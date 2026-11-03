Sigma Lithium Aktie: Schwierige Lage

Sigma Lithium sei schlicht und ergreifend das Geld ausgegangen. Ende Q3 habe der Cash-Bestand gerade einmal bei 10 Mio. Dollar gelegen. Die Produktionsunterbrechung nach einem Gerichtsurteil habe ihren Tribut gefordert. Der Lithiumproduzent habe deshalb eine Wandelanleihe in einem Volumen von 125 Mio. Dollar begeben. Würde sie vollständig gewandelt, würde dies jedoch zu einer Verwässerung von rund 15% führen. Wichtig werde für Sigma Lithium, dass nun die Produktion endlich ohne Unterbrechung laufen könne. Der Streit mit einer indigenen Bevölkerungsgruppe schwele aber nach wie vor im Hintergrund, so Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 03.11.2026)