Nach zwei schwarzen Tagen kommt die Gegenbewegung. Die Siltronic Aktie notiert um 9:13 Uhr bei 48,28 Euro, ein Plus von 1,54 Euro oder 3,29 Prozent. Damit gehört der Münchner Waferhersteller zu den MDAX Gewinnern am Morgen. Am Dienstag und Mittwoch hatte die Aktie zusammen rund 15 Prozent verloren.
Siltronic Aktie: Nach zwei Horrortagen die Gegenbewegung – der Waferhersteller ist MDAX Gewinner, 50 Euro wieder in Reichweite
Die Siltronic Aktie steigt am Donnerstagmorgen um 3,29 Prozent auf 48,28 Euro und zählt zu den MDAX Gewinnern. Nach Verlusten von zusammen rund 15 Prozent an Dienstag und Mittwoch kehren Käufer in den Chipsektor zurück.
Der Auslöser
Warum die Siltronic Aktie als MDAX Gewinner steigt
Eine eigene Meldung gibt es nicht. Siltronic profitiert von der Wende an der Wall Street. Der Nasdaq 100 hatte am Mittwoch zeitweise fast 5 Prozent verloren und schloss nur 0,6 Prozent tiefer, auch der Halbleiterindex SOX holte einen Großteil seiner Verluste auf. Laut Commerzbank tauchten plötzlich Schnäppchenkäufer auf. In Frankfurt übernahmen Technologiewerte laut dpa-AFX zum Handelsstart die Führungsrolle.
Die Einordnung
Fundament stabil, Stimmung fragil
Operativ hatte Siltronic Anfang November die Prognose angehoben, Berenberg nennt ein Kursziel von 90 Euro. Andere Häuser sind zurückhaltender. Bis zur Marke von 50 Euro, die am Mittwoch klar verloren ging, fehlen der Aktie noch gut 3,5 Prozent (eigene Rechnung). Kursziele sind Einschätzungen der jeweiligen Häuser, keine Prognose der Redaktion.
Vorsicht bleibt angebracht. Die Erholung zu Wochenbeginn erwies sich laut dpa-AFX als Strohfeuer. Am Donnerstag fehlen zudem Impulse aus den USA, weil die Wall Street wegen Thanksgiving geschlossen bleibt.
Einordnung der Redaktion: Die Siltronic Aktie ist MDAX Gewinner, weil der Chipsektor durchatmet. Die Rückkehr über 50 Euro wäre ein erstes Signal, dass mehr als eine technische Gegenbewegung dahintersteckt.
FAQ
Häufige Fragen zur Siltronic Aktie
Warum steigt die Siltronic Aktie heute?
Die US-Techwerte haben sich erholt, Anleger kaufen Chipwerte nach dem Ausverkauf zurück.
Wie viel hatte die Siltronic Aktie zuvor verloren?
Am Dienstag und Mittwoch zusammen rund 15 Prozent.
Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbole der Siltronic Aktie?
ISIN DE000WAF3001, WKN WAF300. Handelssymbol an deutschen Börsen: WAF. Das US-Handelssymbol wird nachgetragen.
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