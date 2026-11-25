Der Silberpreis steht am Mittwoch, dem 25. November 2026, an einer Schlüsselmarke: Das Edelmetall notiert um die 40 Dollar je Feinunze und markiert damit den tiefsten Stand seit über 14 Monaten. Je nach Datenanbieter rutschte der Kurs zeitweise knapp unter die psychologisch wichtige Schwelle, das Jahrestief liegt nach Marktdaten bei 40,07 Dollar. Dahinter stehen ein starker US-Dollar, die Erwartung einer Zinserhöhung der Fed im Dezember und frische Inflationsdaten. Die Auswirkungen auf die Märkte reichen bis zu den Silberaktien: Pan American Silver und Hecla Mining schlossen am Dienstag klar im Minus.
Silberpreis kracht auf 40 Dollar: Pan American Silver und Hecla Mining im Abwärtssog - Wie lange hält die Marke?
Silber fällt am Mittwoch auf ein 14-Monats-Tief rund um 40 Dollar je Unze. Dollar, Zinsangst und eine hartnäckige Inflation drücken den Preis, Silberminen wie Pan American Silver und Hecla Mining leiden mit. Die Fed-Sitzung im Dezember, die Charttechnik und die Folgen für die Aktien.
Der Auslöser
Warum der Silberpreis nicht zur Ruhe kommt
Silber wirft keine Zinsen ab. Wenn die US-Notenbank Federal Reserve an der Zinsschraube dreht und der Dollar steigt, verliert das Metall im Vergleich zu verzinslichen Anlagen an Reiz. Genau dieser Mechanismus bestimmt derzeit den Silberpreis.
Am Mittwoch um 14:30 Uhr deutscher Zeit meldete das US-Handelsministerium die Oktober-Zahlen zur Inflation. Der PCE-Preisindex, das bevorzugte Inflationsmaß der Fed, stieg auf 3,8% gegenüber dem Vorjahr, nach 3,6% im September. Die Kernrate ohne Energie und Lebensmittel erreichte 3,3% und übertraf damit leicht die Erwartung von 3,2%. Die Fed tagt am 8. und 9. Dezember; nach Marktwahrscheinlichkeit von rund 98% ist eine Anhebung um 25 Basispunkte eingepreist. Ein Basispunkt ist ein Hundertstel Prozentpunkt. Weitere Erhöhungen bis 2027 sind zum Teil bereits in den Kursen enthalten.
Schon vor den Daten hatte der Silberpreis nachgegeben: Nach einem Anstieg von gut 5% am Montag auf rund 43,33 Dollar fiel er am Dienstag zeitweise um 4,7% und schloss bei etwa 40,81 Dollar. Am Mittwoch rutschte er weiter auf rund 40,15 bis 40,30 Dollar. Gold zeigt dasselbe Muster, notiert aber deutlich höher bei rund 3.530 Dollar je Unze.
|Zeitpunkt
|Silberpreis
|Einordnung
|Ende Januar 2026
|rund 121 $
|Allzeithoch
|Vor einem Monat
|rund 54 $
|Seither rund -26%
|Montag, 23. November
|43,33 $
|+5,1% in 24 Stunden
|Dienstag, 24. November
|40,81 $
|Tagesverlust zeitweise 4,7%
|Mittwoch, 25. November
|rund 40,3 $
|14-Monats-Tief, Jahrestief 40,07 $
Kurse je nach Datenanbieter leicht abweichend, Werte gerundet. Rekordhoch laut Marktdaten Ende Januar 2026.
Quelle: FXStreet, goldprice.dev, FinScans, Fortune, CoinCodex
Zinsen und Dollar
Fed-Zinserhöhung belastet das zinslose Metall
Die Rendite der zehnjährigen US-Staatsanleihe liegt seit Mitte November im Bereich von 5%. Der Dollar-Index erreichte zeitweise ein 19-Monats-Hoch bei rund 103,4 bis 103,7 Punkten. Beides verteuert Silber für Käufer außerhalb des Dollarraums und macht Anlagen mit laufendem Ertrag attraktiver. Gleichzeitig sind spekulative Anleger nach Marktberichten deutlich vorsichtiger geworden: Die Netto-Long-Positionen auf Silber sanken auf den tiefsten Stand seit Januar 2025.
Auch die Nachfrageseite liefert keine Entlastung. Das Beratungshaus Metals Focus erwartet für 2026 einen Rückgang der weltweiten Silbernachfrage um 5%. Zugleich bleibt die industrielle Nachfrage aus Solartechnik, Elektromobilität und Elektronik ein struktureller Pfeiler, wie die Marktberichte der vergangenen Wochen betonen.
