Rückblick: Seit September befindet sich Silber ausgehend von 71,09 USD in einer weiteren Abwärtswelle, wie aus der Veröffentlichung "dailyEDELMETALL" der BNP Paribas hervorgeht.
Silber: Erneuter deutlicher Rückfall - Chartanalyse
Charttechnik im Fokus
Anfang November hätten die Notierungen die untere langfristige Trendbegrenzung erreicht und eine Gegenbewegung gestartet. Diese habe den mittelfristigen Abwärtstrend jedoch nicht nachhaltig überwinden können. An den Vortagen sei ein erneuter deutlicher Rückfall gefolgt, der Silber auch unter die langfristige Trendbegrenzung geführt habe.
Ausblick
Nach dem Bruch der unteren Trendbegrenzung könnte sich die Abwärtsbewegung auch mittelfristig fortsetzen. Unterstützung biete zunächst die Zone zwischen 44,19 USD und 45,53 USD. Von dort aus wäre nochmals eine Gegenbewegung möglich. Bereits die Marke bei 48,59 USD könnte jedoch als Widerstand wirken. Für eine nachhaltigere Aufhellung des Chartbildes müsste Silber klar über 50,00 USD und damit auch über den kurzfristigen Abwärtstrend ausbrechen.
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