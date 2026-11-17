Medizintechnik mit Gegenwind: Berenberg-Analyst Sam England bestätigt für die Siemens-Healthineers-Aktie das Rating „Hold“ und das Kursziel von 40 Euro. Zum Kurs von 43,12 Euro zum Zeitpunkt der Analyse liegt das Ziel rund 7 Prozent darunter.
Siemens-Healthineers-Aktie: Siemens will Anteile abgeben – Berenbergs Kursziel liegt unter dem Kurs
Nach uneinheitlichen Jahreszahlen bleibt Berenberg-Analyst Sam England vorsichtig. Er bestätigt „Hold“ für die Siemens-Healthineers-Aktie, sein Kursziel liegt unter dem Kurs.
Steckbrief
- Unternehmen
- Siemens Healthineers AG
- Handelssymbol
- SHL (Xetra)
- Analyst
- Sam England
- Bank
- Berenberg
- Rating
- Hold (bestätigt)
- Kursziel
- 40 Euro
Stand: 16.11.2026, Kurs zum Analysezeitpunkt laut dpa-AFX Analyser (finanzen.net)
Berenberg zur Siemens-Healthineers-Aktie
Uneinheitliches Jahr – England bleibt vorsichtig
Sam England hat seine Schätzungen nach den Zahlen nur leicht angepasst. Er bleibt bei seiner abwartenden Haltung.
Siemens Healthineers hat das Geschäftsjahr 2026 mit einem vergleichbaren Umsatzwachstum von 4,0 Prozent und einer bereinigten EBIT-Marge von 16,2 Prozent abgeschlossen. Im vierten Quartal legte der Umsatz vergleichbar um 5,9 Prozent zu.
Für das Geschäftsjahr 2027 stellt das Unternehmen 4 bis 5 Prozent Wachstum und einen bereinigten Gewinn je Aktie von 2,20 bis 2,40 Euro in Aussicht.
Was die Einschätzung prägt
Diese Punkte prägen das Bild, vor dem die Einschätzung von Berenberg-Analyst Sam England zu lesen ist:
Leicht gesenkte Annahmen
England reduzierte seine Wachstumsannahmen für den Medizintechnik-Hersteller leicht.
Inflation
Inflationäre Tendenzen machen ihn vorsichtig.
Aktienüberhang
Siemens will einen großen Teil seiner Beteiligung an die eigenen Aktionäre weitergeben, was den Kurs belasten kann.
Trennung von der Diagnostik
Die geplante Abgabe der Labordiagnostik bringt zusätzliche Unsicherheit.
Bildgebung stark, Diagnostik schwach
Die Bildgebung wuchs im vierten Quartal vergleichbar um 10 Prozent, die Diagnostik schrumpfte dagegen. Die Prognose für 2027 lag beim Umsatzwachstum unter den Erwartungen vieler Analysten.
Auch Bernstein stufte die Aktie vergangene Woche auf „Market-Perform“ ab.
Hinweis zur Weitergabe: Dieser Artikel gibt die Anlageempfehlung eines Dritten wieder. Ersteller ist Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG, Analyst Sam England. Die Bestätigung erfolgte laut dpa-AFX Analyser in einer Studie vom 16.11.2026. Die Einstufung „Hold“ und das Kursziel von 40 Euro wurden unverändert übernommen. Angaben zu Interessenkonflikten und Methodik: www.berenberg.de – Offenlegungen. Verantwortlich für die Weitergabe: Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG.
War dieser Artikel hilfreich?
Anlageempfehlung Dritter: Pflichtangaben
- Empfehlung
Siemens Healthineers AG (SHL): Halten, Kursziel 40,00 EUR.
- Quelle
- Empfehlung von Sam England, Aktienanalyst, Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG vom 16.11.2026, 19:38 MEZ. Der Beitrag gibt sie zusammengefasst wieder; aktiencheck.de hat sie nicht selbst erstellt. Offenlegungen der Quelle
- Weitergegeben von
- Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG, aktiencheck.de AG
KI-unterstützt erstellt, redaktionell geprüft und verantwortet von Stefan Lindam.
- Veröffentlicht
- 17.11.2026, 10:57 MEZ
- Interessenkonflikte
Stand: 17.11.2026, 10:57 MEZ
Für diese Empfehlung sind zu diesem Stand keine konkreten Interessenkonflikte hinterlegt.
- Risiken
- Kursziele können verfehlt werden; Verluste bis zum Totalverlust sind möglich.
Quelle der Empfehlung: Sam England, Aktienanalyst, Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG.
Bitte beachten Sie auch die Informationen zur Offenlegung von Interessen und Interessenkonflikten gemäß der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 unter folgendem Link.
Diese Anlageempfehlung berücksichtigt nicht Ihre persönlichen Anlageziele und finanziellen Verhältnisse und ersetzt keine individuelle Anlageberatung. Wertpapiere können an Wert verlieren, bis hin zum Totalverlust.