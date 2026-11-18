Der Silberpreis fällt und fällt. In der Asien-Session in der Nacht zu Mittwoch rutschte Silber laut FXStreet auf den tiefsten Stand seit 13 Monaten, der Spotpreis notierte zeitweise bei rund 46,40 Dollar je Feinunze – umgerechnet etwa 41,90 Euro. Auslöser ist dieselbe Mischung, die auch den Goldpreis erstmals seit September 2025 unter 3.800 Dollar gedrückt hat: Zinserhöhungserwartungen an die Fed und ein starker US-Dollar. Für Silber, das Ende Januar noch bei rund 121 Dollar ein Rekordhoch markiert hatte, bedeutet das ein Minus von mehr als 60 Prozent.
Silberpreis: Rutsch auf 13-Monats-Tief, mehr als 60 Prozent unter dem Rekord – wo findet Silber seinen Boden?
Der Silberpreis ist in der Nacht zu Mittwoch zeitweise bis auf rund 46,40 Dollar je Feinunze gefallen – so tief wie seit 13 Monaten nicht. Gold rutscht unter 3.800 Dollar, die Fed steuert auf eine Zinserhöhung zu, der Dollar ist stark. Warum Silber härter fällt als Gold, was das sechste Defizitjahr bedeutet und welche Termine jetzt zählen.
Die Nacht in Asien
Warum fällt der Silberpreis heute stärker als Gold?
Silber ist das nervösere der beiden großen Edelmetalle – nach oben wie nach unten. Genau das zeigt sich in dieser Woche.
Schon am Montag hatte Silber laut FXStreet mit weniger als 47,50 Dollar ein neues Jahrestief erreicht, Forbes meldete für Gold und Silber gleichzeitig die tiefsten Preise seit 13 Monaten. Die Erholung am Dienstag um rund 0,8 Prozent, die der Händler USAGOLD verzeichnete, war nur ein kurzes Durchatmen. In der Nacht zu Mittwoch setzte sich der Ausverkauf fort, parallel zum Bruch der 3.800-Dollar-Marke beim Gold.
Der Grund für die größere Wucht liegt in der doppelten Natur des Metalls. Silber ist zugleich Edelmetall und Industrierohstoff. Steigende Zinsen machen das zinslose Metall als Wertaufbewahrung weniger attraktiv – das trifft Gold und Silber gleichermaßen. Zusätzlich drücken höhere Finanzierungskosten auf die Konjunkturerwartungen und damit auf die industrielle Nachfrage, von der beim Gold kaum etwas abhängt. Hinzu kommt: Der Silbermarkt ist deutlich kleiner und wird stärker von spekulativem Kapital bewegt. Wenn dieses Kapital den Rückzug antritt, fallen die Preise schneller.
Die Gold/Silber-Ratio, die angibt, wie viele Unzen Silber man für eine Unze Gold bekommt, liegt bei einem Goldpreis knapp unter 3.800 Dollar und rund 46,40 Dollar für Silber bei etwa 82. Ein steigender Wert bedeutet, dass Silber relativ zum Gold an Boden verliert – ein typisches Muster in Phasen, in denen Anleger Risiko abbauen.
|Datum
|Silber
|Gold
|Was geschah
|Do., 12.11.
|unter 50 $
|3.866 $ (−3 %)
|Dollar auf 19-Monats-Hoch, Wetten auf Fed-Zinserhöhung
|Mo., 16.11.
|unter 47,50 $
|13-Monats-Tief
|Neues Jahrestief bei beiden Metallen
|Di., 17.11.
|+0,8 %
|3.842 $
|Kurze Gegenbewegung
|Mi., 18.11. (Asien)
|rund 46,40 $
|unter 3.800 $
|Tiefster Stand seit 13 Monaten
Spotpreise je Feinunze in US-Dollar, gerundet; Zeitangaben laut den jeweiligen Marktberichten.
Quelle: USAGOLD (12. und 17.11.), FXStreet (16. und 18.11.), ChainCatcher; eigene Zusammenstellung
Das große Bild
Was treibt den Silberpreis – Fed, Dollar oder Nachfrage?
Der wichtigste Treiber sitzt in Washington. An den Terminmärkten gilt eine Zinserhöhung der US-Notenbank im Dezember inzwischen als nahezu ausgemacht, die Wahrscheinlichkeit lag zuletzt laut CME FedWatch bei rund 95 Prozent. Die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen notiert bei rund 5,1 Prozent. Höhere Realzinsen erhöhen die Opportunitätskosten von Edelmetallen, die keine Zinsen abwerfen. Gleichzeitig ist der Dollar gefragt: Der Euro fiel zuletzt auf den tiefsten Stand seit Mai 2025 um 1,11 Dollar. Weil Silber in Dollar gehandelt wird, verteuert ein starker Dollar das Metall für Käufer außerhalb der USA. Hintergrund des Zinsdrucks sind die hohen Energiepreise infolge des Kriegs am Golf, die die Inflation weltweit nach oben treiben – im Euroraum lag sie im Oktober bei 4,0 Prozent.
