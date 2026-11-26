Die Siemens Healthineers Aktie (ISIN: DE000SHL1006, FSE: SHL) notiert am Donnerstag im Xetra-Handel bei rund 43,21 Euro, ein Plus von etwa 0,7% (Stand 11:48 Uhr). Das klingt ruhig. Hinter dem Kurs liegt aber ein Konzernumbau, wie ihn die Erlanger Medizintechnik seit dem Börsengang nicht erlebt hat: Der Mutterkonzern Siemens verabschiedet sich, der Name wird gestrichen, und die schwächelnde Labordiagnostik soll als eigenes Unternehmen ihren Weg gehen. Diese Siemens Healthineers Aktienanalyse zeigt, was die Zahlen für das Geschäftsjahr 2026 hergeben, was der Ausblick bedeutet und wie die Siemens Healthineers Aktie Prognose für die kommenden Monate und Jahre aussieht.
Siemens Healthineers Aktienanalyse: Abnabelung von Siemens, Diagnostik-Ausgliederung, EPS-Dämpfer - Kaufchance oder Geduldsprobe?
Die Siemens Healthineers Aktie steht bei rund 43 Euro vor dem größten Umbau ihrer Geschichte: Siemens zieht sich zurück, aus dem Namen wird "Healthineers", die Diagnostik wird als Olyrian Diagnostics ausgegliedert. Die Siemens Healthineers Aktienanalyse mit Prognose-Szenarien nach dem Geschäftsjahr 2026.
Steckbrief
- Unternehmen
- Siemens Healthineers AG
- Ticker
- SHL (Xetra)
- ISIN
- DE000SHL1006
- WKN
- SHL100
- Hauptaktionär
- Siemens AG (rund 67%)
- Vorstandsvorsitzender
- Bernd Montag
- Kurs
- 43,21 €
- 52-Wochen-Spanne
- rund 32,8 bis 47,3 €
- Nächste Zahlen
- Q1 Geschäftsjahr 2027, voraussichtlich Februar 2027
Stand: 26.11.2026, Kurs Xetra, 26.11.2026, 11:48 Uhr
Die aktuelle Lage
Neuer Name, neue Eigentümer, neue Struktur
Siemens Healthineers bereitet sich auf die volle Eigenständigkeit vor. Die Siemens AG will ihre Mehrheit abgeben, die Diagnostik wird herausgelöst, und der Konzern soll künftig nur noch "Healthineers" heißen.
Am 25. November hat der Konzern seinen vollständigen Geschäftsbericht für das am 30. September 2026 beendete Geschäftsjahr veröffentlicht. Die Eckdaten lagen seit der Jahrespressekonferenz am 5. November vor. Dort kündigte Vorstandschef Bernd Montag an, dass aus Siemens Healthineers künftig "Healthineers" werden soll. Der Vorschlag braucht die Zustimmung der Hauptversammlung im Februar 2027. Die Markenumstellung beginnt mit der Entkonsolidierung und läuft danach drei Jahre.
Hinter dem Namenswechsel steht der Rückzug der Siemens AG. Der Mutterkonzern hält derzeit rund 67% der Anteile und will rund 30% der Healthineers-Anteile an die eigenen Aktionäre übertragen. Siemens wäre danach nur noch Minderheitsaktionär. Die Entkonsolidierung ist für das erste Halbjahr 2027 geplant, die Hauptversammlungen beider Unternehmen sollen im Februar 2027 abstimmen. Für Siemens ist das der Schritt zum Fokus auf industrielle künstliche Intelligenz.
Parallel macht Healthineers Ernst mit der Trennung vom Laborgeschäft: Die In-vitro-Diagnostik wird unter dem Namen Olyrian Diagnostics ausgegliedert, der Carve-out ist bis Mitte 2028 angekündigt. Das Diagnostikgeschäft war vor rund zwei Jahrzehnten für rund 11 Milliarden Euro zusammengekauft worden und ist heute das Sorgenkind des Konzerns.
Die Zahlen
Imaging liefert, Diagnostics bremst
Das Geschäftsjahr 2026 endete mit einem starken vierten Quartal. Auf Jahressicht bleibt das Bild gemischt: Zwei Segmente laufen, eines zieht nach unten.
Für das gesamte Geschäftsjahr meldet Siemens Healthineers ein vergleichbares Umsatzwachstum von 4,0%, eine bereinigte EBIT-Marge von 16,2% und ein bereinigtes EBIT von rund 3,8 Milliarden Euro. Das bereinigte Ergebnis je Aktie lag bei 2,42 Euro, der Free Cashflow bei rund 2,4 Milliarden Euro. Die Dividende soll bei 1,00 Euro je Aktie bleiben. Im vierten Quartal wuchs der Umsatz auf vergleichbarer Basis um 5,9% auf knapp 6,8 Milliarden Euro, die bereinigte EBIT-Marge lag bei 15,9%.
|Segment
|Umsatzwachstum
|Bereinigte EBIT-Marge
|Imaging
|+10,0%
|21,9%
|Precision Therapy
|+4,8%
|13,8%
|Diagnostics
|-4,2%
|5,4%
|Konzern
|+5,9%
|15,9%
Vergleichbares Umsatzwachstum, bereinigte EBIT-Marge.
