Der konkrete Auslöser kommt aus Washington. Die US-Arzneimittelbehörde FDA hat einen Bluttest von Siemens Healthineers zugelassen, der bei Multipler Sklerose hilft, die Krankheitsaktivität einzuschätzen. Der Test misst das Protein Neurofilament-Leichtkette (NfL) und ist für Erwachsene zwischen 18 und 55 Jahren mit der schubförmigen Form der Krankheit bestimmt. Entwickelt wurde er gemeinsam mit Novartis. In Europa ist er bereits auf dem Markt, nun kommt der größte Gesundheitsmarkt der Welt dazu.

Der zweite Treiber ist die Marktlage. Seit Dienstag fliehen Anleger aus Chip- und KI-Werten. Geld fließt in Geschäftsmodelle, deren Nachfrage nicht von Rechenzentren abhängt. Auch Carl Zeiss Meditec und Eckert & Ziegler stehen am Mittwoch unter den TecDAX Gewinnern.