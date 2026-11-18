Der Silberpreis ist am Mittwoch um gut fünf Prozent auf rund 44,89 US-Dollar je Feinunze gefallen, den tiefsten Stand seit dem 26. September 2025. Das meldet der Markets Desk von Gokhshtein für 18:12 Uhr MEZ, Reuters nannte um 15:55 Uhr MEZ 45,26 Dollar und ein Minus von 4,5 Prozent. Auslöser ist derselbe Mix wie bei Gold: ein starker Dollar und die Erwartung weiterer Zinserhöhungen der US-Notenbank Fed.
Silberpreis: Minus 5 Prozent auf unter 45 Dollar, Tief seit September 2025 – wie lange hält die Industrie-Nachfrage dem Dollar stand?
Der Silberpreis rutscht am Mittwoch auf rund 45 Dollar je Unze und liegt damit seit Jahresbeginn gut ein Drittel im Minus. Stärkerer Dollar und Wetten auf weitere Fed-Zinserhöhungen drücken Silber stärker als Gold. Was Anleger bei Silber, Gold-Silber-Verhältnis und Silberminen jetzt beobachten.
Silber ist damit der schwächere Zwilling des Goldpreises. Die Spotkurse für Gold fielen laut Gokhshtein um 3,1 Prozent auf 3.744,40 Dollar, Silber verlor mehr als fünf Prozent. Für Anleger im Euro-Raum zählt zusätzlich der Wechselkurs: Ein starker Dollar macht Edelmetalle in Euro tendenziell weniger günstig, als es der Dollar-Preis nahelegt. Eine verlässliche Euro-Notierung je Unze lag bis zum Abend nicht vor.
Silberpreis aktuell
Warum fällt der Silberpreis heute stärker als Gold?
Silber ist Geldanlage und Industriemetall zugleich. Fallen die Preise, verkaufen Finanzinvestoren zuerst, weil der Markt kleiner und beweglicher ist als bei Gold. Reuters nennt als Auslöser den Dollar auf einem 19-Monatshoch, steigende Anleiherenditen und Äußerungen von Fed-Vertretern, die weitere Straffungen für nötig halten. Der PRICE Futures Group zufolge kamen Momentum-Verkäufe bei Edelmetallen hinzu: Silber (COMEX Dezember) lag am Vormittag bei 45,655 Dollar, ein Minus von 1,702 Dollar.
Wie tief der Einbruch ist, zeigt der Jahresvergleich. Der S&P GSCI Silver Index steht laut Reuters seit Jahresbeginn bei minus 35,42 Prozent und binnen fünf Handelstagen bei minus 11,65 Prozent. Zum Vergleich: Die Deutsche Börse berichtete am 3. Dezember 2025 von einem Silberpreis knapp unter 59 Dollar. Gegenüber diesem Stand fehlen heute rund ein Viertel.
|Metall
|Kurs
|Veränderung
|Gold (Spot)
|3.744,40 USD
|-3,1 %
|Silber (Spot)
|44,89 USD
|-5,2 %
|Platin
|1.367,30 USD
|-4,4 %
|Palladium
|950,00 USD
|-2,2 %
Silber und Gold: Gokhshtein, 18:12 Uhr MEZ. Platin und Palladium: Reuters/PRICE, Vormittag bis Nachmittag; die Zeitpunkte unterscheiden sich, die Werte sind nur bedingt vergleichbar.
Quelle: Gokhshtein/Markets Desk; Reuters via MarketScreener; PRICE Futures Group, alle 18.11.2026
Gold-Silber-Verhältnis
Was sagt das Gold-Silber-Verhältnis über den Silberpreis?
Das Gold-Silber-Verhältnis gibt an, wie viele Unzen Silber eine Unze Gold kosten. Aus den Kursen von 18:12 Uhr MEZ ergibt sich ein Wert von rund 83. Ein hoher Wert bedeutet, dass Silber im Vergleich zu Gold billig ist, ein niedriger das Gegenteil. Aussagekraft hat das nur im Verhältnis zur eigenen Vergangenheit; für eine Wende im Silberpreis liefert die Kennzahl allein keinen Beleg. Einschätzung der Redaktion: Dass Silber heute stärker fällt als Gold, passt zum Muster, dass der Silberpreis in unruhigen Phasen die größeren Ausschläge zeigt.
Industrie und Fed
Wie viel Industrie-Nachfrage trägt den Silberpreis?
Ein Teil der Nachfrage kommt aus der Industrie. Die LBBW hatte am 4. Dezember 2025 betont, Silber hänge stark von der industriellen Nachfrage ab. Aktuelle Zahlen zu Solar-, Elektronik- oder ETF-Nachfrage liegen für diesen Mittwoch nicht vor; auch das Silver Institute oder die CFTC-Positionierung haben am Tag keine neuen Daten geliefert, die wir belegen können. Das bedeutet: Die Bewegung vom Mittwoch ist vor allem ein Zins- und Dollar-Ereignis, kein Nachfrage-Ereignis.
Die Fed spielt dabei die Hauptrolle. Laut Reuters sehen die Terminmärkte nach dem CME-FedWatch-Tool mit 95 Prozent einen Schritt um 25 Basispunkte im Dezember, mit 5 Prozent einen um 50 Basispunkte. Die nächste Sitzung findet am 8. und 9. Dezember statt, am Mittwochabend stand das Protokoll der Oktober-Sitzung an. Für Industriemetalle kommt hinzu, dass Kupfer mit rund sechs Prozent Minus ebenfalls auf ein Jahrestief fiel (Gokhshtein), was auf eine breite Rohstoff-Schwäche hindeutet.
Für Silberminen und andere Rohstoff-Aktien sind das schwierige Zeiten: Wenn der Silberpreis nachgibt, sinken tendenziell die Margen, und viele Minenaktien reagieren überproportional. Kurse einzelner Silberwerte wie Pan American Silver, First Majestic oder Hecla lagen bis zum Abend nicht verlässlich vor, darum nennen wir hier keine Kursbewegungen.
Termine
Was beobachten Anleger beim Silberpreis jetzt?
Das Fed-Protokoll vom Mittwochabend und die Sitzung am 8. und 9. Dezember.
Den Dollar nach dem 19-Monatshoch und die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen.
Ob der Silberpreis die Marke von 44 Dollar verteidigt, eine offene Frage der Chartbeobachter.
Kupfer und Gold als Taktgeber für die gesamte Rohstoff-Stimmung.
FAQ
Häufige Fragen zum Silberpreis
Wie hoch ist der Silberpreis aktuell? Um 18:12 Uhr MEZ am 18. November 2026 lag der Spotpreis laut Gokhshtein bei 44,89 Dollar je Unze, Reuters nannte um 15:55 Uhr MEZ 45,26 Dollar.
Warum fällt der Silberpreis? Der Dollar steht auf einem 19-Monatshoch, die Renditen steigen und der Markt rechnet mit weiteren Zinserhöhungen der Fed. Das macht zinslose Edelmetalle weniger attraktiv.
Was ist das Gold-Silber-Verhältnis? Es zeigt, wie viele Unzen Silber eine Unze Gold kosten. Am Mittwochabend lag es bei rund 83.
Wie stark ist Silber im Jahr 2026 gefallen? Der S&P GSCI Silver Index liegt seit Jahresbeginn bei minus 35,42 Prozent.
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