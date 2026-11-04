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Siltronic Aktie explodiert um 8,6%: Neunmonatszahlen, KI-Fantasie und höhere Prognose im Fokus

aktiencheck.de Redaktion 04.11.2026, 10:06 10 Min.

Siltronic stürmt nach einer Prognoseanhebung an die TecDAX-Spitze, doch hohe Verluste bleiben die große Herausforderung.

Bild: Siltronic AG

Die Siltronic-Aktie (ISIN: DE000WAF3001, WKN: WAF300, Ticker: WAF) setzt sich mit einem kräftigen Kurssprung an die Spitze des TecDAX. Beim angegebenen Kursstand von 64,60 Euro gewinnt das Papier 5,10 Euro beziehungsweise 8,57%. Der Auslöser: Der Waferhersteller hebt nach einem überraschend starken dritten Quartal seine Umsatzprognose für 2026 leicht an und grenzt die erwartete EBITDA-Marge auf die obere Hälfte der bisherigen Spanne ein. Steigende Absatzmengen und günstigere Wechselkurse geben Rückenwind. Doch hinter der Kursexplosion steckt eine anspruchsvolle Wette: Die Nachfrage zieht an, während hohe Abschreibungen das Unternehmen weiterhin tief in den roten Zahlen halten. TecDAX-Spitzenreiter: Warum die Börse gerade jetzt zugreift An der Börse zählt häufig weniger, ob bereits alles glänzt, sondern ob sich die Richtung verbessert. Genau diesen Hoffnungsschimmer liefert Siltronic mit den vorgelegten Zahlen. Der Umsatz wächst gegenüber dem zweiten Quartal deutlich, die EBITDA-Marge steigt, und der Free-Cashflow dreht im dritten Quartal ins Plus. Gleichzeitig wird der Vorstand beim Jahresausblick zuversichtlicher. Das ergibt ein nachvollziehbares Fundament für die positive Kursreaktion. Siltronic muss für das Gesamtjahr nun keinen Umsatzrückgang mehr in Aussicht stellen. Stattdessen erwartet das Unternehmen Erlöse ungefähr auf Vorjahresniveau. Auch bei der operativen Profitabilität vor Abschreibungen wird die untere Grenze angehoben. Der Kursanstieg um 8,57% auf 64,60 Euro und der Spitzenplatz im TecDAX spiegeln damit die Hoffnung wider, dass die stärkere Nachfrage zunehmend in den Ergebnissen ankommt. Eine abgeschlossene Ergebniswende lässt sich aus den Zahlen allerdings noch nicht ableiten. Zwischen einem besseren Quartal und nachhaltig positiven Gewinnen liegt weiterhin ein erheblicher Abstand. Mehr Wafer, mehr Umsatz: Das dritte Quartal bringt Bewegung Im dritten Quartal 2026 erzielt Siltronic einen Umsatz von 355,4 Mio. Euro. Gegenüber den 321,6 Mio. Euro des zweiten Quartals entspricht das einem Zuwachs von 10,5%. Entscheidend ist die höhere abgesetzte Waferfläche bei 300-mm- und 200-mm-Wafern. Das Wachstum beruht somit wesentlich auf mehr verkaufter Fläche. Produktmix- und Preiseffekte haben nach Unternehmensangaben im Quartalsvergleich lediglich einen geringen Einfluss auf die Umsatzentwicklung. Auch der durchschnittliche Wechselkurs verändert sich nur wenig: Er liegt bei 1,15 US-Dollar je Euro nach 1,16 US-Dollar im Vorquartal. Der kräftige Umsatzsprung gegenüber dem zweiten Quartal ist deshalb vor allem ein Signal für die gestiegenen Absatzmengen. Nach neun Monaten summieren sich die Erlöse auf 983,5 Mio. Euro. Im entsprechenden Vorjahreszeitraum waren es 975,1 Mio. Euro. Das entspricht einem Plus von rund 0,9%. Dieser Vergleich zeigt zugleich, wie unterschiedlich die Perspektiven ausfallen: Die jüngste Quartalsdynamik ist deutlich, auf Neunmonatssicht bleibt das Umsatzwachstum bislang überschaubar. KI-Nachfrage trifft auf neue Kapazitäten in Singapur Eine zentrale Rolle spielt die Erweiterung