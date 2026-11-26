Hinter dem Namenswechsel steht der Rückzug der Siemens AG. Der Mutterkonzern hält derzeit rund 67% der Anteile und will rund 30% der Healthineers-Anteile an die eigenen Aktionäre übertragen. Siemens wäre danach nur noch Minderheitsaktionär. Die Entkonsolidierung ist für das erste Halbjahr 2027 geplant, die Hauptversammlungen beider Unternehmen sollen im Februar 2027 abstimmen. Für Siemens ist das der Schritt zum Fokus auf industrielle künstliche Intelligenz.

Parallel macht Healthineers Ernst mit der Trennung vom Laborgeschäft: Die In-vitro-Diagnostik wird unter dem Namen Olyrian Diagnostics ausgegliedert, der Carve-out ist bis Mitte 2028 angekündigt. Das Diagnostikgeschäft war vor rund zwei Jahrzehnten für rund 11 Milliarden Euro zusammengekauft worden und ist heute das Sorgenkind des Konzerns.