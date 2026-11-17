Der Grund liegt in der Industrie, dem wichtigsten Abnehmer des Edelmetalls. Die industrielle Silbernachfrage dürfte 2026 um 3 Prozent auf 640 Millionen Unzen sinken. Besonders deutlich ist der Einbruch in der Photovoltaik: Philip Newman von Metals Focus erwartet dort ein Minus von etwa 20 Prozent, weil Solarhersteller wegen der hohen Preise des Jahresbeginns Silber einsparen oder ersetzen. Ohne Photovoltaik wächst die Industrienachfrage dagegen um 4,5 Prozent auf 492 Millionen Unzen – getrieben von Elektromobilität und Ladeinfrastruktur.

Auch die Anleger halten sich zurück. Die Nachfrage nach Barren und Münzen sinkt um 2 Prozent, das US-Privatkundengeschäft liegt laut Bericht auf dem tiefsten Stand seit 2010. Schmuck bricht um 22 Prozent ein. Die Bestände der Silber-ETPs lagen am 3. November bei 1,25 Milliarden Unzen, 4 Prozent weniger als zu Jahresbeginn.