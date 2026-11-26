Die Sika Aktie zählt am Donnerstagmorgen zu den SMI-Gewinnern: Gegen 09.20 Uhr notiert das Papier des Bauchemie-Konzerns aus Baar 1,08 Prozent höher bei 187,45 Franken. Am Mittwoch hatte die Aktie 0,30 Prozent auf 185,45 Franken gewonnen.
Sika Aktie: SMI-Gewinner am Morgen – Bauchemie-Konzern setzt Erholung fort
Die Sika Aktie steigt am Donnerstagmorgen um 1,08 Prozent auf 187,45 Franken und zählt zu den SMI-Gewinnern. Rückenwind kommt von der Baubranche und von der Erholung der Aktienmärkte.
SMI-Gewinner am Morgen
Warum die Sika Aktie zulegt
Bauwerte sind seit Mittwoch gesucht. Am Donnerstag kommt die Erholung des Gesamtmarktes dazu.
Der SMI gewinnt nach der Wende an der Wall Street 0,99 Prozent auf 14.809 Punkte. Den Anstoß für die Bauwerte gab am Mittwoch eine Branchenmeldung: Die Schweizer Bauindustrie ist im dritten Quartal schneller gewachsen, und der Baumeisterverband sieht auch für das Schlussquartal gute Aussichten. Die Sika Aktie hatte am Mittwochvormittag zeitweise 1,6 Prozent im Plus gelegen, bevor der Markt am Nachmittag kippte. Diesen Faden nimmt sie nun wieder auf.
Sika Aktie: Das organische Wachstum ist zurück
Sika stellt Klebstoffe, Dichtstoffe und Betonzusatzmittel für Bau und Industrie her. In den ersten neun Monaten 2026 erzielte der Konzern einen Umsatz von 8,71 Milliarden Franken, ein Plus von 1,6 Prozent in Franken und von 4,8 Prozent in Lokalwährungen. Im dritten Quartal wuchs Sika organisch um 4,6 Prozent. Noch im März war die Sika Aktie auf den tiefsten Stand seit Anfang 2019 gefallen.
Ausblick: Wie geht es mit der Sika Aktie weiter?
Der SMI-Gewinner Sika profitiert von Infrastrukturprogrammen und vom Bau von Rechenzentren. Für die Sika Aktie wird entscheidend, ob das organische Wachstum anhält und ob daraus auch höhere Margen werden.
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