Der Silberpreis ist am Mittwoch erstmals seit August 2025 unter die Marke von 40 US-Dollar je Feinunze gefallen: Laut Trading Economics notierte Silber am Vormittag bei 39,96 Dollar, rund 2,3 Prozent im Minus. Schon am Dienstag hatte das Edelmetall nach Angaben von Saxo etwa 5 Prozent auf 40,84 Dollar verloren. Auf Sicht eines Monats summiert sich das Minus auf gut ein Viertel, vom Rekord im Januar sind es rund zwei Drittel. Um 14:30 Uhr stehen die US-Inflationsdaten (PCE) an, die für die Zinserwartungen und damit für Gold, Silber und die Silber-Minenaktien entscheidend sind.
Silberpreis: Erstmals seit August 2025 unter 40 Dollar, Gold-Silber-Verhältnis bei 88 – was sagen die PCE-Daten um 14:30 Uhr?
Der Silberpreis fällt am Mittwoch unter die Marke von 40 Dollar je Unze und liegt rund 67 Prozent unter dem Januar-Rekord. Vor den US-Inflationsdaten um 14:30 Uhr stellt sich die Frage, ob eine Fed-Zinserhöhung im Dezember Silber und Silber-Minenaktien weiter belastet.
Silberpreis aktuell
Warum fällt der Silberpreis gerade so stark – und warum stärker als Gold?
Silber ist das Edelmetall mit der größten Hebelwirkung nach oben wie nach unten. Der Markt ist kleiner und weniger liquide als der Goldmarkt, und ein großer Teil der Nachfrage hängt an der Industrie, etwa an Elektronik und Solartechnik. Das erklärt, warum Silber im Abschwung meist schneller fällt als Gold, im Aufschwung aber auch schneller steigt.
Hinzu kommt die Gemengelage am Mittwoch. Saxo verweist auf den Ausverkauf bei KI-Aktien: Wer dort Verluste ausgleichen muss, verkauft liquide Metallpositionen mit, sogenannte Margin-Calls. Trading Economics nennt zusätzlich den festeren US-Dollar. Der Dollar-Index lag am Vormittag bei rund 103,9. Ein starker Dollar verteuert Silber für Käufer außerhalb des Dollarraums und dämpft die Nachfrage.
Gold gab am Mittwoch ebenfalls nach: Kitco meldete um 08:41 Uhr MEZ einen Spotpreis von 3.522,20 Dollar, ein Minus von rund 0,95 Prozent. Das Minus beim Silber fällt damit mehr als doppelt so hoch aus. In Euro gerechnet kostet die Feinunze Silber bei einem Kurs von etwa 1,095 Dollar je Euro rund 36,50 Euro, die Unze Gold rund 3.216 Euro (eigene Berechnung).
Was bedeutet das Gold-Silber-Verhältnis von 88?
Das Gold-Silber-Verhältnis zeigt, wie viele Unzen Silber man für eine Unze Gold bräuchte. Bei 3.522 Dollar für Gold und 39,96 Dollar für Silber liegt es bei rund 88 (eigene Berechnung). Ein hoher Wert bedeutet: Silber ist im Vergleich zu Gold ungewöhnlich billig geworden, weil es stärker verkauft wurde.
Ob ein hohes Verhältnis eine Gelegenheit oder ein Warnsignal ist, lässt sich daraus nicht ablesen. Es zeigt zunächst nur, dass Anleger Silber derzeit als das riskantere der beiden Metalle behandeln und es zuerst verkaufen, wenn Liquidität gebraucht wird. In Phasen steigender Zinsen und eines starken Dollars war das schon häufiger so.
|Metall
|Preis je Unze (USD)
|Tagesveränderung
|Preis je Unze (EUR)
|Silber
|39,96
|rund -2,3 %
|rund 36,50
|Gold
|3.522,20
|rund -1,0 %
|rund 3.216
|Gold-Silber-Verhältnis
|ca. 88
|–
|–
Stand: Mittwochvormittag. Werte laut Trading Economics bzw. Kitco, Euro-Werte und Verhältnis eigene Berechnung. Euro-Umrechnung mit EUR/USD 1,095.
Quelle: Trading Economics, Kitco, Saxo
Was bringen die PCE-Daten um 14:30 Uhr für Gold und Silber?
Um 14:30 Uhr MEZ veröffentlichen die USA den PCE-Preisindex für Oktober, das von der US-Notenbank bevorzugte Inflationsmaß. Der Markt rechnet laut Trading Economics unter Berufung auf das CME-FedWatch-Tool mit einer Zinserhöhung um 25 Basispunkte im Dezember als nahezu sicher. Der September-Wert lag nach Angaben von Trading Economics bei 3,6 Prozent gegenüber dem Vorjahr, die Kernrate bei 3,1 Prozent.
Edelmetalle werfen keine Zinsen ab. Steigen die Leitzinsen weiter, steigen die Opportunitätskosten, Gold und Silber zu halten. Fällt der PCE-Wert höher aus als erwartet, könnte sich der Druck verstärken. Fällt er niedriger aus, könnte das zumindest eine Gegenbewegung auslösen. Eine Prognose gibt aktiencheck.de dazu nicht ab; entscheidend sind die tatsächlichen Zahlen und die Reaktion des Dollars.
Was heißt das für Silber-Minenaktien wie Pan American Silver und First Majestic?
Silberproduzenten reagieren auf den Silberpreis mit Hebel: Ihre Förderkosten sind weitgehend fix, sinkt der Erlös je Unze, schrumpft die Marge überproportional. Zu den bekannten börsennotierten Silber-Produzenten zählen Pan American Silver, First Majestic, Hecla Mining und Fresnillo. Wie stark sich der Rückgang auf einzelne Quartalszahlen auswirkt, hängt von Kostenstruktur, Absicherungen und dem Nebenproduktanteil an Gold, Blei und Zink ab. Für diese Aktien gilt wie für den Rohstoff: Die Schwankungsbreite ist hoch, und bei kleineren Gesellschaften ist ein Totalverlust nicht ausgeschlossen.
Welche Termine sollten Anleger bei Silber und Gold im Blick behalten?
Nach dem PCE-Wert um 14:30 Uhr folgt am Abend das Beige Book der US-Notenbank. Am Donnerstag sind die US-Börsen wegen Thanksgiving geschlossen, am Freitag ist die Handelszeit verkürzt, was den Handel in Rohstoffen ausdünnen kann. Am 9. Dezember steht die nächste Fed-Entscheidung an (Angabe laut Kitco-Bericht vom 10. November). Darüber hinaus bleiben der Dollar-Index und die Renditen zehnjähriger US-Staatsanleihen, zuletzt nahe 4,9 Prozent, die wichtigsten Taktgeber.
FAQ: Silberpreis und Silber-Aktien
Wie hoch ist der Silberpreis aktuell? Am Mittwochvormittag lag der Silberpreis laut Trading Economics bei rund 39,96 US-Dollar je Unze, das entspricht etwa 36,50 Euro.
Wie weit liegt Silber unter dem Rekordhoch? Das Rekordhoch lag im Januar 2026 bei 121,64 Dollar. Gegenüber dem aktuellen Kurs ist das ein Abstand von rund 67 Prozent (eigene Berechnung).
Was ist das Gold-Silber-Verhältnis? Es gibt an, wie viele Unzen Silber den Wert einer Unze Gold ergeben. Aktuell liegt es bei etwa 88.
Beeinflusst die Fed den Silberpreis? Ja. Höhere Zinsen und ein stärkerer Dollar gelten als belastend für Edelmetalle, weil sie keine laufenden Erträge bringen.
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