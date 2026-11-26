Der Silberpreis (XAG/USD) hat einen dramatischen Mittwoch hinter sich: Das Edelmetall fiel bis auf 38,65 US-Dollar je Feinunze und damit auf den tiefsten Stand seit August 2025, schloss aber deutlich höher und notiert am Donnerstagmorgen um 41,4 Dollar. Auslöser waren heiße US-Inflationsdaten, die eine Zinserhöhung der Fed im Dezember fest einpreisen, und neue Zollpläne. Auch Gold rutschte zeitweise unter 3.500 Dollar.
Silberpreis: Tief bei 38,65 Dollar, zwei Drittel unter dem Rekord – wer hält in den Silberminen durch?
Der Silberpreis fiel am Mittwoch bis auf 38,65 US-Dollar je Unze, den tiefsten Stand seit August 2025, und stieg bis Donnerstagmorgen wieder auf rund 41,4 Dollar. Was hinter dem Ausverkauf bei Silber und Gold steckt, was das Gold-Silber-Verhältnis von 86 verrät und welche Silberminen einen Puffer haben.
Am Donnerstag ist in den USA Thanksgiving, die US-Börsen bleiben geschlossen, der Handel läuft dünn. Für Anleger stellt sich die Frage, ob der Silberpreis nach dem Ausverkauf einen Boden gefunden hat oder ob die Erholung nur ein Feiertagseffekt ist. Dieser Artikel ordnet Silber, Gold und die großen Silberminen ein.
Silberpreis aktuell
Warum ist der Silberpreis am Mittwoch so stark gefallen – und wieder gestiegen?
Am Mittwoch, dem 25. November, stürzte Silber nach Reuters-Angaben bis auf 38,65 Dollar. Laut Trading Economics fiel es damit erstmals seit August 2025 unter die Marke von 40 Dollar. Gold verlor zeitweise rund 3 Prozent auf 3.445,89 Dollar (16:13 Uhr GMT) und rutschte erstmals seit September 2025 unter 3.500 Dollar. Zum Handelsschluss stand Gold wieder bei 3.581 Dollar (CNBC), Silber bei 41,47 Dollar (finanzen.net, Mittwochabend). Vom Tagestief gerechnet ist das ein Plus von gut 7 Prozent bei Silber.
Inflation und Zinsen
Die US-Kernrate des PCE-Preisindex lag im Oktober bei 3,3 Prozent und damit über den erwarteten 3,2 Prozent (BEA via Yahoo Finance). Eine Zinserhöhung im Dezember gilt laut CME FedWatch (via Reuters) als vollständig eingepreist. Höhere Zinsen belasten Edelmetalle, weil Silber und Gold keine Zinsen abwerfen.
Konjunktur und Zölle
Das US-Wachstum im dritten Quartal wurde auf 4,3 Prozent revidiert. Zusätzlich schlägt die US-Handelsbehörde USTR neue Zölle gegen 14 Volkswirtschaften vor. Die Nasdaq fiel zeitweise um 4,6 Prozent (CNBC).
Short-Eindeckung
Laut Ilya Spivak (Tastylive, via Reuters) deckten Leerverkäufer ihre Positionen vor dem Feiertag ein. Das erklärt einen Teil der Erholung vom Tief.
Das große Bild
Wie weit liegt Silber unter dem Rekord – und was sagt das Gold-Silber-Verhältnis?
Silber kostet heute rund ein Drittel dessen, was Anleger im Januar 2026 zahlten: Trading Economics nennt 121,64 Dollar als historisches Hoch. In den vergangenen drei Monaten verlor der Silberpreis 43,6 Prozent, Gold 26,2 Prozent (Investing.com, 25.11.). Weil Silber nicht nur Anlage-, sondern auch Industriemetall ist, schwankt es traditionell stärker als Gold. Das Gold-Silber-Verhältnis liegt bei 86: Für eine Unze Gold bekommt man derzeit 86 Unzen Silber.
|Edelmetall
|Preis
|Veränderung
|Gold
|3.565,05
|-0,78 %
|Silber
|41,35
|-0,06 %
|Platin
|1.286
|+2,27 %
|Palladium
|873
|+2,40 %
Preise in US-Dollar je Feinunze; Platin und Palladium aus dem Mittwochabend-Kursblock.
Quelle: wallstreet-online (26.11., 09:12 Uhr MEZ), finanzen.net (25.11., 20:43 Uhr)
In Euro gerechnet entspricht der Silberpreis bei einem Wechselkurs von rund 1,09 etwa 38 Euro je Unze.
Silberminen
Wie schlagen sich Pan American Silver, First Majestic und Coeur Mining – und wer hat einen Puffer?
Die Silberminen verloren in drei Monaten ähnlich viel wie das Metall selbst. Laut Investing.com (Stand 25.11., 10:06 Uhr New Yorker Zeit) stand Pan American Silver (PAAS) bei 30,11 Dollar (-44,4 Prozent in drei Monaten), First Majestic (AG) bei 10,29 Dollar (-51,6 Prozent), Coeur Mining (CDE) bei 10,75 Dollar (-50,2 Prozent) und Endeavour Silver (EXK) bei 5,52 Dollar (-50,0 Prozent). Der erwartete Hebel der Minenaktien auf den Silberpreis ist also kaum größer als das Minus des Metalls: Pan American entspricht ihm fast genau, First Majestic liegt rund 8 Prozentpunkte darunter.
Entscheidend ist die Bilanz. Investing.com hebt hervor, dass Pan American Silver und First Majestic mehr Barmittel als Schulden haben, Coeur und Newmont Aktienrückkäufe laufen lassen und Royalty-Gesellschaften wie Franco-Nevada ohne eigene Minenkosten auskommen. Feste Kosten verstärken bei Förderern jeden Preisrückgang in der Marge. Alle vier Silberwerte notieren nur 2 bis 4 Prozent über ihrem 52-Wochen-Tief.
Termine
Welche Daten bewegen den Silberpreis als Nächstes?
Banken bleiben beim Gold langfristig zuversichtlich: JPMorgan erwartet laut CNBC (25.11.) 4.500 Dollar je Unze bis Ende 2027, die Commerzbank 4.100 Dollar. Es handelt sich um Einschätzungen Dritter, nicht um Prognosen von aktiencheck.de.
FAQ
Häufige Fragen zum Silberpreis
Wie hoch ist der Silberpreis aktuell? Am Donnerstagmorgen (26.11., 09:12 Uhr MEZ) lag der Silberpreis bei rund 41,35 US-Dollar je Unze (wallstreet-online), nach 38,65 Dollar am Mittwochstief.
Warum fällt Silber stärker als Gold? Silber ist zugleich Anlage- und Industriemetall und reagiert daher stärker auf Konjunktur- und Zollsorgen. In drei Monaten verlor Silber 43,6 Prozent, Gold 26,2 Prozent (Investing.com).
Was sagen Analysten zur Silber Prognose? aktiencheck.de gibt keine Preisprognosen ab. Das Trading-Economics-Modell erwartet laut Seite vom 26.11. 40,19 Dollar zum Jahresende und 32,89 Dollar in zwölf Monaten; Modellwerte sind keine Zusage.
Welche Silberminen sind betroffen? Pan American Silver, First Majestic, Coeur Mining und Endeavour Silver verloren in drei Monaten zwischen 44 und 52 Prozent.
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