Quelle: Siemens Healthineers, Pressemitteilung vom 5.11.2026
Imaging und Precision Therapy bilden den synergetischen Kern und wuchsen im Schlussquartal zusammen um 8,1%. Das Equipment-Book-to-Bill-Verhältnis von 1,14 im Gesamtjahr und 1,15 im vierten Quartal signalisiert einen Auftragseingang über dem Umsatz. Zu beachten: Das dritte Quartal profitierte von Zollrückerstattungen, die Marge sprang dort auf 19,1% und der Free Cashflow auf 1,0 Milliarden Euro. Das Gesamtjahr sieht damit etwas besser aus, als es das operative Tagesgeschäft hergibt.
Das Problem heißt Diagnostics. Das Segment verzeichnete im vierten Quartal einen Umsatzrückgang von 4,2%. Als Ursache nennt der Konzern seit Monaten das sich strukturell verändernde Marktumfeld in China. Die bereinigte EBIT-Marge des Segments fiel laut Börsen-Zeitung im Geschäftsjahr von 7,7% auf 3,2%. Der Konzern will mit Einsparungen von 400 Millionen Euro gegensteuern.
Der Ausblick
Umsatz wächst, Gewinn tritt auf der Stelle
Für das Geschäftsjahr 2027 erwartet der Konzern ein vergleichbares Umsatzwachstum von 4,0 bis 5,0% und ein bereinigtes Ergebnis je Aktie von 2,20 bis 2,40 Euro. Verglichen mit den 2,42 Euro des abgelaufenen Jahres bedeutet das einen Rückgang oder bestenfalls Stagnation. An der Börse kam das nicht gut an: Nach einer Kursrallye von rund 18% seit Anfang Oktober gab die Aktie zeitweise um etwa 3% nach, Teile des Marktes sahen den Ausblick als zu schwach, um das hohe Kursniveau zu stützen.
Die Kosten des Umbaus erklären einen Teil der Zurückhaltung. Die Entkonsolidierung einschließlich Markennutzung, der Carve-out von Diagnostics und die Neuaufstellung des Ultraschallgeschäfts belasten das operative Ergebnis in 2026/2027 laut Börsen-Zeitung mit Bereinigungen von 600 Millionen Euro, nach 100 Millionen Euro im Vorjahr. Hinzu kommt ein neuer Posten: Für die Nutzung des Namens Siemens zahlt Healthineers in der Übergangsphase dreimal 100 Millionen Euro jährlich an den Mehrheitseigentümer. Mittelfristig bleibt es beim Ziel eines Umsatzwachstums im mittleren einstelligen Prozentbereich.
Chartbild und Bewertung
Zwischen Jahreshoch und 20-Tage-Linie
Charttechnisch hat die Siemens Healthineers Aktie eine starke Erholung hinter sich: Vom 52-Wochen-Tief bei rund 32,8 Euro (18. Mai 2026) ging es um mehr als 30% nach oben, das Jahreshoch liegt bei rund 47,3 Euro (13. Januar 2026). Am 20. November fiel der Kurs auf 42,40 Euro und kreuzte damit die 20-Tage-Linie nach unten, seither pendelt die Aktie um 43 Euro. Als Marken, die Chartbeobachter im Blick haben, gelten das Jahreshoch als Widerstand und der Bereich um 42,40 Euro als nächste Unterstützung.
Bei der Bewertung liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des bereinigten Ergebnisses je Aktie von 2,42 Euro bei rund 18, auf Basis der Mitte der 2027er-Spanne (2,30 Euro) bei rund 19 (Redaktionsrechnung). Die Dividende von 1,00 Euro entspricht bei 43,21 Euro einer Rendite von rund 2,3%. Der Börsenwert beträgt rund 48 Milliarden Euro.
Die Analysten sind überwiegend freundlich, aber nicht euphorisch. Nach Daten von finanzen.net haben 20 Analysten ein Kursziel abgegeben: 11 raten zu "Buy", 3 zu "Overweight" und 7 zu "Hold", Verkaufsempfehlungen gibt es keine. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei rund 45 Euro, die Spanne reicht von 36 bis 57,40 Euro. Das sind Einschätzungen Dritter, keine Prognose von aktiencheck.de.
Pro und Contra
Was für die Aktie spricht - und was nicht
Imaging mit Rückenwind
Wachstum von 10,0% im vierten Quartal bei einer bereinigten EBIT-Marge von 21,9%.
