Der Silberpreis erlebt einen rabenschwarzen Wochenstart: Am Montagabend kostete die Feinunze Silber um 22:03 Uhr MEZ nur noch 46,96 US-Dollar, ein Minus von 3,70 Prozent – in Euro sind es 42,71 Euro (laut gold.de). Im Tagesverlauf rutschte das Edelmetall laut Kitco bis auf 46,43 Dollar und damit auf das tiefste Niveau seit rund einem Jahr. Während Gold nur moderat nachgab, wurde Silber regelrecht abverkauft. Das Verhältnis von Gold- zu Silberpreis kletterte auf rund 82 – ein Signal, das erfahrene Edelmetall-Anleger elektrisiert.
Silberpreis: Minus 3,7 Prozent an einem Tag – Gold-Silber-Ratio springt über 82 – wird Silber jetzt zum Schnäppchen oder zur Falle?
Der Silberpreis fällt auf den tiefsten Stand seit rund einem Jahr und kostet nur noch knapp 47 Dollar je Feinunze. Silber verliert damit fast fünfmal so stark wie Gold. Dahinter stecken Zinsängste, ein starker Dollar und eine schwächere Industrienachfrage. Wie es um das Edelmetall wirklich steht und welche Zahlen Anleger jetzt kennen sollten.
Die Tagesbilanz
Warum fällt der Silberpreis so viel stärker als Gold?
Silber ist das nervöse Geschwister des Goldes. Es hängt am selben Zinsmotor – aber zusätzlich an der Konjunktur.
Der gemeinsame Gegner beider Edelmetalle ist die US-Geldpolitik. Händler preisen laut CME FedWatch mit rund 90 Prozent Wahrscheinlichkeit eine Zinserhöhung der Fed im Dezember ein, der Dollar notiert auf dem höchsten Stand seit April 2025, zehnjährige US-Staatsanleihen rentieren über 5 Prozent. Für zinslose Anlagen wie Gold und Silber ist das ein schwieriges Umfeld.
Silber hat aber eine zweite Seite: Mehr als die Hälfte der Nachfrage kommt aus der Industrie – Elektronik, Elektroautos und vor allem Solarmodule. Und genau hier bröckelt es. Laut einer am Freitag veröffentlichten und von Reuters zitierten Studie dürfte die weltweite Silbernachfrage 2026 um 5 Prozent sinken. Als Gründe werden eine schwächere Schmucknachfrage und ein geringerer Silbereinsatz in Solarzellen genannt – die hohen Preise der vergangenen Monate haben Hersteller dazu gebracht, Silber zu sparen oder zu ersetzen.
Hinzu kommen schwache Konjunkturdaten aus China, dem wichtigsten Industriekunden für Silber: Die Industrieproduktion wuchs im Oktober nur um 4,8 Prozent und damit langsamer als erwartet, die Einzelhandelsumsätze legten lediglich um 0,4 Prozent zu. Der Ausverkauf bei Technologieaktien in den USA verstärkte den Abgabedruck zusätzlich.
Das große Bild
Was sagt die Gold-Silber-Ratio über den Silberpreis?
Die Gold-Silber-Ratio gibt an, wie viele Unzen Silber man für eine Unze Gold bekommt. Am Montag stieg sie laut USAGOLD von 79,7 auf rund 82,2 – laut Saxo Bank der höchste Stand seit etwa einem Jahr. Historisch gilt ein hoher Wert als Zeichen dafür, dass Silber im Vergleich zu Gold günstig ist. Doch eine steigende Ratio heißt zunächst nur eines: Silber verliert schneller als Gold. Eine Garantie für eine Gegenbewegung ist das nicht.
Wie extrem die Fallhöhe ist, zeigt der Blick auf das Rekordhoch. Am 26. Januar 2026 kostete Silber noch 121,65 Dollar je Feinunze. Seither hat das Edelmetall rund 61 Prozent verloren. Aus dem Spekulationsrausch des Jahresanfangs ist ein Ausverkauf geworden, der auch langfristig orientierte Anleger auf eine harte Probe stellt.
Silber ist das Edelmetall mit dem größten Hebel – nach oben wie nach unten.
|Kennzahl
|Wert
|Silberpreis Spot, 16.11., 22:03 MEZ
|46,96 $ (42,71 €)
|Tagesveränderung
|−3,70 %
|COMEX-Silber Dezember, Freitagsschluss 13.11.
|49,12 $
|Rekordhoch 26.01.2026
|121,65 $
|Gold-Silber-Ratio, Vortag
|79,7
|Gold-Silber-Ratio, 16.11.
|rund 82
Quelle: gold.de (22:03 MEZ); USAGOLD; Upstox (COMEX, 12:43 IST)
Angebot und Nachfrage
Gibt es beim Silber noch ein Defizit?
Hier liegt der spannendste Widerspruch im Silbermarkt. Das Silver Institute erwartet laut seinem Zwischenbericht aus der Vorwoche für 2026 das sechste Jahr in Folge ein Marktdefizit – es wird also mehr Silber verbraucht als aus Minen und Recycling nachkommt. Gleichzeitig sinkt die Gesamtnachfrage. Beides kann zusammenpassen: Das Defizit schrumpft, verschwindet aber nicht. Für die Silberpreis-Entwicklung ist entscheidend, ob die Lager weiter abgebaut werden oder ob sich der Markt bei schwächerer Industrienachfrage wieder ausgleicht.
Die Aktien
Wie reagieren Silber-Aktien auf den Preisrutsch?
Silberproduzenten wie Pan American Silver, First Majestic oder Hecla Mining hängen besonders eng am Silberpreis. Weil ihre Kosten weitgehend fix sind, schlägt jede Preisbewegung überproportional auf die Gewinne durch – der klassische Hebel der Minenaktien. Viele Silberminen fördern zudem Gold, Zink oder Blei als Nebenprodukte, was den Effekt etwas abfedert. Wer über ein Silber-ETC oder den iShares Silver Trust investiert, ist dagegen direkt am Silberpreis beteiligt.
Die Termine
Welche Termine bewegen den Silberpreis?
Dienstag, 17. November, 14:30 Uhr MEZ: US-Einzelhandelsumsätze Oktober
Mittwoch, 18. November, 20:00 Uhr MEZ: Protokoll der letzten Fed-Sitzung
9. Dezember: Zinsentscheid der Fed
Häufige Fragen zum Silberpreis
Wie hoch ist der Silberpreis aktuell?
Am 16. November um 22:03 Uhr MEZ kostete die Feinunze Silber 46,96 Dollar beziehungsweise 42,71 Euro (gold.de).
Warum fällt Silber stärker als Gold?
Silber reagiert neben Zinsen und Dollar auch auf die Konjunktur, und die Industrienachfrage – vor allem aus der Solarbranche – schwächelt.
Was bedeutet eine Gold-Silber-Ratio von 82?
Für eine Unze Gold bekommt man rund 82 Unzen Silber. Ein hoher Wert gilt historisch als Zeichen relativ günstigen Silbers, ist aber kein Signal für eine Trendwende.
Wie weit ist der Silberpreis vom Rekord entfernt?
Rund 61 Prozent unter dem Rekordhoch von 121,65 Dollar vom 26. Januar 2026.
War dieser Artikel hilfreich?
Die Inhalte auf AktienCheck.de dienen ausschließlich der Information und stellen keine individuelle Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals verbunden.