Die Charttechnik
Was die 40-Dollar-Marke bedeutet
Die 40 Dollar sind die erste echte Auffanglinie nach dem Absturz von über 120 Dollar Ende Januar. Fällt der Kurs nachhaltig darunter, nennen Analysten die Zone um 38 Dollar als nächstes Ziel, in Marktkommentaren wird auch die Marke von 35 Dollar diskutiert. Für eine Trendwende müsste Silber nach Einschätzung von FXStreet über 45 Dollar steigen; aktuell liegt der Kurs unter dem 9-Tage-Durchschnitt von rund 44 Dollar. Wir geben keine Kursprognose ab: Die genannten Marken sind Einschätzungen von Marktbeobachtern.
Der Aktienbezug
Silberminen unter massivem Druck
Der Hebel von Silberaktien auf den Metallpreis ist hoch: Die Kosten einer Mine sind weitgehend fix, jeder Dollar weniger je Unze schlägt deshalb überproportional auf die Gewinne durch. Das zeigt der Dienstag. Die Titel schlossen alle im Minus, Schlusskurse vom 24. November:
|Aktie
|Schlusskurs
|Tagesveränderung
|52-Wochen-Spanne
|Pan American Silver (PAAS)
|31,07 $
|-3,9%
|30,37 - 69,99 $
|Hecla Mining (HL)
|10,90 $
|-2,7%
|10,38 - 34,17 $
|Coeur Mining (CDE)
|11,19 $
|-2,3%
|-
52-Wochen-Spannen laut Börsendaten. Coeur Mining: Spanne hier nicht ausgewiesen.
Quelle: Motley Fool, Google Finance
Pan American Silver (PAAS): Jahrestief in Sichtweite
Die Aktie des Silber- und Goldproduzenten mit Minen in Nord- und Südamerika schloss bei 31,07 Dollar und liegt damit nur noch rund 2% über dem Jahrestief von 30,37 Dollar. Vom Jahreshoch bei 69,99 Dollar fehlen rund 56%. Ein Lichtblick ist die Dividendenrendite von rund 2,4%, die den Kursrückgang aber nicht ausgleicht. Ein Silberpreis um 40 Dollar drückt auf die Margen.
Hecla Mining (HL): Größter US-Silberproduzent am Jahrestief
Hecla, nach eigenen Angaben der größte Primärsilberproduzent Nordamerikas, schloss bei 10,90 Dollar und damit nur knapp über dem 52-Wochen-Tief von 10,38 Dollar. Seit dem Januar-Hoch bei 34,17 Dollar hat die Aktie rund 68% verloren, etwa so viel wie der Silberpreis selbst.
Coeur Mining (CDE): Mitgerissen vom Metallpreis
Auch der US-Produzent Coeur verlor am Dienstag 2,3% auf 11,19 Dollar. Gemeinsam mit Hecla und Pan American steht die Aktie für die gesamte Branche: Solange der Silberpreis fällt, fehlen die Kurstreiber.
Die Kurse stammen vom Handelsschluss am Dienstag. Wie der Mittwoch an der Wall Street verläuft, hängt nun wesentlich von der Reaktion der Anleiherenditen auf die Inflationsdaten ab.
Der Ausblick
Fed, Feiertag und Charttest
Die Marktteilnehmer richten den Blick nach vorn: Am Donnerstag, dem 26. November, ruht der US-Handel wegen Thanksgiving. Am 8. und 9. Dezember entscheidet die Fed, bis dahin bestimmen Dollar, Renditen und Äußerungen von Notenbankern die Richtung. Hält die 40-Dollar-Marke, könnte der Silberpreis in eine Bodenbildung übergehen; ein Wochenschluss darunter würde den Weg in Richtung 38 Dollar öffnen. Für Anleger in Silberaktien gilt: Die Kurse folgen dem Metallpreis mit Hebel, Kursverluste sind jederzeit möglich.
FAQ
Häufige Fragen zum Silberpreis
Wie hoch ist der Silberpreis aktuell? Am 25. November 2026 notierte Silber bei rund 40 bis 40,5 Dollar je Feinunze, in Euro bei rund 36,6 bis 36,8 Euro. Einzelne Datenanbieter zeigten zeitweise Kurse knapp unter 40 Dollar.
Warum fällt der Silberpreis? Ein starker Dollar, hohe Anleiherenditen und die Erwartung einer Zinserhöhung der Fed im Dezember belasten das nicht verzinste Edelmetall. Dazu kommt eine schwächere Nachfrage von Spekulanten.
Wie stark ist Silber seit Jahresbeginn gefallen? Laut FXStreet-Daten um rund 43%; vom Rekordhoch Ende Januar bei rund 121 Dollar sind es rund zwei Drittel.
Welche Aktien leiden unter dem Silberpreis? Besonders Silberproduzenten wie Pan American Silver, Hecla Mining und Coeur Mining.
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