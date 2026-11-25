Siltronic Aktie -4,74% - MDAX-Verlierer am Mittag im globalen Chip-Ausverkauf

aktiencheck.de Redaktion 25.11.2026, 13:51 2 Min.

Die Siltronic Aktie fällt am Mittwochmittag um 4,74% auf 47,68 Euro und rutscht unter die 50-Euro-Marke. Ein weltweiter Halbleiter-Ausverkauf belastet, nicht das Unternehmen selbst.

Bild: Siltronic AG

Die Siltronic Aktie bricht am Mittwochmittag um 4,74% auf 47,68 Euro ein und ist damit der größte MDAX-Verlierer. Der Wafer-Hersteller fällt unter die 50-Euro-Marke - ohne eigene schlechte Nachricht. MDAX Verlierer Chip-Ausverkauf zieht Siltronic mit Hinter dem Kursrutsch steht die Stimmung im Halbleitersektor. In Asien brach der Kospi um 6,16% ein, SK hynix verlor 11,05% und Samsung 9,87%. Die Nasdaq-100-Futures lagen zeitweise 2,5% im Minus, der Stoxx Europe 600 Technology fiel auf den tiefsten Stand seit Mai. Investoren sorgen sich um Bewertungen, die Fremdfinanzierung der KI-Investitionen und die Frage, ob die Erträge den Aufwand rechtfertigen. Siltronic, SUSS MicroTec und Elmos schlossen sich am Ende des MDAX zusammen. Die Woche ist extrem volatil: Am Montag sprang die Aktie um rund 11%, gestützt unter anderem vom Goldman-Sachs-Einstieg mit mehr als 5%, am Dienstag folgte ein Minus von 8,42%. Heute präsentiert sich Siltronic auf einer Goldman-Sachs-Konferenz vor Investoren. Umsatz im dritten Quartal (+18,3%) 355,4 Mio. € Umsatzziel 2026 (Vorjahresniveau) 1,35 Mrd. € Erwartete EBITDA-Marge 2026 22-24% Quelle : Siltronic, Q3 2026 und Prognoseanhebung Fundamentale Lage bleibt gemischt Anfang November hob Siltronic die Prognose an: Der Umsatz soll auf Vorjahresniveau liegen statt leicht zu sinken. Unter dem Strich bleibt das Ergebnis wegen Abschreibungen auf das neue Werk in Singapur negativ. Berenberg stufte die Aktie im November auf "Buy" hoch, die Analysten sind insgesamt gespalten. Charttechnisch ist der Bruch der 50-Euro-Zone negativ, Widerstände liegen bei 60 und 65,70 Euro. Risiken für die Siltronic Aktie Hohe Abhängigkeit vom Halbleiterzyklus und der KI-Stimmung

Abschreibungen auf das Werk in Singapur belasten das Ergebnis

Überkapazitäten im Wafer-Markt und hohe Kursschwankungen Fazit Der Kursverlust der Siltronic Aktie hat nichts mit dem Unternehmen zu tun - sie ist als MDAX-Verlierer ein Beta-Wert auf den Chipzyklus. Entscheidend sind Aussagen auf der Goldman-Konferenz und eine Stabilisierung der asiatischen Chipwerte.

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