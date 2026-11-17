Der Silberpreis atmet durch: Am Dienstagmorgen kostete die Feinunze Silber um 08:07 Uhr MEZ 47,59 US-Dollar, ein Plus von 1,28 Prozent – in Euro sind es 43,23 Euro (gold.de). Kitco meldete um 07:37 Uhr MEZ eine Tagesspanne von 46,71 bis 48,13 Dollar. Die Gegenbewegung folgt auf einen Montag, an dem Silber um rund 3,7 Prozent auf das tiefste Niveau seit etwa einem Jahr eingebrochen war. Die große Frage für Anleger lautet nun: Ist das der Boden – oder nur eine Atempause im Abwärtstrend des Edelmetalls?
Silberpreis: Erholung um gut 1 Prozent nach dem Einjahrestief – das Silver Institute halbiert fast das Defizit – trägt der Boden bei 47 Dollar?
Nach dem Absturz vom Montag stabilisiert sich der Silberpreis im asiatischen Handel bei rund 47,50 Dollar je Feinunze. Doch hinter der Gegenbewegung lauert ein unbequemer Befund: Das Angebotsdefizit schrumpft, die Solarbranche spart Silber ein, und die Fed steuert auf eine Zinserhöhung zu. Was die neuen Zahlen für das Edelmetall und Silber-Aktien bedeuten.
Die Nacht in Asien
Warum steigt der Silberpreis heute wieder?
Nach einem Ausverkauf von rund 10 Prozent binnen einer Woche reicht oft schon wenig, damit Käufer zurückkehren. Einen klaren neuen Auslöser für die Erholung gibt es in der Nacht nicht.
Am 9. November hatte Silber laut FinanceFeeds noch bei 52,52 Dollar gestanden, am Montag schloss es laut Rio Times bei 47,19 Dollar – dem tiefsten Schlusskurs seit mindestens zwölf Monaten. Nach einer solchen Strecke sind kurzfristige Eindeckungen von Leerverkäufern typisch. Einschätzung der Redaktion: Die Erholung im asiatischen Handel wirkt eher technisch als fundamental. Denn an den Belastungsfaktoren hat sich über Nacht nichts geändert.
Charttechnisch verorten die Kitco-Analysten die nächsten Widerstände bei 48,72 und 49,78 Dollar, die Unterstützungen bei 46,92 und 45,58 Dollar. Damit notiert der Silberpreis exakt in der Zone, in der sich entscheidet, ob das Montagstief hält.
Das große Bild
Was drückt den Silberpreis seit Wochen?
Der Hauptgegner des Edelmetalls sitzt in Washington. Der Markt rechnet fest mit einer Zinserhöhung der US-Notenbank Fed am 9. Dezember. Die Wahrscheinlichkeit für einen Schritt um 25 Basispunkte lag je nach Quelle zuletzt zwischen rund 90 Prozent (CME FedWatch laut Kitco) und mehr als 95 Prozent (Trading Economics). Zehnjährige US-Staatsanleihen rentieren laut Rio Times bei 5,14 Prozent, der Dollar-Index stieg binnen fünf Tagen um 1,94 Prozent auf 103,63 Punkte. Für zinslose Anlagen wie Silber und Gold ist das ein raues Klima.
Befeuert wird die Zinsangst von der Inflation: Die US-Erzeugerpreise stiegen im Oktober laut Kitco um 6,5 Prozent zum Vorjahr – der höchste Wert seit November 2022. Hinzu kommen der Ausverkauf bei Technologieaktien und Spannungen in der Straße von Hormus, die den Ölpreis und damit die Inflationserwartungen hochhalten.
Silber trifft das härter als Gold. Gehebelte Anleger verkaufen in Stressphasen zuerst das volatilere Metall, schreibt der Händler USAGOLD. Die Gold-Silber-Ratio sprang am Montag laut USAGOLD von 79,7 auf rund 82,2 – für eine Unze Gold bekommt man also gut 82 Unzen Silber.
Paper sellers are pricing the Fed; they are not pricing a fresh glut of metal.
Angebot und Nachfrage
Wie groß ist das Silberdefizit 2026 noch?
Hier liegt die eigentliche Neuigkeit für Silber-Anleger. Laut dem Zwischenbericht des Silver Institute, erstellt von Metals Focus und vergangene Woche von Kitco zusammengefasst, steuert der Silbermarkt 2026 zwar auf das sechste Defizitjahr in Folge zu. Doch die Lücke schrumpft deutlich: auf 35 Millionen Unzen nach 54 Millionen Unzen im Vorjahr. Für 2027 halten die Analysten sogar einen nahezu ausgeglichenen Markt, womöglich mit kleinem Überschuss, für möglich.
