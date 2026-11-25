Die Sika Aktie steigt am Mittwochmittag um 1,38% auf 187,45 Franken und zählt zu den SMI Gewinnern. Der Bauchemiekonzern aus Baar profitiert von einem breit gefragten Bausektor. Im Vormittagshandel stand die Sika Aktie zeitweise mehr als 2% im Plus. Der SMI notierte am Vormittag rund 0,7% höher.
Sika Aktie: SMI Gewinner am Mittag - Bauboom in Europa und den USA gegen die China-Schwäche
Die Sika Aktie legt am Mittag um 1,38% auf 187,45 Franken zu und gehört zu den SMI Gewinnern. Infrastrukturprogramme und der Rechenzentren-Boom treiben das Geschäft, China bleibt der Bremsklotz.
Warum die Sika Aktie als SMI Gewinner steigt
Neue Unternehmensnachrichten gibt es für die Sika Aktie heute nicht. Marktberichte führen die Gewinne bei Amrize, Holcim, Sika und Geberit auf die Schweizer Bauindustrie zurück: Sie ist im dritten Quartal schneller gewachsen, und der Baumeisterverband (SBV) sieht auch für das Schlussquartal gute Aussichten.
Zusätzlich sind defensive Werte gefragt, weil Technologieaktien nach Turbulenzen um Nvidia und Gerüchten über neue US-Zölle unter Druck stehen. Am Nachmittag richtet sich der Blick auf US-Konjunkturdaten, allen voran den PCE-Deflator.
Neunmonatszahlen: Wachstum trotz starkem Franken
Sika hat in den ersten neun Monaten 2026 den Umsatz auf 8,71 Mrd. Franken gesteigert. Währungseffekte kosteten 3,2%, in Lokalwährungen lag das Plus bei 4,8%, organisch bei 3,5%. Das ist wichtig, weil Sika zuvor eine Zeit lang nicht mehr aus eigener Kraft gewachsen war. Der Nettogewinn stieg auf 887,8 Mio. Franken. Das Management bestätigte den Jahresausblick und erwartet 2026 Einsparungen von 80 Mio. Franken aus dem Effizienzprogramm "Fast Forward". Analysten werteten die Zahlen als leicht besser als erwartet.
Infrastruktur und Rechenzentren treiben, China bremst
In den Regionen EMEA und Amerikas wächst Sika dank Infrastrukturprogrammen und dem Rechenzentren-Boom kräftig. Im asiatisch-pazifischen Raum schrumpfte der Umsatz dagegen um 2,3%, weil die Bauindustrie in China zweistellig zurückging. Ohne diesen Effekt wäre die Region organisch um 7,7% gewachsen. Erste Experten rechnen für das vierte Quartal 2026 noch nicht mit einer Erholung der China-Geschäfte. Die Aktie reagierte auf die Zahlen am Veröffentlichungstag zunächst mit Abschlägen.
Abstand zum Jahreshoch
Das Jahreshoch markierte die Sika Aktie am 6. August bei 211,10 Franken. Mit 187,45 Franken liegt sie rund 11% darunter. Im August hatte Sika mit einem Plus von 6,9% zu den Top-Performern im SMI gehört.
Die SMI Gewinner am Mittag im Überblick
|Aktie
|Kurs
|Veränderung
|Amrize
|34,64
|+1,76%
|Geberit
|593,40
|+1,64%
|Sika
|187,45
|+1,38%
|Holcim
|74,26
|+1,34%
|Nestlé
|87,33
|+1,22%
Kurse in Franken, Stand Mittag.
Quelle: Börsenkurse SIX, Stand Mittag 25.11.2026
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