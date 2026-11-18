Ein Teil der Nachfrage kommt aus der Industrie. Die LBBW hatte am 4. Dezember 2025 betont, Silber hänge stark von der industriellen Nachfrage ab. Aktuelle Zahlen zu Solar-, Elektronik- oder ETF-Nachfrage liegen für diesen Mittwoch nicht vor; auch das Silver Institute oder die CFTC-Positionierung haben am Tag keine neuen Daten geliefert, die wir belegen können. Das bedeutet: Die Bewegung vom Mittwoch ist vor allem ein Zins- und Dollar-Ereignis, kein Nachfrage-Ereignis.

Die Fed spielt dabei die Hauptrolle. Laut Reuters sehen die Terminmärkte nach dem CME-FedWatch-Tool mit 95 Prozent einen Schritt um 25 Basispunkte im Dezember, mit 5 Prozent einen um 50 Basispunkte. Die nächste Sitzung findet am 8. und 9. Dezember statt, am Mittwochabend stand das Protokoll der Oktober-Sitzung an. Für Industriemetalle kommt hinzu, dass Kupfer mit rund sechs Prozent Minus ebenfalls auf ein Jahrestief fiel (Gokhshtein), was auf eine breite Rohstoff-Schwäche hindeutet.

Für Silberminen und andere Rohstoff-Aktien sind das schwierige Zeiten: Wenn der Silberpreis nachgibt, sinken tendenziell die Margen, und viele Minenaktien reagieren überproportional. Kurse einzelner Silberwerte wie Pan American Silver, First Majestic oder Hecla lagen bis zum Abend nicht verlässlich vor, darum nennen wir hier keine Kursbewegungen.