Der gemeinsame Gegner beider Edelmetalle ist die US-Geldpolitik. Händler preisen laut CME FedWatch mit rund 90 Prozent Wahrscheinlichkeit eine Zinserhöhung der Fed im Dezember ein, der Dollar notiert auf dem höchsten Stand seit April 2025, zehnjährige US-Staatsanleihen rentieren über 5 Prozent. Für zinslose Anlagen wie Gold und Silber ist das ein schwieriges Umfeld.

Silber hat aber eine zweite Seite: Mehr als die Hälfte der Nachfrage kommt aus der Industrie – Elektronik, Elektroautos und vor allem Solarmodule. Und genau hier bröckelt es. Laut einer am Freitag veröffentlichten und von Reuters zitierten Studie dürfte die weltweite Silbernachfrage 2026 um 5 Prozent sinken. Als Gründe werden eine schwächere Schmucknachfrage und ein geringerer Silbereinsatz in Solarzellen genannt – die hohen Preise der vergangenen Monate haben Hersteller dazu gebracht, Silber zu sparen oder zu ersetzen.