Der Grund liegt in der Industrie, dem wichtigsten Abnehmer des Edelmetalls. Die industrielle Silbernachfrage dürfte 2026 um 3 Prozent auf 640 Millionen Unzen sinken. Besonders deutlich ist der Einbruch in der Photovoltaik: Philip Newman von Metals Focus erwartet dort ein Minus von etwa 20 Prozent, weil Solarhersteller wegen der hohen Preise des Jahresbeginns Silber einsparen oder ersetzen. Ohne Photovoltaik wächst die Industrienachfrage dagegen um 4,5 Prozent auf 492 Millionen Unzen – getrieben von Elektromobilität und Ladeinfrastruktur.
Auch die Anleger halten sich zurück. Die Nachfrage nach Barren und Münzen sinkt um 2 Prozent, das US-Privatkundengeschäft liegt laut Bericht auf dem tiefsten Stand seit 2010. Schmuck bricht um 22 Prozent ein. Die Bestände der Silber-ETPs lagen am 3. November bei 1,25 Milliarden Unzen, 4 Prozent weniger als zu Jahresbeginn.
We are still longer-term bullish on gold and silver.
|Kennzahl
|Wert
|Stand
|Silberpreis Spot
|47,59 $ (43,23 €)
|17.11., 08:07 MEZ
|Schlusskurs Montag
|47,19 $
|16.11.
|Rekordhoch
|121,65 $
|26.01.2026
|Gold-Silber-Ratio
|rund 82
|16.11.
|Defizit 2026 (Prognose)
|35 Mio. oz
|Silver Institute, Nov. 2026
|Defizit 2025
|54 Mio. oz
|Silver Institute, Nov. 2026
|ETP-Bestände
|1,25 Mrd. oz
|03.11.2026
Quelle: gold.de, Kitco, Rio Times, USAGOLD, Kitco/Metals Focus
Die Fallhöhe
Wie weit ist Silber vom Rekordhoch entfernt?
Ende Januar 2026 kostete die Feinunze Silber laut Kitco in der Spitze 121,65 Dollar. Seitdem hat das Edelmetall rund 61 Prozent verloren. Dieser Absturz zeigt die doppelte Natur des Silberpreises: Im Rausch des Jahresbeginns trieben Spekulation und Defizitängste den Preis, jetzt drücken Zinsen und eine schwächere Industrie. Wer Silber kauft, kauft immer beides – ein Edelmetall mit Krisenschutz-Image und einen zyklischen Industrierohstoff.
Silber ist Gold mit Hebel – und der Hebel wirkt gerade nach unten.
Die Aktien
Was bedeutet der Silberpreis für Silber-Aktien?
Silberproduzenten wie Pan American Silver, First Majestic Silver oder Hecla Mining sowie Streaming-Gesellschaften wie Wheaton Precious Metals hängen eng am Silberpreis. Weil die Förderkosten einer Mine kurzfristig weitgehend fix sind, schlägt jede Preisbewegung überproportional auf die Margen durch – nach oben wie nach unten. Viele Silberminen fördern zudem Gold, Zink oder Blei als Nebenprodukte, was den Hebel abschwächt, aber nicht aufhebt. Wer über Silber-ETCs oder den iShares Silver Trust investiert, ist dagegen direkt am Silberpreis beteiligt; der Trust verlor laut Rio Times in fünf Handelstagen fast 12 Prozent.
Die Termine
Welche Termine bewegen den Silberpreis jetzt?
Heute, 17. November, 14:30 Uhr MEZ: US-Einzelhandelsumsätze und Industrieproduktion für Oktober
Mittwoch, 18. November, 20:00 Uhr MEZ: Protokoll der Fed-Sitzung vom Oktober
8./9. Dezember: Fed-Sitzung, Zinsentscheid am 9. Dezember
Häufige Fragen zum Silberpreis
Wie hoch ist der Silberpreis heute?
Am 17. November um 08:07 Uhr MEZ kostete die Feinunze Silber 47,59 Dollar beziehungsweise 43,23 Euro (gold.de), 1,28 Prozent mehr als am Vortag.
Gibt es 2026 noch ein Silberdefizit?
Ja, laut Silver Institute das sechste in Folge, aber mit 35 Millionen Unzen deutlich kleiner als 2025 mit 54 Millionen Unzen.
Warum fällt der Silberpreis stärker als Gold?
Silber reagiert neben Zinsen und Dollar auch auf die Konjunktur. Die schwächere Nachfrage aus der Solarindustrie und gehebelte Verkäufe verstärken die Bewegung.
Was ist eine „Silber Prognose“ wert?
Preisprognosen für Silber schwanken stark. aktiencheck.de gibt keine eigene Prognose ab; entscheidend sind Fed-Kurs, Dollar und Industrienachfrage.
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