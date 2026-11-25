Medizintechnik statt Mikrochips: Die Siemens Healthineers Aktie legt am Mittwochmorgen um 1,09 Prozent auf 43,77 Euro zu (Stand 09:21 Uhr, comdirect) und ist zweitgrößter TecDAX Gewinner. Der Konzern aus Erlangen hat eine US-Zulassung im Gepäck und einen vollen Terminkalender vor sich.
Siemens Healthineers Aktie: TecDAX Gewinner – FDA-Zulassung für MS-Bluttest, und der Dezember wird zum Schicksalsmonat
Die Siemens Healthineers Aktie steigt am Mittwochmorgen um 1,09 Prozent auf 43,77 Euro und ist TecDAX Gewinner. Die FDA lässt einen Bluttest für Multiple Sklerose zu, heute erscheint der Geschäftsbericht.
Warum steigt die Siemens Healthineers Aktie heute?
Der konkrete Auslöser kommt aus Washington. Die US-Arzneimittelbehörde FDA hat einen Bluttest von Siemens Healthineers zugelassen, der bei Multipler Sklerose hilft, die Krankheitsaktivität einzuschätzen. Der Test misst das Protein Neurofilament-Leichtkette (NfL) und ist für Erwachsene zwischen 18 und 55 Jahren mit der schubförmigen Form der Krankheit bestimmt. Entwickelt wurde er gemeinsam mit Novartis. In Europa ist er bereits auf dem Markt, nun kommt der größte Gesundheitsmarkt der Welt dazu.
Der zweite Treiber ist die Marktlage. Seit Dienstag fliehen Anleger aus Chip- und KI-Werten. Geld fließt in Geschäftsmodelle, deren Nachfrage nicht von Rechenzentren abhängt. Auch Carl Zeiss Meditec und Eckert & Ziegler stehen am Mittwoch unter den TecDAX Gewinnern.
Rückkauf läuft, Geschäftsbericht kommt
Siemens Healthineers stützt den Kurs auch selbst. Zwischen dem 16. und 22. November kaufte der Konzern weitere 50.000 eigene Aktien, seit Beginn des Programms im Juni sind es knapp 3,78 Millionen Stück. Für den Mittwoch ist die Veröffentlichung des Geschäftsberichts für das Geschäftsjahr 2026 angekündigt.
Der große Umbruch: Siemens gibt die Mehrheit ab
Über allem steht die Trennung von der Mutter. Siemens will seine Healthineers-Anteile an die eigenen Aktionäre weiterreichen: Für je zwei Siemens-Aktien soll es eine Healthineers-Aktie geben. Am 10. und 18. Dezember folgen dazu entscheidende Details. Für die Siemens Healthineers Aktie bedeutet das mehr Streubesitz und mehr Gewicht in den Indizes, kurzfristig aber auch das Risiko, dass Siemens-Aktionäre die neuen Papiere verkaufen.
Was jetzt für die Siemens Healthineers Aktie zählt
Geschäftsbericht heute
Details zu Sparten, Margen und Ausblick werden genau gelesen.
10. und 18. Dezember
Die Termine zur Abspaltung entscheiden über Zeitplan und technische Abwicklung.
Sektorrotation
Dreht die Stimmung bei Technologiewerten, kann der Rückenwind für defensive Titel nachlassen.
Stammdaten
Siemens Healthineers AG: ISIN DE000SHL1006, WKN SHL100, Handelssymbol SHL, US-Handelssymbol SMMNY (OTC). Kurs: 43,77 Euro, plus 1,09 Prozent (Stand 09:21 Uhr, comdirect).
Weitere genannte Unternehmen:
Siemens AG: ISIN DE0007236101, WKN 723610, Handelssymbol SIE, US-Handelssymbol SIEGY (OTC)
Novartis AG: ISIN CH0012005267, WKN 904278, Handelssymbol NOT, US-Handelssymbol NVS
Carl Zeiss Meditec AG: ISIN DE0005313704, WKN 531370, Handelssymbol AFX, US-Handelssymbol CZMWY (OTC)
Eckert & Ziegler SE: ISIN DE0005659700, WKN 565970, Handelssymbol EUZ, US-Handelssymbol EKZRF (OTC)
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