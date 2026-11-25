Sika hat in den ersten neun Monaten 2026 den Umsatz auf 8,71 Mrd. Franken gesteigert. Währungseffekte kosteten 3,2%, in Lokalwährungen lag das Plus bei 4,8%, organisch bei 3,5%. Das ist wichtig, weil Sika zuvor eine Zeit lang nicht mehr aus eigener Kraft gewachsen war. Der Nettogewinn stieg auf 887,8 Mio. Franken. Das Management bestätigte den Jahresausblick und erwartet 2026 Einsparungen von 80 Mio. Franken aus dem Effizienzprogramm "Fast Forward". Analysten werteten die Zahlen als leicht besser als erwartet.