der 300-mm-Kapazitäten in Singapur. Siltronic verbindet damit die Möglichkeit, am wachsenden Bedarf der Halbleiterindustrie zu partizipieren. Vorstandschef Dr. Michael Heckmeier stellt dabei ausdrücklich den Bezug zur Künstlichen Intelligenz her: "Mit der Erweiterung unserer 300 mm-Kapazitäten in Singapur begleiten wir das insbesondere durch Künstliche Intelligenz getriebene Marktwachstum." Die starke Nachfrage beschränkt sich laut Unternehmensmeldung nicht auf 300-mm-Wafer. Zunehmend sind auch 200-mm-Wafer gefragt. Für Siltronic ist diese Entwicklung wesentlich, weil zusätzliche Absatzmengen helfen können, die hohen Kosten der Produktionsbasis besser zu verteilen. Die Chance besteht darin, dass die geschaffenen Kapazitäten bei anhaltender Nachfrage zunehmend ausgelastet werden. Dann könnten die Investitionen, die heute die Ergebnisrechnung stark belasten, künftig eine größere Umsatzbasis ermöglichen. Das ist allerdings eine Perspektive und noch kein Beleg für einen bereits gesicherten Gewinnaufschwung. Entscheidend bleibt, zu welchen Preisen Siltronic zusätzliche Mengen verkaufen kann und wie profitabel diese Umsätze tatsächlich sind. EBITDA steigt: Die operative Verbesserung ist sichtbar Beim EBITDA zeigt das dritte Quartal einen klaren Fortschritt. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen steigt auf 81,3 Mio. Euro nach 69,4 Mio. Euro im zweiten Quartal. Damit legt es um rund 17% zu und wächst stärker als der Umsatz. Die EBITDA-Marge verbessert sich von 21,6% auf 22,9%. Das deutet darauf hin, dass Siltronic die höheren Absatzmengen zumindest auf dieser Ergebnisebene zunehmend in zusätzliche Ertragskraft umsetzt. Auch die Entwicklung der Herstellungskosten passt dazu: Sie steigen im Quartalsvergleich um 8,0% auf 362,9 Mio. Euro und damit weniger stark als die Erlöse. Unterstützung kommt außerdem aus anderen Bereichen. Die Aufwendungen für Vertrieb, Verwaltung, Forschung und Entwicklung sinken gegenüber dem Vorquartal leicht. Die Effekte aus Währungen und Sicherungsgeschäften ergeben einen Ertrag von 0,5 Mio. Euro, nachdem im zweiten Quartal noch ein Aufwand von 3,0 Mio. Euro angefallen war. Wesentlich für diese Verbesserung sind die Ergebnisse aus Energiepreisabsicherungen. Die bessere Quartalsmarge ist damit erfreulich. Allerdings stammt die Ergebnisverbesserung aus mehreren Faktoren, deren weiterer Verlauf unterschiedlich gut planbar ist. Der Haken: Die Herstellungskosten übersteigen weiterhin den Umsatz So freundlich die Börsenreaktion ausfällt, so deutlich bleibt die Belastung unterhalb des EBITDA. Die Herstellungskosten von 362,9 Mio. Euro liegen im dritten Quartal weiterhin über dem Umsatz von 355,4 Mio. Euro. Das Bruttoergebnis verbessert sich zwar gegenüber dem Vorquartal um 6,9 Mio. Euro, bleibt mit minus 7,5 Mio. Euro jedoch negativ. Rund ein Drittel der Herstellungskosten entfällt auf nicht zahlungswirksame Abschreibungen. Diese sind damit ein zentraler Grund dafür, dass die bessere Nachfrage noch nicht zu einem positiven Bruttoergebnis führt. Auch das EBIT bleibt im Minus. Es verbessert sich von minus 51,9 Mio. Euro im zweiten Quartal auf minus 42,4 Mio. Euro im dritten Quartal. Unter dem Strich steht ein Periodenverlust von 55,0 Mio. Euro nach einem Verlust von 63,2 Mio. Euro im Vorquartal. Das Ergebnis je Aktie beträgt minus 1,46 Euro nach minus 1,71 Euro. Die Richtung stimmt somit gegenüber dem zweiten Quartal, aber Siltronic verdient auf Nettobasis weiterhin kein Geld. Für die Bewertung der Aktie ist dieser