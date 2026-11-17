Der Ausblick des Medizintechnikkonzerns auf das kommende Jahr scheine weiter gut abgesichert, schrieb Dormois. Für das Geschäftsjahr 2027 erwartet Siemens Healthineers ein vergleichbares Umsatzwachstum von 4 bis 5 Prozent und einen bereinigten Gewinn je Aktie von 2,20 bis 2,40 Euro.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr 2026 wuchs der Umsatz vergleichbar um 4,0 Prozent, die bereinigte EBIT-Marge lag bei 16,2 Prozent und der bereinigte Gewinn je Aktie bei 2,42 Euro.