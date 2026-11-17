Siemens Healthineers hat das Geschäftsjahr 2026 mit einem vergleichbaren Umsatzwachstum von 4,0 Prozent und einer bereinigten EBIT-Marge von 16,2 Prozent abgeschlossen. Im vierten Quartal legte der Umsatz vergleichbar um 5,9 Prozent zu.

Für das Geschäftsjahr 2027 stellt das Unternehmen 4 bis 5 Prozent Wachstum und einen bereinigten Gewinn je Aktie von 2,20 bis 2,40 Euro in Aussicht.