel von 90 Euro. Andere Häuser sind zurückhaltender. Bis zur Marke von 50 Euro, die am Mittwoch klar verloren ging, fehlen der Aktie noch gut 3,5 Prozent (eigene Rechnung). Kursziele sind Einschätzungen der jeweiligen Häuser, keine Prognose der Redaktion. Vorsicht bleibt angebracht. Die Erholung zu Wochenbeginn erwies sich laut dpa-AFX als Strohfeuer. Am Donnerstag fehlen zudem Impulse aus den USA, weil die Wall Street wegen Thanksgiving geschlossen bleibt. Was für die Siltronic Aktie sprechen könnte Prognose im November angehoben

Schnäppchenkäufer im Chipsektor

Berenberg mit 90 Euro Was Anleger bedenken sollten Marke von 50 Euro noch nicht zurückerobert

Frühere Erholungen verpufften

Keine US-Impulse wegen Thanksgiving Einordnung der Redaktion: Die Siltronic Aktie ist MDAX Gewinner, weil der Chipsektor durchatmet. Die Rückkehr über 50 Euro wäre ein erstes Signal, dass mehr als eine technische Gegenbewegung dahintersteckt. FAQ Häufige Fragen zur Siltronic Aktie Warum steigt die Siltronic Aktie heute?

Die US-Techwerte haben sich erholt, Anleger kaufen Chipwerte nach dem Ausverkauf zurück. Wie viel hatte die Siltronic Aktie zuvor verloren?

Am Dienstag und Mittwoch zusammen rund 15 Prozent. Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbole der Siltronic Aktie?

ISIN DE000WAF3001, WKN WAF300. Handelssymbol an deutschen Börsen: WAF. Das US-Handelssymbol wird nachgetragen. Fazit zur Siltronic Aktie Die Siltronic Aktie ist am Morgen MDAX Gewinner. Nach zwei schwachen Tagen nimmt der Waferhersteller wieder Kurs auf 50 Euro.

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