Unterschied zwischen operativer Erholung und tatsächlicher Profitabilität entscheidend. Neunmonatszahlen zeigen die ganze Abschreibungslast Noch deutlicher wird die Herausforderung beim Blick auf die ersten neun Monate. Die Herstellungskosten steigen gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 19,4% auf 1.031,6 Mio. Euro. Vom Anstieg um 167,9 Mio. Euro entfallen rund 80% auf planmäßige, nicht zahlungswirksame Abschreibungen. Diese spiegeln insbesondere die Investitionen in die Kapazitätserweiterung in Singapur wider. Das Bruttoergebnis fällt auf minus 48,1 Mio. Euro nach plus 111,4 Mio. Euro im Vorjahreszeitraum. Die Bruttomarge sinkt von 11,4% auf minus 4,9%. Gleichzeitig steigen die Aufwendungen für Vertrieb, Verwaltung, Forschung und Entwicklung um 17,8 Mio. Euro, vor allem aufgrund der neuen Fabrik in Singapur. Das EBITDA erreicht nach neun Monaten 215,7 Mio. Euro gegenüber 230,5 Mio. Euro im Vorjahr. Die zugehörige Marge sinkt von 23,6% auf 21,9%. Trotz der jüngsten Verbesserung liegt die operative Ertragskraft vor Abschreibungen auf Neunmonatssicht damit noch unter dem Vorjahresniveau. Die Abschreibungen selbst steigen von 223,3 Mio. Euro auf 362,4 Mio. Euro. Zusammen mit dem niedrigeren EBITDA führt das zu einem EBIT von minus 146,7 Mio. Euro nach plus 7,2 Mio. Euro im Vorjahreszeitraum. Der Periodenverlust beträgt 184,9 Mio. Euro nach 25,1 Mio. Euro. Je Aktie ergibt sich ein Verlust von 5,08 Euro gegenüber 0,83 Euro im Vorjahr. Neue Prognose: Mehr Zuversicht, aber kein Gewinnversprechen Der Vorstand hebt die Umsatzprognose für 2026 leicht an. Statt eines Rückgangs im niedrigen bis mittleren einstelligen Prozentbereich erwartet Siltronic nun einen Umsatz ungefähr auf dem Niveau des Vorjahres. Dafür nennt das Unternehmen die stärker als erwartete Nachfrage und eine günstigere Wechselkursentwicklung. Der aktualisierte Ausblick unterstellt für das vierte Quartal einen EUR/USD-Kurs von 1,14. Zuvor war für das zweite Halbjahr mit 1,18 gerechnet worden. Bei der EBITDA-Marge lautet die neue Prognose 22% bis 24%, nachdem bislang 20% bis 24% erwartet worden waren. Siltronic hebt also die Untergrenze an, während die Obergrenze unverändert bleibt. Das signalisiert mehr Vertrauen in die Erreichbarkeit einer soliden Marge, aber keine Ausweitung des bisherigen Bestfalls. Für das Gesamtjahr werden außerdem Investitionen von 180 bis 200 Mio. Euro und Abschreibungen von 480 bis 500 Mio. Euro erwartet. Die Prognosen für EBIT und Netto-Cashflow bleiben unverändert. Gerade dieser Punkt verdient Aufmerksamkeit: Der freundlichere Umsatz- und Margenausblick geht bislang nicht mit einer angehobenen EBIT-Prognose einher. Cashflow: Das dritte Quartal liefert einen Lichtblick Neben der Nachfrageentwicklung zählt der Mittelzufluss zu den interessantesten Aspekten der Zahlen. Im dritten Quartal erzielt Siltronic einen positiven Free-Cashflow von 57,0 Mio. Euro. Der Netto-Cashflow liegt bei 57,9 Mio. Euro. Für die ersten neun Monate bleibt der Free-Cashflow mit minus 60,8 Mio. Euro zwar negativ, verbessert sich aber deutlich gegenüber minus 202,6 Mio. Euro im Vorjahreszeitraum. Auch der Netto-Cashflow entwickelt sich mit minus 58,6 Mio. Euro besser als die minus 186,9 Mio. Euro des Vergleichszeitraums. Dabei ist die Ursache wichtig: Der Cashflow aus betrieblicher Geschäftstätigkeit liegt mit 138,2 Mio. Euro ungefähr auf Vorjahresniveau. Die Auszahlungen für Investitionen sinken dagegen erheblich, von 339,1 Mio. Euro auf 199,0 Mio. Euro. Die Entlastung