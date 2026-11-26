Sika Aktie: SMI-Gewinner am Morgen – Bauchemie-Konzern setzt Erholung fort

aktiencheck.de Redaktion 26.11.2026, 09:43 2 Min.

Die Sika Aktie steigt am Donnerstagmorgen um 1,08 Prozent auf 187,45 Franken und zählt zu den SMI-Gewinnern. Rückenwind kommt von der Baubranche und von der Erholung der Aktienmärkte.

Bild: Sika AG

Die Sika Aktie zählt am Donnerstagmorgen zu den SMI-Gewinnern: Gegen 09.20 Uhr notiert das Papier des Bauchemie-Konzerns aus Baar 1,08 Prozent höher bei 187,45 Franken. Am Mittwoch hatte die Aktie 0,30 Prozent auf 185,45 Franken gewonnen. SMI-Gewinner am Morgen Warum die Sika Aktie zulegt Bauwerte sind seit Mittwoch gesucht. Am Donnerstag kommt die Erholung des Gesamtmarktes dazu. Der SMI gewinnt nach der Wende an der Wall Street 0,99 Prozent auf 14.809 Punkte. Den Anstoß für die Bauwerte gab am Mittwoch eine Branchenmeldung: Die Schweizer Bauindustrie ist im dritten Quartal schneller gewachsen, und der Baumeisterverband sieht auch für das Schlussquartal gute Aussichten. Die Sika Aktie hatte am Mittwochvormittag zeitweise 1,6 Prozent im Plus gelegen, bevor der Markt am Nachmittag kippte. Diesen Faden nimmt sie nun wieder auf. Sika Aktie am Donnerstagmorgen +1,08 % Kurs der Sika Aktie um 09.20 Uhr 187,45 CHF Umsatz nach neun Monaten (+1,6 %) 8,71 Mrd. CHF Umsatzwachstum in Lokalwährungen +4,8 % Quelle : comdirect (26.11.2026, 09.20 Uhr), Sika Sika Aktie: Das organische Wachstum ist zurück Sika stellt Klebstoffe, Dichtstoffe und Betonzusatzmittel für Bau und Industrie her. In den ersten neun Monaten 2026 erzielte der Konzern einen Umsatz von 8,71 Milliarden Franken, ein Plus von 1,6 Prozent in Franken und von 4,8 Prozent in Lokalwährungen. Im dritten Quartal wuchs Sika organisch um 4,6 Prozent. Noch im März war die Sika Aktie auf den tiefsten Stand seit Anfang 2019 gefallen. Was die Sika Aktie bremsen kann Starker Franken: Zwischen dem Wachstum in Lokalwährungen und dem Umsatz in Franken liegen mehr als drei Prozentpunkte.

Profitabilität: Bei der Marge hapert es nach Einschätzung von Beobachtern noch.

Zölle: Die USA haben neue Zölle gegen 14 Handelspartner vorgeschlagen. Ein schwächerer Welthandel würde die Baukonjunktur treffen. Ausblick: Wie geht es mit der Sika Aktie weiter? Der SMI-Gewinner Sika profitiert von Infrastrukturprogrammen und vom Bau von Rechenzentren. Für die Sika Aktie wird entscheidend, ob das organische Wachstum anhält und ob daraus auch höhere Margen werden. Stammdaten der Sika Aktie Sika AG: ISIN CH0418792922, WKN A2JNV8, Handelssymbol SIKA (SIX Swiss Exchange), US-Handelssymbol SXYAY (OTC-ADR)

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