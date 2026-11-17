Gelassen nach dem Ausblick: Jefferies-Analyst Julien Dormois bestätigt für die Siemens-Healthineers-Aktie das Rating „Buy“ und ein Kursziel von 55 Euro. Zum Kurs von 43,30 Euro zum Zeitpunkt der Analyse ergibt sich ein Potenzial von rund 27 Prozent.
Siemens-Healthineers-Aktie: Jefferies bleibt beim Kauf – Ausblick gut abgesichert
Jefferies-Analyst Julien Dormois bestätigt „Buy“ für die Siemens-Healthineers-Aktie mit einem Kursziel von 55 Euro. Den Ausblick auf das kommende Jahr hält er für gut abgesichert.
Steckbrief
- Unternehmen
- Siemens Healthineers AG
- Handelssymbol
- SHL (Xetra)
- Analyst
- Julien Dormois
- Bank
- Jefferies
- Rating
- Buy (bestätigt)
- Kursziel
- 55 Euro
Stand: 17.11.2026, Kurs zum Analysezeitpunkt laut dpa-AFX Analyser (finanzen.net)
Jefferies zur Siemens-Healthineers-Aktie
Vorsichtige Ziele – Dormois bleibt positiv
Julien Dormois äußerte sich nach einer hauseigenen Branchenkonferenz von Jefferies.
Der Ausblick des Medizintechnikkonzerns auf das kommende Jahr scheine weiter gut abgesichert, schrieb Dormois. Für das Geschäftsjahr 2027 erwartet Siemens Healthineers ein vergleichbares Umsatzwachstum von 4 bis 5 Prozent und einen bereinigten Gewinn je Aktie von 2,20 bis 2,40 Euro.
Im abgelaufenen Geschäftsjahr 2026 wuchs der Umsatz vergleichbar um 4,0 Prozent, die bereinigte EBIT-Marge lag bei 16,2 Prozent und der bereinigte Gewinn je Aktie bei 2,42 Euro.
Was die Einschätzung prägt
Diese Punkte prägen das Bild, vor dem die Einschätzung von Jefferies-Analyst Julien Dormois zu lesen ist:
Volle Auftragsbücher
Das Verhältnis von Auftragseingang zu Umsatz im Gerätegeschäft lag bei 1,14.
Starke Bildgebung
Die Sparte Imaging wuchs im vierten Quartal vergleichbar um 10 Prozent.
Schwache Diagnostik
Das Diagnostikgeschäft schrumpfte im Schlussquartal, belastet unter anderem durch China.
Solider Cashflow
Der freie Cashflow lag bei rund 2,4 Milliarden Euro.
Abspaltung von Siemens im Blick
Die Mutter Siemens will im kommenden Jahr gut ein Drittel ihrer Healthineers-Beteiligung an die eigenen Aktionäre weitergeben. Der Gewinnausblick für 2027 lag unter den Markterwartungen, die Aktie gab nach den Zahlen zunächst nach.
Weitere Details zur Begründung nennt die Zusammenfassung des dpa-AFX Analyser nicht.
Hinweis zur Weitergabe: Dieser Artikel gibt die Anlageempfehlung eines Dritten wieder. Ersteller ist Jefferies International Limited, Analyst Julien Dormois. Die Einstufung ist laut dpa-AFX Analyser (finanzen.net) auf den 17.11.2026 datiert. Die Einstufung „Buy“ und das Kursziel von 55 Euro wurden unverändert übernommen. Angaben zu Interessenkonflikten und Methodik: jefferies.com – Offenlegungen. Verantwortlich für die Weitergabe: Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG.
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Anlageempfehlung Dritter: Pflichtangaben
- Empfehlung
Siemens Healthineers AG (SHL): Kaufen, Kursziel 55,00 EUR.
- Quelle
- Empfehlung von Julien Dormois, Aktienanalyst, Jefferies International Limited vom 17.11.2026, 12:49 MEZ. Der Beitrag gibt sie zusammengefasst wieder; aktiencheck.de hat sie nicht selbst erstellt. Offenlegungen der Quelle
- Weitergegeben von
- Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG, aktiencheck.de AG
KI-unterstützt erstellt, redaktionell geprüft und verantwortet von Stefan Lindam.
- Veröffentlicht
- 17.11.2026, 22:00 MEZ
- Interessenkonflikte
Stand: 17.11.2026, 22:00 MEZ
Für diese Empfehlung sind zu diesem Stand keine konkreten Interessenkonflikte hinterlegt.
- Risiken
- Kursziele können verfehlt werden; Verluste bis zum Totalverlust sind möglich.
Quelle der Empfehlung: Julien Dormois, Aktienanalyst, Jefferies International Limited.
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