Volle Auftragsbücher
Das Equipment-Book-to-Bill-Verhältnis von 1,14 im Gesamtjahr deutet auf anhaltende Nachfrage hin.
Stabile Kasse
Free Cashflow von rund 2,4 Milliarden Euro und eine unveränderte Dividende von 1,00 Euro.
Fokus durch Trennung
Mit dem Carve-out der Diagnostik und Einsparungen von 400 Millionen Euro will sich der Konzern auf das profitablere Kerngeschäft konzentrieren.
Die Prognose
Siemens Healthineers Aktie Prognose: drei Szenarien
Eine seriöse Punktprognose ist bei einem Konzern im Umbau nicht möglich. Die Redaktion unterscheidet deshalb drei Zeithorizonte mit klar beobachtbaren Auslösern. Es sind Einschätzungen der Redaktion, keine Kursziele und keine Anlageempfehlung.
Kurzfristig (bis Frühjahr 2027): Entscheidung auf den Hauptversammlungen
Die Siemens Healthineers Aktie Prognose hängt kurzfristig an den Zustimmungen im Februar und an den Zahlen zum ersten Quartal. Bestätigt sich der Ausblick und gibt es klare Signale zur Abspaltung, könnte die Aktie das Jahreshoch bei rund 47 Euro wieder ansteuern. Belasten Überhang-Sorgen oder Diagnostik-Zahlen, ist ein Test der 20-Tage-Linie und des Bereichs um 42 Euro wahrscheinlich.
Mittelfristig (6 bis 18 Monate): Wird 2027 das Übergangsjahr?
Die Bereinigungen von 600 Millionen Euro drücken das ausgewiesene Ergebnis, das bereinigte Ergebnis soll aber stabil bleiben. Entscheidend ist, ob Imaging und Precision Therapy das Diagnostik-Minus ausgleichen und ob die versprochenen Einsparungen ankommen. Gelingt das, könnte die Bewertung nach dem Umbau neu bewertet werden. Bleibt China schwach, droht eine längere Seitwärtsphase.
Langfristig (ab 2028): Reiner Gesundheitstechnik-Konzern
Nach dem Carve-out von Olyrian Diagnostics bleibt ein fokussierter Konzern aus Bildgebung, Krebstherapie und minimalinvasiven Verfahren, gestützt von Gesundheits-KI. Gelingt der Übergang ohne Markenverlust und erreicht der Konzern sein mittelfristiges Wachstumsziel im mittleren einstelligen Bereich, spricht vieles für eine höhere Profitabilität. Scheitert die Neuaufstellung, bleibt die Siemens Healthineers Aktie ein Wert mit Bewertungsabschlag.
Termine
Was Anleger der Siemens Healthineers Aktie jetzt beobachten
Februar 2027: Zahlen zum ersten Quartal des Geschäftsjahres 2027 (Termin nicht bestätigt).
Februar 2027: Hauptversammlung von Siemens Healthineers über die Umbenennung in "Healthineers" und Hauptversammlung der Siemens AG über die Abspaltung.
Erstes Halbjahr 2027: geplante Entkonsolidierung durch Siemens.
Ab Eintragung der Abspaltung: dreijährige Markenumstellung.
Bis Mitte 2028: Abschluss des Carve-outs von Olyrian Diagnostics.
FAQ
Häufige Fragen zur Siemens Healthineers Aktie
Was ist aktuell der Kurs der Siemens Healthineers Aktie? Die Siemens Healthineers Aktie notierte am 26. November um 11:48 Uhr im Xetra-Handel bei 43,21 Euro.
Wie lautet die Siemens Healthineers Aktie Prognose der Analysten? Nach Daten von finanzen.net überwiegen "Buy" und "Overweight", das durchschnittliche Kursziel liegt bei rund 45 Euro, die Spanne reicht von 36 bis 57,40 Euro.
Wird Siemens Healthineers in Healthineers umbenannt? Das ist geplant. Der Vorschlag muss auf der Hauptversammlung im Februar 2027 beschlossen werden, die Markenumstellung folgt nach der Entkonsolidierung in einer dreijährigen Übergangsphase.
Was ist Olyrian Diagnostics? So soll die ausgegliederte In-vitro-Diagnostik von Siemens Healthineers heißen. Der Carve-out ist bis Mitte 2028 angekündigt.
Zahlt die Siemens Healthineers Aktie Dividende? Der Vorschlag für das Geschäftsjahr 2026 lautet auf 1,00 Euro je Aktie, wie im Vorjahr. Bei 43,21 Euro entspricht das einer Rendite von rund 2,3%.
Wie hoch ist der Gewinnausblick? Für 2027 erwartet der Konzern ein bereinigtes Ergebnis je Aktie von 2,20 bis 2,40 Euro und ein vergleichbares Umsatzwachstum von 4,0 bis 5,0%.
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