beim Free-Cashflow beruht auf Neunmonatssicht somit wesentlich auf niedrigeren Investitionsauszahlungen. Das ist finanziell hilfreich, sollte aber nicht mit einem ebenso starken Anstieg des operativen Mittelzuflusses verwechselt werden. Ob das positive dritte Quartal den Beginn einer dauerhaft besseren Cashflow-Entwicklung markiert, müssen die folgenden Berichtsperioden zeigen. Bilanz verbessert: Die Kapitalerhöhung spielt eine Schlüsselrolle Die Eigenkapitalquote steigt zum 30. September 2026 auf 44,7% nach 42,6% zum Jahresende 2025. Wesentlicher Treiber ist die im Juni durchgeführte Kapitalerhöhung. Auch die Nettofinanzverschuldung geht deutlich zurück. Sie sinkt gegenüber dem 31. Dezember 2025 um 216,6 Mio. Euro auf 619,9 Mio. Euro. Maßgeblich dafür sind ebenfalls die Mittelzuflüsse aus der Kapitalerhöhung. Der Schuldenabbau ist damit vor allem durch frisches Eigenkapital ermöglicht worden. Zudem verschiebt sich die Fristigkeit der Darlehensverbindlichkeiten: Die langfristigen Verpflichtungen nehmen aufgrund kürzerer Restlaufzeiten ab, während die kurzfristigen Darlehensverbindlichkeiten in ähnlichem Umfang steigen. Daraus lässt sich allein noch kein akutes Finanzierungsproblem ableiten. Die Entwicklung unterstreicht jedoch, warum eine verlässlich positive Liquiditätsentwicklung für Siltronic wichtig bleibt. Chancen und Risiken: Worauf es für die Aktie jetzt ankommt Die wichtigste Chance liegt in einer Fortsetzung des Mengenwachstums. Höhere Auslastung, eine bessere Verteilung der Fixkosten und die bereits genannten Kostensenkungsmaßnahmen könnten die Ertragslage weiter verbessern. Die zusätzlichen Kapazitäten in Singapur schaffen dafür die industrielle Grundlage. Der KI-bezogene Bedarf liefert zugleich eine Wachstumsperspektive. Auf der Risikoseite stehen die weiterhin hohen Verluste, die erhebliche Abschreibungslast und die Abhängigkeit von Nachfrage, Preisen und Wechselkursen. In den ersten neun Monaten musste das starke Mengenwachstum negative Preis- und Produktmixeffekte sowie einen schwächeren US-Dollar ausgleichen. Mehr verkaufte Waferfläche bedeutet daher nicht automatisch entsprechend mehr Umsatz oder Gewinn. Nach dem Kurssprung steigen zudem die Erwartungen an die nächsten Quartale. Die Siltronic-Aktie führt den TecDAX an, weil der Markt auf weitere Verbesserungen setzt. Für eine belastbare Fortsetzung dieser Neubewertung wären anhaltend gute Absatzmengen, eine stabile Marge und weitere Fortschritte bei Verlusten und Cashflow überzeugende Argumente. Siltronic liefert mit dem dritten Quartal einen wichtigen Fortschritt. Die höhere Prognose, die verbesserte EBITDA-Marge und der positive Quartals-Free-Cashflow geben der Zuversicht Substanz. Die tiefroten Ergebnisse zeigen zugleich, dass der Weg zu nachhaltiger Profitabilität noch nicht abgeschlossen ist. Die Aktie handelt bereits die Hoffnung auf diesen nächsten Schritt. Teilen Sie diesen Artikel mit Ihren Freunden, bevor im Gruppenchat wieder jemand fragt, ob Wafer die Kekse neben dem Kaffee sind. Heute liefern sie jedenfalls den Gesprächsstoff an der TecDAX-Spitze. Autor: Redaktion, aktiencheck.de Veröffentlicht am: 4. November 2026 Disclaimer Dieser Artikel dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageberatung dar. Investitionen in Aktien unterliegen Risiken, einschließlich des möglichen Verlusts des eingesetzten Kapitals. Die Redaktion übernimmt keine Haftung für etwaige Entscheidungen auf Basis dieses Artikels.

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