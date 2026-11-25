Silber ist das Edelmetall mit der größten Hebelwirkung nach oben wie nach unten. Der Markt ist kleiner und weniger liquide als der Goldmarkt, und ein großer Teil der Nachfrage hängt an der Industrie, etwa an Elektronik und Solartechnik. Das erklärt, warum Silber im Abschwung meist schneller fällt als Gold, im Aufschwung aber auch schneller steigt.

Hinzu kommt die Gemengelage am Mittwoch. Saxo verweist auf den Ausverkauf bei KI-Aktien: Wer dort Verluste ausgleichen muss, verkauft liquide Metallpositionen mit, sogenannte Margin-Calls. Trading Economics nennt zusätzlich den festeren US-Dollar. Der Dollar-Index lag am Vormittag bei rund 103,9. Ein starker Dollar verteuert Silber für Käufer außerhalb des Dollarraums und dämpft die Nachfrage.

Gold gab am Mittwoch ebenfalls nach: Kitco meldete um 08:41 Uhr MEZ einen Spotpreis von 3.522,20 Dollar, ein Minus von rund 0,95 Prozent. Das Minus beim Silber fällt damit mehr als doppelt so hoch aus. In Euro gerechnet kostet die Feinunze Silber bei einem Kurs von etwa 1,095 Dollar je Euro rund 36,50 Euro, die Unze Gold rund 3.216 Euro (eigene Berechnung).