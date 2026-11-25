Am Mittwoch um 14:30 Uhr deutscher Zeit meldete das US-Handelsministerium die Oktober-Zahlen zur Inflation. Der PCE-Preisindex, das bevorzugte Inflationsmaß der Fed, stieg auf 3,8% gegenüber dem Vorjahr, nach 3,6% im September. Die Kernrate ohne Energie und Lebensmittel erreichte 3,3% und übertraf damit leicht die Erwartung von 3,2%. Die Fed tagt am 8. und 9. Dezember; nach Marktwahrscheinlichkeit von rund 98% ist eine Anhebung um 25 Basispunkte eingepreist. Ein Basispunkt ist ein Hundertstel Prozentpunkt. Weitere Erhöhungen bis 2027 sind zum Teil bereits in den Kursen enthalten.

Schon vor den Daten hatte der Silberpreis nachgegeben: Nach einem Anstieg von gut 5% am Montag auf rund 43,33 Dollar fiel er am Dienstag zeitweise um 4,7% und schloss bei etwa 40,81 Dollar. Am Mittwoch rutschte er weiter auf rund 40,15 bis 40,30 Dollar. Gold zeigt dasselbe Muster, notiert aber deutlich höher bei rund 3.530 Dollar je Unze.