Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt im "Der Aktionär TV" die Aktie von Sigma Lithium Corp. (ISIN: CA8265991023, WKN: A3CTYQ, Ticker-Symbol: FWY, NASDAQ-Symbol: SGML, TSXV-Symbol: SGML) unter die Lupe.
Sigma Lithium Aktie: Schwierige Lage
Kein Geld mehr?
Sigma Lithium sei schlicht und ergreifend das Geld ausgegangen. Ende Q3 habe der Cash-Bestand gerade einmal bei 10 Mio. Dollar gelegen. Die Produktionsunterbrechung nach einem Gerichtsurteil habe ihren Tribut gefordert. Der Lithiumproduzent habe deshalb eine Wandelanleihe in einem Volumen von 125 Mio. Dollar begeben. Würde sie vollständig gewandelt, würde dies jedoch zu einer Verwässerung von rund 15% führen. Wichtig werde für Sigma Lithium, dass nun die Produktion endlich ohne Unterbrechung laufen könne. Der Streit mit einer indigenen Bevölkerungsgruppe schwele aber nach wie vor im Hintergrund, so Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 03.11.2026)
Die Sendung mit Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im "Der Aktionär TV" können Sie HIER abrufen.
Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.
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