Die Silberminen verloren in drei Monaten ähnlich viel wie das Metall selbst. Laut Investing.com (Stand 25.11., 10:06 Uhr New Yorker Zeit) stand Pan American Silver (PAAS) bei 30,11 Dollar (-44,4 Prozent in drei Monaten), First Majestic (AG) bei 10,29 Dollar (-51,6 Prozent), Coeur Mining (CDE) bei 10,75 Dollar (-50,2 Prozent) und Endeavour Silver (EXK) bei 5,52 Dollar (-50,0 Prozent). Der erwartete Hebel der Minenaktien auf den Silberpreis ist also kaum größer als das Minus des Metalls: Pan American entspricht ihm fast genau, First Majestic liegt rund 8 Prozentpunkte darunter.

Entscheidend ist die Bilanz. Investing.com hebt hervor, dass Pan American Silver und First Majestic mehr Barmittel als Schulden haben, Coeur und Newmont Aktienrückkäufe laufen lassen und Royalty-Gesellschaften wie Franco-Nevada ohne eigene Minenkosten auskommen. Feste Kosten verstärken bei Förderern jeden Preisrückgang in der Marge. Alle vier Silberwerte notieren nur 2 bis 4 Prozent über ihrem 52-Wochen-Tief.