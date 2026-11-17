Nach dem Bruch der unteren Trendbegrenzung könnte sich die Abwärtsbewegung auch mittelfristig fortsetzen. Unterstützung biete zunächst die Zone zwischen 44,19 USD und 45,53 USD. Von dort aus wäre nochmals eine Gegenbewegung möglich. Bereits die Marke bei 48,59 USD könnte jedoch als Widerstand wirken. Für eine nachhaltigere Aufhellung des Chartbildes müsste Silber klar über 50,00 USD und damit auch über den kurzfristigen Abwärtstrend ausbrechen.