Auf der Angebotsseite bleibt das Bild dagegen angespannt. Nach Einschätzung des Analysehauses Metals Focus vom 13. November steuert der Silbermarkt auf das sechste Defizitjahr in Folge zu – obwohl die Nachfrage aus der Solarindustrie schwächer ausfällt. Insgesamt dürfte die Silbernachfrage 2026 laut Metals Focus um rund 5 Prozent sinken, vor allem wegen schwächerer Käufe von Schmuck. Das ist der Kern des Dilemmas: Das physische Defizit stützt den Silberpreis auf längere Sicht, kurzfristig aber dominieren Zinsen, Dollar und Kapitalflüsse.
Silber bezahlt für eine Zinserhöhung, die noch gar nicht stattgefunden hat.
Bemerkenswert ist auch die Rolle der Solarbranche. Lange galt der Photovoltaik-Boom als tragende Säule der Silber-These, weil Solarzellen große Mengen des Metalls benötigen. Inzwischen fällt die Nachfrage aus der Solarindustrie schwächer aus, auch weil die Hersteller den Silbereinsatz je Zelle senken. Die Industrie bleibt ein wichtiger Abnehmer, aber sie ist nicht mehr der Motor, der die Rally Anfang 2026 getragen hat. Getragen wurde die Rekordjagd vor allem von Investoren – und genau diese Gruppe zieht sich nun zurück.
Rohstoff-Aktien
Was bedeutet der Silberpreis für Minenaktien und Silber-ETCs?
Für Silberproduzenten wie Pan American Silver, First Majestic Silver oder Hecla Mining wirkt der Preisrutsch wie ein Hebel: Ihre Förderkosten bleiben weitgehend gleich, während der Erlös je Unze sinkt. Steigt der Silberpreis, wachsen die Margen überproportional – fällt er, schrumpfen sie ebenso stark. Streaming-Gesellschaften wie Wheaton Precious Metals, die Metall zu festen Preisen abnehmen, sind weniger direkt den Kosten ausgesetzt, hängen aber ebenfalls am Silber- und Goldpreis.
Wer Silber über börsengehandelte Produkte hält, etwa den iShares Silver Trust (SLV) in den USA oder physisch besicherte Silber-ETCs an Xetra, trägt das Preisrisiko unmittelbar. Für Anleger im Euroraum kommt das Währungsrisiko hinzu: Ein steigender Dollar hat den Rückgang in Euro zuletzt etwas abgefedert, ein fallender Dollar würde ihn verstärken.
Der Kalender
Welche Termine bewegen den Silberpreis als Nächstes?
Heute, 13 Uhr MEZ: LBMA-Silberfixing
Der Londoner Referenzpreis zeigt, ob sich der Preis im europäischen Handel stabilisiert oder ob der Verkaufsdruck aus Asien anhält.
Heute, 20 Uhr MEZ: Protokoll der Fed-Sitzung
Das FOMC-Protokoll zeigt, wie viele Notenbanker schon im Oktober für eine Straffung waren. Ein falkenhafter Ton könnte die Zinswetten weiter anheizen.
Dezember: Zinsentscheidungen von Fed und EZB
Die EZB entscheidet am 17. Dezember. Für Silber ist vor allem entscheidend, ob die Fed die Erwartungen bestätigt oder überrascht.
Freitags: CFTC-Positionierung
Die wöchentlichen Daten der US-Terminmarktaufsicht zeigen, ob spekulative Anleger ihre Long-Positionen weiter abbauen.
Häufige Fragen zum Silberpreis
Wie hoch ist der Silberpreis aktuell?
In der Asien-Session in der Nacht zu Mittwoch, 18. November, fiel der Silberpreis zeitweise auf rund 46,40 Dollar je Feinunze, das entspricht etwa 41,90 Euro. Das ist der tiefste Stand seit 13 Monaten.
Warum fällt der Silberpreis?
Vor allem wegen der erwarteten Zinserhöhung der Fed im Dezember und des starken US-Dollars. Silber reagiert darauf stärker als Gold, weil der Markt kleiner ist und zusätzlich von der Industriekonjunktur abhängt.
Wie weit ist Silber vom Rekordhoch entfernt?
Das Rekordhoch lag Ende Januar 2026 bei rund 121 Dollar. Beim aktuellen Niveau beträgt der Abstand mehr als 60 Prozent.
Gibt es beim Silber weiter ein Angebotsdefizit?
Ja. Metals Focus erwartet für 2026 das sechste Defizitjahr in Folge, auch wenn die Nachfrage insgesamt um rund 5 Prozent sinken dürfte.
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