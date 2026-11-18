Schon am Montag hatte Silber laut FXStreet mit weniger als 47,50 Dollar ein neues Jahrestief erreicht, Forbes meldete für Gold und Silber gleichzeitig die tiefsten Preise seit 13 Monaten. Die Erholung am Dienstag um rund 0,8 Prozent, die der Händler USAGOLD verzeichnete, war nur ein kurzes Durchatmen. In der Nacht zu Mittwoch setzte sich der Ausverkauf fort, parallel zum Bruch der 3.800-Dollar-Marke beim Gold.

Der Grund für die größere Wucht liegt in der doppelten Natur des Metalls. Silber ist zugleich Edelmetall und Industrierohstoff. Steigende Zinsen machen das zinslose Metall als Wertaufbewahrung weniger attraktiv – das trifft Gold und Silber gleichermaßen. Zusätzlich drücken höhere Finanzierungskosten auf die Konjunkturerwartungen und damit auf die industrielle Nachfrage, von der beim Gold kaum etwas abhängt. Hinzu kommt: Der Silbermarkt ist deutlich kleiner und wird stärker von spekulativem Kapital bewegt. Wenn dieses Kapital den Rückzug antritt, fallen die Preise schneller.

Die Gold/Silber-Ratio, die angibt, wie viele Unzen Silber man für eine Unze Gold bekommt, liegt bei einem Goldpreis knapp unter 3.800 Dollar und rund 46,40 Dollar für Silber bei etwa 82. Ein steigender Wert bedeutet, dass Silber relativ zum Gold an Boden verliert – ein typisches Muster in Phasen, in denen Anleger Risiko abbauen.